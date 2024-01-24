泰國買樓 | 2024曼谷東南區冒起 地價年升近60%

曼谷的東南區，以前只有泰國人「懂」，但隨著政府大力發展加上資訊發達，很快可能秘密不再。東南區內以班納 (Bang Na) 發展最為發達，離曼谷市中心僅30分鐘車程，去蘇凡納布國際機場只需約25分鐘。



此區域的地價在2022年見證了驚人57.3％的增長，原因大概能歸咎於政府2016年推出的東部經濟走廊（EEC）計劃，旨在將泰國轉型為以創新為基礎的工業中心，重點領域包括人工智能、航空和其他數碼技術。

曼谷東南區在22年地價錄得574%增長，成為全曼谷之首。

因此，班納的地理位置成為她最大的武器，一條納高速公路便能接通這個全新的經濟特區，將來更加有高鐵的幫助。現有的BTS綠線能連接班納到大家都熟悉的暹羅 (Siam) 及通羅 (Thong Lo)；23年開通的黃色BTS線和即將開通的機場輕軌亦進一步增強了班納的吸引力。

其實班納的崛起早幾年已有跡可尋，行業內數一數二的大企業已紛紛在區內慢慢留下自己的足跡。例如 Siam Paragon 商場背後的 The Mall Group 正於班納建造 The Bangkok Mall，預2025落成後有機會問鼎全曼谷最大商場席位，再次加強區內的零售陣容。

DTGO子公司MQDC可說是將班納區轉型成為科技和創新樞紐的重要一員，與電信巨頭True合作的 True Digital Park，已經成為谷歌（Google）、亞馬遜 （Amazon）和微軟（Microsoft）等在曼谷的基地。此外，64公頃的森林綜合社區項目The Forestias，旨在通過融合住宅、零售空間、醫療綜合體和酒店，重新定義城市生活，更令人嘆為觀止。

True Digital Park 自2020年落成後，Google、Amazon、Microsoft等已進駐。

作為投資者應知道，一個項目獨特甚至難以複製的重要性。The Forestias 名副其實將一個森林融入住客的生活當中，面積逾三個太古城，的確相當震撼。這段時間在曼谷的話能親眼目擊項目內的一個個住宅逐步完工（有興趣可觀看他們的施工更新影片）。

The Forestias 是把住宅、酒店、商業、大自然融為一體嶄新項目。

提到裡面的住宅項目，價錢以Whizdom最為貼地，設施和設計都針對年輕一族，提供近30項設施如健身中心、水療和共享工作空間，還有標誌性的早餐廳，每天以「隨取隨走 Grab-N-Go」方式提供免費早餐。

如果Whizdom品牌能對你引起興趣，但想「即買即享受」亦可考慮 Whizdom Sukhumvit Inspire，唯獨只剩非常少量全新及有傢俬的單位。作為 True Digital Park 的延伸住宅，從住宅步行到購物中心無需數分鐘，經過專用行人天橋直駁Punnawithi BTS站 只需3分鐘，適合喜歡便捷的人士。

如對曼谷東南區感興趣，香港持牌代理 SQM Global Properties 即將於1月27日至28日舉辦一次分享會，在每天下午四時設立講座，想了解更多歡迎報名預約，或致電／WhatsApp +852 9030 0119。

詳情：

曼谷投資熱點 2024分享會

1月27日至28日 11:00 AM – 19:00 PM

香港喜來登酒店 4/F 明宴會廳

講座：16:00 PM（每日一場）

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