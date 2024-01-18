中銀按揭　連續5年　市佔稱冠　真實用戶分享置業旅程

擁有一個「安樂窩」是不少人的夢想，但在置業旅途上難免遇上疑問。中銀香港按揭服務一直為客戶提供專業諮詢服務、多元化按揭方案同埋貼心嘅服務體驗，更連續5年穩奪按揭市場佔有率第一位*，專業先至可以成就第一。中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍（Mina）指獲得如此佳績，全賴客戶信任及支持。Mina指：「成就第一，全因中銀香港一直本著「以客戶為中心」的理念，於2020年首創一站式的線上置業平台 「置業專家」APP，同時是首間銀行透過Open API技術提供即時物業估價及按揭申請服務，以及推出全港首個「綠色按揭計劃」等，甚至客戶北上大灣區置業的按揭服務亦包括其中，真正為客戶提供多元化的按揭計劃。」



中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍（Mina）表示：「中銀香港很高興連續5年穏佔本地整體按揭市場佔有率首位，在按揭市場保持領先地位。」

按揭專員貼心專業，加快融入新生活 來港高端人才華先生

透過「輸入內地人才計劃」跟太太一起來港的華先生，跟不少人一樣都覺得想生活過得安心和舒適，最好就是擁有一間屬於自己的房子，但是剛來港，面對人生路不熟，要置業亦非易事。幸運地，華先生在一個置業講座上，認識了當時作為講者的中銀香港專員何先生，「他的普通話很流利，令我好溫暖，另外他非常專業地向我介紹了內地人在港的買房流程、稅務安排以及申請房貸要求的所需文件等，更貼心向我介紹了中銀香港的發薪、信用卡及日常支付等服務給我，非常實用，加快我們融入香港的新生活。」

一APP在手，數碼化按揭體驗超方便 首置按揭客戶鍾小姐

鍾小姐在上年決定「上車」，首次置業的她笑指原來置業相當「煩」，她指：「因為要做好多功課，去比較不同銀行的按揭計劃，以了解有什麼按揭方案最適合自己。」但後來她嘗試使用中銀香港「置業專家」APP後，煩惱就一掃而空，「『置業專家』APP內除了有首置貼士、買樓流程、樓盤資料及免費估價等資訊，非常切合首置人士需要； APP內還有好多實用工具，例如按揭計算機，讓我做好初步預算；同時『到價提示』功能，當時讓我標記了幾個心水樓盤，當樓盤到我的心水價位，就會收到提示，讓我緊貼樓價走勢，最終成功上車。」鍾小姐更補充，透過「置業專家」APP已可上載文件申請按揭，整個過程數碼化，節省了不少時間，相當方便。

見證中銀按揭積極推動環保，輕鬆體驗無紙化置業旅程 支持環保的按揭客戶陳博士

擁有豐富置業經驗的陳博士多年來一直都是中銀香港的客戶，他一向支持環保，亦見證著中銀香港一直推動可持續發展。最近一次換樓亦使用了「置業專家」APP申請按揭，除了方便、易用又簡單之外，更將整個置業過程無紙化，為保護環境出一分力。「我今次按揭用了『置業專家』APP處理，除了上載文件，亦可在APP內查詢審批進度，另外我亦申請了電子月結單，即使我離港工作都一樣可以遙距處理銀行事務，十分方便。其實我一直看到中銀香港為社會、環保、ESG出力，所以我未來亦會繼續選用他們的服務。」

按揭專員貼心服務，專業、熱心又上心 居屋按揭客戶梁太

梁太是抽中居屋的幸運兒，但她直言對申請按揭一竅不通，但慶幸找到中銀香港成為她的置業好拍檔，整個服務最難忘的是按揭諮詢時間及地方可靈活安排。她指：「中銀按揭專員陳小姐除了詳細解釋申請流程，以及所需文件之外，知道我工作繁忙，沒有時間到銀行，更親身到我公司教我填申請表，更協助我遞交，成功申請後，她又親自致電通知我這好消息。」她笑言其實每間銀行的按揭優惠都差不多，當然要選擇一間提供個人化服務，專業、熱心又上心的銀行。

提供一站式的大灣區置業服務及配套安排 考慮灣區置業客戶Ricky

現在由香港往返內地最快只需十多分鐘，令不少人都開始考慮在灣區置業。最近參加了大灣區樓盤導賞的Ricky，了解到香港與內地的按揭手續不同，但幸好有中銀香港按揭專員的熱心幫助，「他知道我對大灣區置業不熟悉，詳細講解整個按揭流程細節，又為我客觀分析兩地按揭的差異，更分享支付樓款的不同方法，讓我挑選最適合自己的方案。」其實中銀香港「置業易」為香港客戶提供大灣區跨境貸款服務，覆蓋大灣區9大城市多個優質樓盤，在「置業專家」APP亦有大灣區置業及生活小貼士，想考慮在灣區置業就一定不可以錯過。

中銀香港「置業專家」線上線下按揭服務 輕鬆實現置業夢

看過5位真實用家分享各自不同的置業經驗，展現出中銀香港按揭深明人生各階段的置業需要，致力為每一個您達成「置業夢」。除了有專業按揭顧問團隊，提供個人化置業諮詢及按揭服務，助您挑選合適的按揭方案外，「置業專家」APP內亦有「在線客服」，即時為您解答任何按揭問題。APP內更配備豐富資訊及實用工具，讓你隨時緊貼心水樓盤動向，由搵樓、估價、評估、申請、遞交文件至查詢批核結果，都可以一APP處理。凡經線上遞交的按揭申請，更有專人跟進，全程plan with you，令您倍感安心！Mina最後補充：「中銀香港將會繼續以客為本、不斷創新、不斷求進，繼續成為客戶置業旅程上最佳拍檔！」

最佳的置業夥伴 展開您的置業大計

立即聯絡中銀香港按揭專員或下載「置業專家」APP，一步一步助您達成置業夢想，讓您可隨時輕鬆完成香港或大灣區的置業大計！另外，凡成功經線上申請按揭貸款並完成指定項目，可享額外高達HK$900 按揭奬賞。想了解更多中銀按揭服務、優惠詳情及細則歡迎：

- 瀏覽中銀按揭網頁或立即下載「置業專家」APP：https://www.bochk.com/dam/mortgage/glance/tc.html

- 聯絡按揭服務熱線：3669 3233

提示：借定唔借？還得到先好借！

*資料來源：2019 至 2023 年中原地產研究部。

（資料及相片由客戶提供）