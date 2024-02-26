AI熱潮推動晶片需求　本地人才優勢促微電子業發展

人工智能（AI）的應用愈趨普及，帶動了不同產業的轉型。專用AI晶片的面世，能更有效地訓練和運行AI模型；在處理自動化工序時，亦較一般通用晶片速度更快、功耗更低。香港在智能晶片及系統設計方面處於全球領先地位，加上愈來愈多微電子企業落戶香港，為業界帶來絕佳機遇。今次香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士邀請香港科技大學綜合系統與設計學部教授兼智能晶片與系統研發中心（ACCESS）副主任崔志英教授，一同探討本地微電子業的機遇、AI晶片的應用及發展趨勢。

攝影：鄭子峰



香港科技大學牽頭 透過InnoHK平台成立ACCESS與海外頂尖大學提供技術研發和轉移平台

隨著全球AI商機崛起，催生了市場對效能高但功耗低的晶片需求。同時，不斷創新的微電子技術亦為AI發展提供強大支援，並推動AI於各領域的廣泛應用。香港科技大學 (科大) 早著先機，透過香港政府的InnoHK 創新香港研發平台，於2020年牽頭成立了跨領域的智能晶片與系統研發中心（AI Chip Center for Emerging Smart Systems）（ACCESS），與本港及海外多所頂尖大學攜手進行研發工作，期望將AI的應用普及化。崔教授指，中心集中設計AI邊緣運算晶片，特點是效率高但成本低等優勢，為初創企業和小規模公司提供軟硬件聯合設計的解決方案。

香港科技園公司首席企業發展總監姚慶良博士（左）與香港科技大學綜合系統與設計學部教授兼智能晶片與系統研發中心（ACCESS）副主任崔志英教授（右）一同探討本地微電子業的機遇、AI晶片的應用及發展趨勢。

現時，ACCESS的研究人員數目已超過100名，並由近40位教授參與指導和合作。中心全面整合研發流程，推動科研成果的落地。「ACCESS目前正在進行四項主要研究工作，包括突破硬件瓶頸的新興技術、架構與異構系統整合、AI輔助電子設計自動化，以及硬件加速的AI應用。其中最主要目標在於將AI晶片的性能提高，調整功耗僅僅在微瓦數量級，從而更好地支援電量需求；以及提高設計效率、縮短從設計到量產的時間，加速晶片智能設計過程。ACCESS期望將來可以將科研成果應用於各項範疇，包括醫療、電子網絡及交通等。」

崔教授專注微電子相關的研究多年，發表了超過280篇被引用的技術期刊和會議論文，獲得多個最佳論文獎，並於2004年和2006年的IEEE ASP-DAC大學設計競賽中獲得了設計獎項，擁有16項專利設計。作為國際知名的微電子專家，崔教授亦為本地和跨國公司提供諮詢服務。

世界級教授 科大助微電子生態圈蓬勃發展

AI與微電子被視為創科界未來10至20年最重要的技術領域之一，而微電子學科更自科大創校起便備受重視，更邀請世界級的教授培育相關人才。在英國《泰晤士高等教育》2024年世界大學學科排名中，科大工學院排行全球33位、大中華區第五位及全港首位，肯定了工學院在教學和研究方面的卓越成就。崔教授表示：「早在20年前，我們大學已預計微電子領域對高端研究人員與工程師的需求，故積極培育相關人才。然而，學生在獲得基礎知識後，需要一個良好的實習環境以增長實戰經驗。因此，大學和業界需共同努力，合作培養創新產業技術人才。」

港府支持先進產業 多間知名企業落戶香港

過往香港缺乏相應的產業支持，畢業生往往選擇到國外或回內地發展。但近年港府十分支持先進製造產業，促使更多知名企業來港投資及設廠，為本地培訓的人才提供良好的發展機會，有助微電子生態圈不斷擴大。崔教授續指「這是我回流30年以來最好的機遇，也是香港於微電子發展上一個重要里程碑。業界有望利用此機遇，將香港從環球金融中心發展為一個高科技產業重地。」

ACCESS的主要研究以提高晶片性能1,000倍為目標。

元朗創新園微電子中心助港企先試後產

香港雖具備科研實力，但要將科研成果落地，仍需通過試產階段，持續優化設計與成本、質量和可靠性，過程需要先進的基礎建設。元朗創新園微電子中心（MEC）提供的配套設施，正正有助支援微電子業發展，為港企把握商機。姚博士稱，設立元朗創新園MEC的目標是為業界提供「中試線」，可以測試設計，符合要求才進行投產。MEC的硬件配套，配合半導體製程需要，包括無塵車間、特種氣體、化學品及廢料處理設施，幫助港企節省自行設廠的高昂成本，加快研發落地及商品化。

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