61歲洗碗服務公司持牌人聘24名非法勞工　認罪判入獄19個月

入境處在七間食肆拘捕24名從事洗碗工作的非法勞工，跟進調查發現他們全部受僱於同一洗碗服務公司「自由服務」，隨即拘捕該公司61歲的持牌人，他昨日（5日）在沙田裁判法院承認16項僱用不可合法受僱的人的控罪，合共被判入獄19個月。



入境處在七間食肆拘捕24名從事洗碗工作的非法勞工，跟進調查發現他們全部受僱於同一洗碗服務公司，隨即拘捕該公司61歲的持牌人。（資料圖片/羅君豪攝）

6名黑工為持行街紙印尼籍女子

入境處在2021年11月至2023年6月期間，於七間食肆拘捕24名從事洗碗工作的非法勞工，分別為6男、18女，年齡介乎26至60歲，其中六名印尼籍女子持行街紙。這批非法勞工早前在粉嶺及沙田裁判法院被判入獄，被判監禁兩個月至15個月。

處方的跟進調查發現他們均受僱於同一洗碗服務公司，隨即拘捕該公司61歲持牌人，為一名香港居民男子。他因未採取一切切實可行的步驟，以確定有關僱員是可合法受僱，被控僱用不可合法受僱的人的控罪，並於昨日（5日）在沙田裁判法院承認16項僱用不可合法受僱的人的控罪，合共被判入獄19個月。

與每間食肆簽約3至8萬元

案情指，被告許自由獨資經營名為「自由服務」的洗碗服務公司，自2021年11月起，先後與七間食肆簽訂合約，提供外判洗碗服務，雙方簽訂的合約，服務金額由3至8萬元不等。被告其後每日安排一至四名非法勞工到每間食肆進行洗碗。

入境處指僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，提醒所有僱主切勿以身試法。（資料圖片）

可被判監禁10年 公司經理、秘書、合夥人或都需負上刑責

入境處指，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

有關公司的董事、經理、秘書、合夥人等，亦可能需負上刑事責任。高等法院曾頒布判刑指引，聘用非法勞工的僱主須被判即時入獄。

入境處續指，根據法院判例，僱主在聘用一名僱員前，須採取一切切實可行的步驟，確定對方是可合法受僱。除查閱僱員身份證外，亦有明確責任向僱員作查詢，同時僱員回答不會令人產生合理懷疑，否則法院不會接納以此作為免責辯護。

如求職者沒有香港永久性居民身份證，僱主亦須查閱求職者的有效旅行證件，違例者經定罪後，最高可被判罰款15萬元及監禁1年。入境處提醒所有僱主切勿以身試法，僱用非法勞工。