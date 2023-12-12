樂善堂143周年慈善晚會　籌款拓展安老服務　展現樂活精彩人生

九龍樂善堂於12月7日假香港麗晶酒店舉行「金城營造集團60周年呈獻：根植香港‧福澤灣區 九龍樂善堂143周年慈善晚會」，邀得鄧炳強保安局局長GBS, PDSM, JP擔任主禮嘉賓。是次晚會以「根植香港‧福澤灣區」為主題，所籌得善款將撥捐發展樂善堂轄下安老服務。



首辦「灣區養老體驗團」 跨境協作促進長者福祉

鄧炳強保安局局長致辭時表示，樂善堂近年積極研究大灣區安老服務，與本年度的施政報告提到要增加跨境安老選擇的措施不謀而合。他指特區政府非常樂見社會各界主動融入國家發展，更需要如樂善堂這些具有經驗及充滿熱誠的善團支持本地及大灣區的福利事業發展。隨即由鄧局長與樂善堂主席團一同主持啟動儀式，為晚會揭開序幕。

主禮嘉賓鄧炳強保安局局長(左三)與九龍樂善堂主席團一同主持啟動儀式。

樂善堂提供多元化服務如教育、社會福利、醫療、安老及社會房屋等，在安老服務方面，樂善堂擁有近40年照顧長者的護理經驗，轄下共有5間安老院舍及中心。有見近年長者住宿需求上升，樂善堂積極研究在大灣區養老服務，鼓勵港人到內地安老。

李聖根主席在儀式上致辭表示，根據社署資料顯示，截至今年7月，正輪候資助長者住宿照顧服務的人數共高達17,000名，輪候時間平均為26個月。考慮到輪候時間及地理位置，樂善堂在今年8月及9月與椿萱茂聯合贊助籌辦了兩次3日2晚的「灣區養老體驗團」，讓近100名本港長者親身體驗內地院舍的環境及服務。當中有超過六成長者體驗後，表示會考慮在內地養老；其中兩成表示未來一年將實行到內地養老。李主席表示，舉辦體驗團是希望為長者提供多個選擇，讓他們可把握及享受健康幸福的晚年生活。同時期望特區政府推出灣區養老政策時，可拓展與不同灣區城市的優惠合作方案，並研究資助正領取綜援長者的入住安排，共同為有需要的長者謀福祉，提供最適切的支援。

王紹基副主席JP(中)以公司名義冠名贊助是次晚會，並捐贈港幣100萬支持樂善堂安老服務，由主禮嘉賓鄧炳強局長(右)及李聖根主席(左)代表接受。

樂善堂常務總理會與主禮嘉賓大合照。

2023年度香港小姐呼籲善長捐款支持。

耐心聆聽及陪伴 關懷受助者身心健康

晚會主任委員兼副主席王紹基太平紳士則表示，很高興能擔任是次活動的籌委會主席，為籌募安老服務經費出一分力，也分享了自己成為「樂善之友」義工的一員，到訪轄下位於黃大仙的「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，為老友記送上福袋。王副主席指當時看到一班老友記非常有活力，很感謝樂善堂團隊用心關懷長者的身心健康，讓他們笑得如此開朗，在晚年活得自在、快樂，這是作為慈善機構在推動社會工作時最大的鼓舞。

樂善堂轄下的長者中心為老友記提供護理及復康運動，還定期舉辦不同的活動，包括季度生日會、節慶活動、照顧者支援活動等，讓老友記及其照顧者都能在活動中放鬆心情，家屬能從中紓緩照顧壓力。不少長者每日生活刻板，平時多全日留在家中，來到樂善堂的中心後，認識了一班老友記朋友，有人陪伴、聊聊天、玩玩遊戲，有時還會開電視一起欣賞演唱會。期望每位老友記在充滿關愛的環境下體現「居家安老」的精神，活到老，精彩到老。

李聖根主席為長者送上節日禮盒。

王紹基副主席JP(左)成為「樂善之友」義工探訪長者。

積極拓展慈善工作 完善基層醫療網絡

晚會獲主任委員兼副主席王紹基太平紳士以公司名義「金城營造集團」冠名贊助，當晚進行支票捐贈儀式，以感謝一眾善長支持，包括：李聖根主席、梁紹安前主席兼現任常務總理MH、董貺漄常務總理、前主席兼永遠顧問張念平夫人張葉連安女士等，籌得逾百萬善款，並將用作支援本堂長者院友，如為患有中風的院友提供物理治療服務、為長期卧床之院友提供電動減壓床褥，預防壓瘡、為長者購置復康用品、醫療用品、物理治療器材、醫療級別空氣淨化機等。

有賴各界善長支持，讓善業得以擴展。承蒙 副主席王紹基太平紳士捐出港幣250萬元，在旺角始創中心命名設立「樂善堂駿英牙科診所」，為大眾提供優質的專業牙科服務，並於本年投入服務。配合本堂轄下的醫療中心、藥房及康健站，加強油尖旺區的基層醫療服務網絡。另外，「樂善堂過渡性社會房屋『樂屋』」轄下2個項目將於明年提供超過1,500個單位予基層住戶，總受惠人數近1萬人；扶貧方面，將開設香港首個「社區客廳」，為弱勢社群及劏房家庭提供共同活動空間，推動社區互助與共融；將開設第三間「社區藥房」，向市民提供優質的藥劑服務及價格相宜的藥物；承蒙 董貺漄常務總理贊助港幣500萬元，將於深水埗開設「樂善堂董清波幼稚園」，計劃於明年9月開學。樂善堂繼續推動不同範疇的社福工作，為社會各界人士提供支援。

如欲捐款支持九龍樂善堂，可按以下連結：https://www.loksintong.org/online-donation

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(資料及相片由客戶提供)