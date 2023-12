貝聿銘次子貝建中病逝　與父聯手設計中銀大廈、羅浮宮玻璃金字塔

貝氏建築事務所 (PEI Architects)發布訃告,指創始合夥人貝建中(CHIEN CHUNG PEI )於周三(13日)離世,享年77歲。貝建中為美籍華裔建築師次子,訃告稱,貝建中是建築界的傑出人物,也是改善中美關係傑出倡導者,在多個組織中擔任過重要職務,包括紐約華美協進社董事會主席。訃告稱對貝建中離世深感悲痛,貝氏建築事務所會與貝的家人在這個困難時期同在。



貝建中曾與父親貝聿銘、弟弟貝禮中聯手創造多個在國際上享負盛名的經典建築設計,包括法國羅浮宮玻璃金字塔、蘇州博物館、北京香山飯店、香港中銀大廈、中國駐美國大使館等。貝建中對建築藝術的獨到理解與極致表達在全球各地都廣受歡迎,他曾在訪問中稱,看到貝氏設計從圖紙漸漸變成現實,以及中國蓬勃發展的經濟社會面貌時,便對中國的長期發展充滿信心,「希望在中國多留下一些作品。」



貝氏建築事務所 (PEI Architects)周五(15日)發布訃告,指創始合夥人貝建中(CHIEN CHUNG PEI )於周三離世,享年77歲。貝建中為美籍華裔建築師次子,訃告稱,貝建中是建築界的傑出人物,也是改善中美關係傑出倡導者,在多個組織中擔任過重要職務,包括紐約華美協進社董事會主席。

貝氏建築事務所對貝建中的逝世感到痛心和遺憾,指貝建中在設計實踐的歷程中事務所「尊重過去,響應當下,打造不朽建築」(Respect for the past and responsiveness to the present in the pursuit of enduring architecture)理念。

貝建中:希望在中國多留下一些作品

即使已屆,貝建中生前都親赴建築地現場,認真考察,他今年9月接受訪問時稱,當看到貝氏的匠心設計從圖紙漸漸變成現實,以及中國蓬勃發展的經濟社會面貌時,便對中國的長期發展充滿信心,「希望在中國多留下一些作品。」