東華三院東蒲正式開幕！多元設施推動青年全人發展

東華三院向來重視青年發展，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士和東華三院主席韋浩文先生等嘉賓，日前(20日)為該院屬下青少年全人成長中心「東蒲」主持開幕禮，並宣布其國際交流營舍投入運作。「東蒲」的文娛康樂設施完善、活動新穎，能配合青年不同的發展需要，助他們發掘潛能，該中心將成為全港青少年的新蒲點。

攝影：黃寶瑩



響應政府《青年發展藍圖》 造就多元出路

青少年的成長並非只得學業，例如近年政府致力推動的《青年發展藍圖》，正是透過舉辦不同活動，鼓勵青少年擴闊眼界，認識和捉緊多元發展機遇。為了響應《青年發展藍圖》，東華三院成立的「東蒲」，提供各類交流體驗、培訓及發展機會，造就青年的多元出路。

日前，民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士擔任東蒲開幕禮的主禮嘉賓，聯同東華三院主席韋浩文先生、一眾顧問局和董事局成員，以及黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮博士、社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍先生等嘉賓一同為「東蒲」主持開幕儀式。

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士(右十二)、東華三院主席韋浩文先生(左十二)、顧問局及董事局成員，與黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士(左十)、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮博士(右九)、社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍先生(左八)等嘉賓主持「東蒲」揭幕儀式。

麥美娟局長致辭時稱﹐東華三院多年來在不同範疇為市民提供優質服務。為進一步推動年輕一代在藝術文化、數碼及創新科技、運動及健康生活等方面的發展，東華三院悉心籌建青少年全人成長中心「東蒲」，促進年輕人的全人發展，鼓勵他們擴闊視野、互動交流。麥局長又說：「『東蒲』這個新地標，不但為年輕人提供了聚腳點，還為九龍東再添活力。『東蒲』設施包羅萬有，讓不同志趣的青年獲得豐富的體驗。年輕人不妨多來『蒲一蒲』，善用中心的設施和服務，一展所長。」

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士表示，「東蒲」這個新地標能為年輕人提供聚腳點。

韋浩文主席致辭時指：「過去大半年，東蒲舉辦過NBA球星與青年籃球交流、青年街舞滙演等大型活動，以凝聚青年及推動青年發展。而國際交流營舍投入運作，則有助促進內地及海外青年來港作深入交流。東蒲亦將舉辦更多活動和培訓，回應青年不斷轉變的需求，成就青年實現夢想。」韋主席更感謝民政及青年事務局的指導，各政府部門和持份者的協助，以及多位善長的慷慨捐款以提升東蒲的相關設施。

東華三院主席韋浩文先生致辭稱，「東蒲」為該院青少年發展旗艦項目，為青少年提供完善的場館設施及多元化康樂文化活動。

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士（前排右）將「鎖匙」交予東華三院主席韋浩文先生（前排左），象徵國際交流營舍投入運作。

發揮設施優勢 促進青年交流互動

由去年4月初營運至今的「東蒲」佔地約1萬平方米，樓高4層，截至今月1月初已服務逾3萬人次，提供多元化的設施舉辦各類大型活動，例如「胡李名靜體育館」就提供多用途場館服務，可容納約800座位，而舞台設計靈活具彈性，適合舉行各類中小規模的音樂表演、藝術文化、康樂體育及典禮等節目。

至於「東華三院大生地產發展有限公司The Grand Oasis共享工作空間」面積逾1,000平方米，為自由工作者及初創青年提供一個跨專業和跨界別的聚腳點，當中設有25個私人辦公室和30個流動辦公桌，並配備會議室等相關配套。The Grand Oasis亦會安排行業訓練活動、講座及交流活動，幫助更多青年人實現夢想。

此外，東蒲亦設有綜合會堂（黑盒劇場）、張志民郭潤好綜合運動訓練館、多媒體製作及直播區、創新科技工作間等，以及提供約100個宿位的國際交流營舍，該營舍亦會發揮東蒲多元化設施優勢，組織各類交流活動，促進本地和海外青少年交流和互動。

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士（左十）、東華三院主席韋浩文先生（右十）及嘉賓參觀東華三院大生地產發展有限公司The Grand Oasis共享工作空間。

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士（右四）、東華三院主席韋浩文先生（右三）與嘉賓參觀國際交流營舍。

特色體驗活動 激發青年興趣

在開幕禮當日，東蒲特意安排青少年表演，為年輕人提供表演平台。另外，東蒲亦為嘉賓安排了一連串體驗活動，包括忍者極限訓練挑戰、創意攝影站、治癒手作教室等，期望透過一連串的體驗，增加嘉賓和青年對「東蒲」的認識。

一眾青年於開幕禮表演光影舞蹈，展示才能。

兩位青年劉婥穎（Pinky）和黃凱彥（Jason）體驗了忍者極限訓練挑戰，均感到十分有趣和具挑戰性。其中，修讀運動學科的Pinky透露去年曾於「東蒲」參加NBA球星見面會，認為機會難得，期待未來「東蒲」能舉辦更多體育賽事及交流活動。修讀金融學科的Jason認為「東蒲」設施應有盡有，未來會留意和參加其他活動，拓展興趣。

衷心感謝各位善長慷慨捐助，東蒲得以提升各項設施質素﹕

捐款熱線﹕1878 333

如有興趣了解東蒲更多，請即瀏覽：https://www.tungpo.org.hk/zh-HK

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（資料及相片由東華三院提供）