中銀集團投資有限公司呈獻：樂善堂萬人行2023 樂善同行 聚焦青年

由中銀集團投資有限公司(中銀投)呈獻，樂善堂年度旗艦活動「樂善堂萬人行2023」於12月15日已完美落下帷幕，並於同日下午2時假中銀大廈舉行步行典禮。是次活動共籌得逾百萬元善款，並會撥作為青年提供全方位的發展及支援服務，如駐校輔導服務、領袖訓練及生涯規劃教育。同時協助提倡多元化學習活動，讓青年盡展所能，為自己建立有意義的生活，傳遞正面積極的價值觀。



慢行慢活 發掘你眼中的香港

萬人行以「樂遊．探索」為主題，鼓勵公眾走訪香港各區的特色景點，了解各社區充滿歷史痕跡的地點及故事。藉著活動，讓參加者暫時放下網絡大量急促的資訊，走出戶外，讓大腦休息一下，感受人與人真實的交流及相處。例如參加者需自行規劃路線到達終點、找尋指定香港特色事物 (如通花鐵閘、家庭式單車等)、拍照打卡，過程中沒有急促的步伐，慢下來，用心感受眼前的美好風景，放鬆精神及紓緩緊張壓力，提升正向情緒。

參加者報名後，將獲得一套大會紀念品，包括任務小冊子、任務卡及懷舊電話繩，並到指定地點完成任務。首100名完成任務者可額外獲得限量版「早鳥禮品」，另外拍攝你心目中最代表香港特色之相片作品，更有機會獲贈海洋公園水上樂園門票乙張。活動首兩周，已全數送出早鳥禮品，反應熱烈。

參加者可獲大會紀念品乙套。

在過程中探索及拍下眼中的香港。

身體力行 支援青年全人發展

樂善堂紮根香港143年，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。作為慈善機構，同時亦是辦學團體，致力以教育延伸關懷，培育青年，貢獻社會。樂善堂副主席李培埡女士於典禮上致辭表示，青年是社會的未來棟樑，樂善堂一直支援青少年的全人發展和培育，提供生涯規劃教育、個人成長教育及關注精神健康等。為青年提倡多元化活動，讓他們盡展所能，能培養青少年建立正面積極的價值觀。今年已是第26屆「樂善堂萬人行」，每年聯繫本堂轄下18學校及外界團體，超過8,000人參與。透過有趣的打卡任務，探索香港之美，以步行形式籌款之餘，希望大眾可以放下手機，放眼四周，無論自己一人慢遊探索，還是藉此與親友相處，都是很好的活動。李副主席表示，很感謝中銀集團投資有限公司與樂善堂有著相同的理念，除了以善款贊助是次活動，更組織旗下公司員工參與活動，身體力行，一同以行動支援青年。

九龍樂善堂李培埡副主席致辭。

中銀集團投資有限公司王海霞副執行總裁致辭。

中銀集團投資有限公司擔任活動冠名贊助，並捐贈支票致送予九龍樂善堂。

中銀集團投資有限公司向來積極參與各項慈善活動，出一分力支援不同機構，照顧社會上弱勢群眾。中銀集團投資有限公司副執行總裁王海霞女士在典禮上致辭表示：中銀集團投資有限公司紮根香港多年，謹記企業公民的責任，主動對接實體經濟發展、支援民生改善，同時積極參與社會公益活動，助力當地社區發展，且在新冠疫情防控時期等特殊時期都貢獻了積極力量。中銀投十分著重青少年的全人教育和身心靈發展的機會，藉著支持樂善堂萬人行活動的機會，將慈善公益步伐拓展至青少年群體，關注青年精神健康，讓他們生活、學業上的壓力得到紓緩。

典禮後，中銀投王海霞副執行總裁及其他管理層帶領及組織義工隊一同領步行，寓意以踐行精神，用實際行動支持慈善工作，攜青年同行。

有賴各界人士以不同形式支持，包括企業及善長贊助、組織員工參與、贊助優惠券、提供宣傳平台等，讓萬人行圓滿舉行。活動籌得善款將為青年發展凝聚資源，提供盡展所能及發掘潛能的平台。樂善堂重視青年身心發展，培育學生的領導才能、抗逆力及社交技巧，同時投入輔導服務，耐心聆聽他們的心理需求，並提供適切的支援。期望培育青年獨當一面，提早思考自己的成長規劃，為未來作好準備。

以步行支持慈善工作，寓意攜青年同行。

完成步行任務，為活動畫上完美句號。

如欲捐款支持九龍樂善堂，可按以下連結：https://www.loksintong.org/online-donation

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(資料及相片由客戶提供)