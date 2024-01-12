high park滙都 推出全新第二座一房至兩房單位 呎價低至$10,288起

high park滙都位處北部都會區內洪水橋，為政府全力打造最大規模都市發展計劃重鎮，即將成為新界北核心商務區及創科樞紐，並且緊貼深圳及大灣區鄰近城市，形成雙城三圈網絡。high park滙都可說是— 捷足先登，迎接時代新洪濤，兼具都會繁華及自然綠意的時代綠意新都會。



坐擁三鐵優勢 傲踞都會樞紐

發展項目毗連「三鐵」：洪水橋輕鐵站、屯馬線洪水橋站(預計2024年動工)及港深西部鐵路(擬建中)樞紐據點。未來配合貫通新界北的北都公路 以及連接錦田至九龍塘的中鐵線(擬建中)，瞬間往來港九新界。步行約1分半鐘即抵洪水橋輕鐵站，駕車約2分鐘達多條幹線，迅達都會據點、機場及跨境口岸，連接大灣區；駕車約3分鐘前往屯馬線洪水橋站，輕鬆連繫港九核心商區。未來更連接港深西部鐵路，直達前海合作區，享受半小時港深生活圈。

配套齊備 享受生活精彩

未來區內將新增逾6萬個住宅單位，在龐大發展潛力下，城中才俊、美滿家庭等多元人口遷入，洪水橋將成一個可持續發展、生活工作皆備的多元社區。作為未來區域文娛樞紐，坐擁約300萬平方呎購物熱點，包括旗艦級購物商場、各式臨街商店及步行街，配備各種康體場地及休憩空間，一切日常消遣，從此輕易可得。洪水橋屬72及元朗區校網，伊利沙伯中學舊生會小學、元朗商會中學、趙聿修紀念中學等名校林立，毗鄰嶺南大學，從幼兒教育至高等學府，輕鬆構建孩子理想前程。

隨享 自然綠意生活

區內坐擁達54公頃綠化地帶，休憩地帶多達66公頃，完善單車網絡連接區內社區設施、住宅商舖及休憩空間。除了擬建中的文物徑、生態徑及洪水橋市鎮公園，政府更將逐步改善河道環境，打造觀景廊及河畔長廊，並附帶特色商舖，揉合河景、綠意與消閒活動。毗鄰著名自然景觀，如南生圍、大棠、白泥等美景名勝，亦有香港濕地公園及將建設海岸保護公園，隨時隨地舒展身心。

呎價低至$10,288，打造高性價比生活

滙都近70%是兩房單位，擁有特大寬闊露台及工作平台，嚴選知名廚浴配套，更提供逾30,000平方呎會所及園林設施，打造屬新一代的時尚年輕住宅。

high park滙都推出全新第二座一至兩房單位，呎價低至$10,288，睇頭十足。別致的建築設計、便捷的交通位置、多元的生活娛樂選擇，以及令人矚目的價格，讓這個北部都會區的新寓所成為城市綠意新標誌！如欲參觀示範單位，可參考以下詳情：

high park滙都

地址：洪水橋 洪安里1號

展銷廳：新界荃灣楊屋道88號 PLAZA 88 10樓

網站：https://www.highpark.hk

別致的建築設計、便捷的交通位置、多元的生活娛樂選擇，以及令人矚目的價格，讓這個北部都會區的新寓所成為城市綠意新標誌！如欲參觀示範單位，可參考以下詳情：

high park滙都

地址：洪水橋 洪安里1號

展銷廳：新界荃灣楊屋道88號 PLAZA 88 10樓

網站：https://www.highpark.hk

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發展項目期數名稱︰滙都（「發展項目」）的第1期（「期數」）稱為「滙都I」— 本廣告僅為促銷發展項目第1期內的住宅物業。

區域：洪水橋及厦村︱期數的街道名稱及門牌號數：洪安里1號*︱賣方就期數指定的互聯網網站的網址：www.highpark.hk/phase1︱本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情，請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察，以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。

賣方︰滙利資源有限公司︱賣方的控權公司︰Rich Favour Ltd.、Gold Button Inc.、添潤企業有限公司、Linkforce Investments Limited、Ominex Corporation、泛海發展(集團)有限公司、泛海國際有限公司及Asia Standard International Group Limited︱期數的認可人士︰李素筠︱期數的認可人士以其專業身份擔任經營人、董事或僱員的商號或法團：聯協建築師事務所有限公司︱期數的承建商：顯利工程有限公司︱就期數中的住宅物業的出售而代表擁有人行事的律師事務所︰陳劉韋律師行︱已為期數的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構︰香港上海滙豐銀行有限公司︱已為期數的建造提供貸款的任何其他人︰添潤企業有限公司︱盡賣方所知的期數的預計關鍵日期︰2025年6月30日。關鍵日期指批地文件的條件就期數而獲符合的日期。預計關鍵日期是受到買賣合約所允許的任何延期所規限的。︱本廣告由賣方或在賣方的同意下發布。︱詳情請參閱售樓說明書。賣方建議準買方參閱有關售樓說明書，以了解期數的資料。︱*此臨時門牌號數有待期數建成時確認。︱#金額以四捨五入方式換算至整數。詳情請參閱價單第3號。所述之折實樓價是以價單第3號中第2座1樓A09單位的售價以支付條款「120天現金付款計劃」折扣計算，經計算相關支付條款及/或適用折扣 (包括「120天現金付款計劃」6%、「首置及換樓客折扣」2%、「鐵路沿線優惠」2%、「高端人才及專業人士優惠」1%、「印花稅折扣優惠」3%及「泛海集團有禮折扣優惠」0.5%) 後之成交金額 (因應相關支付條款及/或適用折扣 (如有) 按售價計算得出之價目，皆以下捨入法捨入至最接近的百位數)。所述之折實呎價為以前述方法計算得出的折實售價除以該單位之實用面積，以四捨五入方式換算至個位數顯示。銷售安排詳情請留意及參閱賣方已經或不時公布之銷售安排資料。賣方保留權利不時決定或更改不同之價單或有關銷售安排資料，一切以發出之價單及銷售安排為準。︱^指臨時買賣合約中訂明的住宅物業的實際售價。因應相關折扣，按售價計算得出之價目，並以四捨五入方式換算至百位數作為樓價。詳情請參閱價單第3號。所述之折實樓價是以價單第3號中第2座1樓A10單位的售價以支付條款「120天現金付款計劃」折扣計算，經計算相關支付條款及/或適用折扣(包括「120天現金付款計劃」6%、「首置及換樓客折扣」2%、「鐵路沿線優惠」2%、「高端人才及專業人士優惠」1%、「印花稅折扣優惠」3%及「泛海集團有禮折扣優惠」0.5%)後之成交金額(因應相關支付條款及/或適用折扣(如有)按售價計算得出之價目，皆以下捨入法捨入至最接近的百位數)。所述之折實呎價為以前述方法計算得出的折實售價除以該單位之實用面積，以四捨五入方式換算至個位數顯示。銷售安排詳情請留意及參閱賣方已經或不時公布之銷售安排資料。賣方保留權利不時決定或更改不同之價單或有關銷售安排資料，一切以發出之價單及銷售安排為準。︱印製日期：2024年1月11日︱1.資料來源：行政長官2022年施政報告(https://www.policyaddress.gov.hk/2022/public/pdf/policy/policy-full_tc.pdf)︱2.資料來源︰關於洪水橋站—港鐵洪水橋站官方網頁(https://mtrhungshuikiu.hk/)︱3.資料來源︰《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》—鐵路方案(https://rmr2030plus.hk/about-2030/railway-plan/)︱4.資料來源:《北部都會區行動綱領》(https://www.nm.gov.hk/downloads/NM_Chi_Booklet_Web.pdf)