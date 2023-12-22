醫生修讀輔導為基層孩子醫「心」　老師助SEN學生尋找情緒出路

沒有精神健康就沒有健康，曾任内科醫生的區嘉賢（Ceci）發現病人不只身體需要醫治，心靈更需要「治療」，因而對輔導產生興趣，並且於香港教育大學（教大）修讀教育輔導文學碩士，希望在孩子成長的重要階段為生命帶來改變。Ceci的同學李穎瑤（Yoyo）在補習社任職期間，亦目睹有特殊教育需要（SEN）的學生，不但要面對學習上的困難，更因受社交和家庭問題困擾，在精神健康上有着極大需要，繼而希望通過輔導幫助學生。



脫下白袍走進社區 助孩子找「心靈良藥」

Ceci於大學醫科畢業後曾任駐院內科醫生，主要負責處理長期病患的個案。她看到病患和家屬長期與疾病抗爭，在身體，甚至精神上承受了極大壓力，可是礙於沉重的工作量，醫患之間溝通不足，醫療團隊無力兼顧他們的心理需求，而身體與心靈密不可分，心理壓力也會影響病情，因此Ceci慢慢開始對「對話治療（Talk Therapy）」產生興趣，之後在學校參加義工活動看到孩子的心靈需要，更啟發了Ceci修讀教育輔導。

在教大修讀教育輔導碩士課程期間，Ceci曾在黃大仙一間社福機構實習，服務對象大多是新移民、少數族裔的小朋友及家長。她表示，這些小朋友因為成績、SEN、語言和家庭等問題，自我形象會較為低落，更可能會面對欺凌。

不過，Ceci相信輔導可以幫助孩子認識自己，療癒心靈的「良藥」在自己身上也能找得到，她形容輔導好像問診一樣，讓我們以多一副眼鏡了解一個人的經歷，幫助對方全面地預備自己來面對各種人與事。她在實習期間認識一位新移民學生，他的自信心比較低，對學習提不起勁，但是Ceci卻留意到他的短期記憶和觀察力很強，「我在輔導過程中幫助他認識自己的發光點和夢想，也讓他明白現時所作出的努力，不只是為了滿足他人的期望，更是為了要達成自己成為畫家的夢想，加強他學習的動機，亦很開心看到他變得更樂觀和積極。」

Ceci相信輔導可以幫助孩子認識自己，療癒心靈的「良藥」在自己身上也能找得到，她形容輔導好像問診一樣，讓我們以多一副眼鏡了解一個人的經歷。

督導老師指引方向 渴望由家庭開始「治療」

Ceci又指︰「在輔導的過程中，若果得到家長的支持，輔導工作便會事半功倍。如果能邀請家長一同參與輔導過程，案主的改變也會更爲明顯。」這也是她決定未來向家庭治療發展的主因。

因此，教大特意為Ceci安排了一位家庭治療師為其督導老師，督導老師會幫助她更立體地思考輔導方案，她形容課程就如指路牌，「在個人督導時，督導老師會很細心地瞭解我所接觸的案主，鼓勵我不要只停留在個人層面，而是要多考慮各系統對案主的影響，並提出輔導建議及評語，對我將來的生涯發展提供了很大的幫助。」

羅頴嘉博士是香港註冊社工和家庭治療師，為Ceci的實習進行督導，對她將來的生涯發展提供了很大的幫助。

SEN學童面對各種困難 反思教育及教師角色

至於Ceci的同學Yoyo，於教大修畢小學教育學士學位後，因為希望嘗試彈性較大的職業而成為補習老師，當中遇到不少有SEN的學童。她分享道︰「當時有一位SEN學生不單自己有社交障礙，亦經歷親人患病和離世，無論於學習、生活還是情緒上都出現困難，當時這個家庭願意與我分享他們的困擾，這份信任令我更堅定支援SEN的決心，令我發現除了傳授知識之外，自己還可以通過輔導幫助學生，於是我便決定回到教大修讀教育輔導。」

踏上進修之旅，亦令Yoyo從輔導員的角度，反思自己作為老師的角色。她表示以往在教導SEN學生時，較著眼於如何利用教學技巧提升他們的成績，難免忽略了他們真正的需要。修讀課程後，她明白了要更彈性與人性化地理解學生和受導者。「以前見到ADHD（專注力不足／過度活躍症）同學上課狀態不佳，作為老師的我只會想到把教學時間拆細，但狀態不佳的原因可能是因為與同學吵架而不開心，老師的一句關心可能是當刻學生最需要的。」

SEN學生及其家長在生活還是情緒上都可能出現困擾，工作經歷令Yoyo更堅定支援SEN的決心，決定回到教大修讀教育輔導。

家長照顧SEN學童壓力大 用開放的心陪伴同行

除了SEN學生，其家長及照顧者亦承受着不少壓力，年紀輕輕的Yoyo坦言帶領家長小組甚具挑戰性。最深刻的一次實習經歷，是一位單親媽媽問她為什麼上天不給她一個健康的孩子，這令未有小朋友的Yoyo一時反應不過來，擔心自己的人生閱歷尚淺，不足以回應組員的需求。然而督導老師卻鼓勵她不用擔心，「老師強調只要我願意用開放的心，與家長建立信任的關係，他們自然會與我分享。經過一段時間的相處，我感受到他們最需要的原來是陪伴，幸好他們亦願意信任我。」她又指︰「協助對方自我認識，接納自己，利用自身優勢來面對生命中的挑戰，這才是輔導的初衷。」

Yoyo修畢輔導碩士後，現於特殊學校擔任教師，繼續服務SEN學生及其家長，雖然不是以輔導員的身份進入校園，但是她深信教育不應只是傳授知識，更可把輔導的理念融入教學歷程，「現時社會的步伐很快，老師和家長的步伐可能也很急速，而輔導很強調『同行』，『同行』不是拉住小朋友的手一味向前走，而是與他們以一樣的步伐並肩前行，陪伴他們成長，這令我對教育有很大的反思，希望將來可以將輔導文化帶入校園。」

有志於服務SEN學生的Yoyo曾參加教大「特殊學校體驗計劃」，帶領本科生參與十小時工作小組，並在分享會上匯報學習成果。

教大教育輔導文學碩士 幫助學員成為認證輔導員

香港教育大學教育輔導文學碩士課程除了提供教育輔導理論培訓，學員亦需要修讀兒童及青少年輔導，並到不同機構進行八十至一百小時的督導實習，適合有志接受教育輔導專業培訓的人士報讀。修畢課程後，學員有資格申請本地或海外專業輔導協會的會員資格，例如香港專業輔導協會，有助日後成為認證輔導員。

欲了解更多教育輔導文學碩士課程內容，可到香港教育大學網站瀏覽。

（資料及相片由客戶提供）