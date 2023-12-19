6米高巨形禮盒現中環　滙豐香港社區節2023禮澤香港

日前中環出現一份6米高的巨形禮物，更吸引近8,000人到遮打道行人專用區「拆禮物」！原來這個巨形禮物盒是滙豐銀行慈善基金送給市民的禮物！「滙豐香港社區夥伴計劃」（計劃）的年度旗艦活動「滙豐香港社區節」（社區節）於12月17日圓滿結束，今年社區節以「禮澤香港 A Gift for Hong Kong」為題，除了巨形禮物盒裝置，還有一系列活動讓公眾參與，與大家歡度別具意義的佳節，同時亦回顧計劃推出12年來，在全港18區推動社區項目的成果。



12年從不間斷惠澤社群 滙聚各界創共融和諧社會

自2012年以來，滙豐銀行慈善基金透過「滙豐香港社區夥伴計劃」，一直致力推動跨界別合作，照顧社會上的弱勢社群，關注社會各界所需。作為全港最大規模的同類型項目，「滙豐香港社區夥伴計劃」在香港18區推出多個社區項目，共捐出2.7億港元，支持超過1,400個項目，逾240家社福機構參與，惠及超過700萬人。計劃全力支持以地區為本的社會項目，凝聚各界以促進社區成長與合作。其中，滙豐義工是計劃的重要部分，他們亦積極參與滙豐銀行慈善基金的各個慈善項目和活動，單在2023年，滙豐義工的服務時數已接近 40,000 小時。

在開幕典禮上，香港特別行政區政府政務司司長陳國基先生（右四）、香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝博士（左三）、香港社會服務聯會（社聯）主席陳智思（右三）、香港社會服務聯會行政總裁蔡海偉（左二）、滙豐香港區行政總裁林慧虹（右二）、滙豐義工代表（左一），以及「社區創新科技大賽」得獎學校的代表（右一），一同為「滙豐香港社區節2023」主持啟動儀式，並分享「滙豐香港社區夥伴計劃」 的發展里程。

加強長幼連繫 促進多元文化和跨代共融

2023年度計劃一共挑選了由27個社福機構負責的30個社區項目，預計有超過137,000名市民受惠。獲選的社區項目回應社會需要，同時促進建構和諧共融社會，實踐「攜手滙聚社區力量」的願景。 香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝博士表示：「『滙豐香港社區夥伴計劃』自2012年推出以來，合共超過700萬人受惠。作為全港最大規模的同類型活動之一，計劃成功建立了一個集中支持本地社福機構的強大網絡，並鼓勵中學生運用創意應對社區的需要。能夠透過這項計劃及其他滙豐支持的項目連繫社會各界推動多元共融，我們感到非常自豪。今後我們會繼續積極與各社區夥伴合作，幫助有需要人士。」

香港社會服務聯會（社聯）行政總裁蔡海偉先生對滙豐表示感謝：「非常感謝滙豐長期以來的支持和付出，『滙豐香港社區夥伴計劃』凝聚社會各界，共同建立和諧社會。我們的合作擴大了同行共創的影響力，提升有需要社群的福祉，為社會創造更美好未來。」

今年計劃就有超過四成的項目針對青年人發展，為支持年輕人發展及鼓勵他們以科技實踐創新思維， 「滙豐香港社區夥伴計劃」還舉辦了一個專為中學生而設、關於STEM教育的「社區創新科技大賽」。 今年「最佳項目獎」的得獎中學隊伍，利用元宇宙結合VR建立出可持續的虛擬悼念空間，讓用家能保存與親人相處的珍貴回憶，進一步推廣生命教育。作品不但實現跨代共融概念，亦幫助推動綠色思維及可持續生活。

「滙豐香港社區夥伴計劃」包括一個專為中學生而設、關於STEM教育的「社區創新科技大賽」，得獎學校隊伍的作品在活動上展出。

「滙豐香港社區夥伴計劃」包括一個專為中學生而設、關於STEM教育的「社區創新科技大賽」，得獎學校隊伍的作品在活動上展出。

6米高巨型禮物盒 「滙盒」展現項目成果

「滙豐香港社區節2023」是「滙豐香港社區夥伴計劃」的年度旗艦活動，6米高巨形「滙盒」聳立在中環遮打道，呼應今年社區節的主題「禮澤香港」。公眾於社區節當日不但可與巨形「滙盒」打卡，更可在這個巨形禮物盒裝置內，以360度沉浸式展覽體會計劃過去12年以來，與各社區夥伴在全港18區舉辦的項目成果。除此之外，活動當日更有多個社區夥伴設置攤位遊戲和手作工作坊、中學生創科展覽等，讓公眾一同參與及感受滙豐銀行慈善基金「攜手滙聚社區力量」的願景。

6米高巨形「滙盒」聳立在中環遮打道，不少市民與其打卡。

巨型禮物盒內展現「滙豐香港社區夥伴計劃」與各社區夥伴支持全港18區的多個項目，實踐「攜手滙聚社區力量」的願景。

香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝博士、滙豐香港區行政總裁林慧虹在「滙盒」內參觀360度沉浸式體驗展覽。

（資料及相片由客戶提供）