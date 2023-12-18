2022年度香港環境卓越大獎｜十五周年　表揚商界共創綠色未來

國家定下在 2030 年前碳排放量達峰及2060 年前實現碳中和的雙碳目標。香港特區政府亦於《香港氣候行動藍圖 2050》中，定下「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民 減廢」四大減碳策略，爭取香港於 2050 年前達致碳中和。而本港不少企業及機構多年來亦肩負起社會企業責任，以綠色管理及創新積極推動可持續發展，締造綠色香港。



「香港環境卓越大獎」作為本港極具公信力的環保獎項，涵蓋各行各業，被譽為「環保界奧斯卡」。大獎踏入十五周年，除了一系列常設獎項外，今年更增設三個15周年特別獎項，以表揚企業及機構多年來在環境管理政策上的優秀表現。

由環境運動委員會（環運會）聯同環境及生態局及香港主要商會合辦的「2022香港環境卓越大獎暨香港綠色機構認證」頒獎典禮，剛於2023年12月15日假香港會議展覽中心圓滿舉行。本年度「香港環境卓越大獎」共收到3282間企業及機構的參賽申請，參賽數字比獎項成立時增加逾8倍，再創歷年新高．證明業界對環保工作日益重視及給予「香港環境卓越大獎」的充分肯定和支持，令人相當鼓舞。另一年度大獎「香港綠色創新大獎」共收到80個參賽項目，較獎項成立初期多約5倍，反映機構不斷透過創新科技，為可持續發展盡一分力。

行政長官李家超以錄像形式於頒獎典禮致辭，恭賀並讚揚各得獎企業和機構在環保領域的創新和努力，為綠色香港作出了卓越貢獻。他期望香港各行各業與政府攜手合作推動綠色創新，一同努力為國家、為香港實現碳中和的目標。

環境及生態局局長謝展寰（左三）、環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士（左二）、環運會副主席李進秋（左一）、香港環境卓越大獎委員會主席黃天祥博士（右三）、環境及生態局常任秘書長（環境）謝小華（右二）、以及環運會教育工作小組召集人黃志強（右一）為頒獎典禮進行主禮。

參賽數字刷新記錄 增設15周年特別獎

為慶祝大獎迎來十五周年，今年特設「至尊金獎」、「最傑出推廣夥伴」和「長期參與獎」共三個特別獎項，以表揚企業／機構過去多年的支持及傑出表現。

第十五屆「香港環境卓越大獎」刷新多個記錄，參賽機構再創新高，打破歷年數字，本屆設有多個獎項，獲獎數目如下：

詳細得獎名單可於香港環境卓越大獎網頁查閱。

謝展寰局長與2022香港環境卓越大獎及香港綠色創新大獎金獎得獎者合照。

2023年度香港環境卓越大獎現正接受報名，截止日期為12月31日，請即報名及鼓勵業務夥伴共同參與，一齊加入綠色行列！

如欲瀏覽所有得獎名單及有關「香港環境卓越大獎」的資訊，請瀏覽：www.hkaee.gov.hk

(資料及相片由客戶提供)