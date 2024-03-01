中信里昂慈善信托、保良局攜手支援青少年精神健康

近年青少年輕生數字有上升的趨勢，反映其精神健康已成為家長、校方以至社會都不能忽視的議題。有見及此，中信里昂慈善信托資助保良局開展為期一年的「青少年精神健康計劃」，透過舉辦不同活動，適切支援青少年精神健康，並提升大眾對此的關注。計劃啟動典禮和同行體驗工作坊日前順利舉行，中信里昂聯席首席運營官、總裁辦負責人及人力資源主管王婷女士致辭時，期望計劃能達至「互相支持，結伴同行」的互助體系。

攝影：黃寶瑩



三個階段活動推廣情緒健康信息

去年首11個月，全港中小學共匯報31宗學生懷疑自殺身亡個案，不但是過去5年最多，更較2018年的14宗增加逾一倍。大家都經歷過學生時期，來自學業、家長和朋輩的壓力往往在無形間累積。當持續找不到釋放壓力的出口，容易逐漸演變成情緒健康問題，若不加以處理，甚至有機會走向悲劇發展。

中信里昂慈善信托與保良局一樣緊貼社會所需，前者向保良局捐助70餘萬港元，資助展開為期一年的「青少年精神健康計劃」，適切支援青少年的情緒健康，並提升大眾對此的關注。計劃將分成3部分，首先是啟動禮和入校活動，以有趣方式向學生推廣精神健康信息；其次是多元化的同行體驗工作坊和孵化計劃，促進青少年和親友之間的互助支持；最後是善用多媒體製作，透過社交媒體接觸範圍更廣的人群，在社會間更進一步推廣精神健康信息。

「青少年精神健康計劃」啟動典禮日前於保良局唐乃勤初中書院順利舉行。

陳黎惠蓮女士及王婷女士冀計劃能改善現況

計劃啟動典禮和同行體驗工作坊日前於保良局唐乃勤初中書院順利舉行，除了保良局主席陳黎惠蓮女士主禮開幕儀式外，中信里昂聯席首席運營官、總裁辦負責人及人力資源主管王婷女士和首席財務官袁峰先生亦率領義工到訪現場的體驗工作坊。

陳主席致辭時，希望計劃的多元化活動能鼓勵青年人及其家人、朋友，並呼籲道：「如果有甚麼不開心的事，一定要跟親友傾訴，你身邊總有一個與你『同行』的人。」王婷女士亦展望：「希望計劃可以切實幫助到年輕人，向更廣泛的社會群體宣傳精神健康知識，逐漸形成『互相支持，結伴同行』的互助體系，讓涓涓細流匯成江河。」

參加學生各有心得

當日的同行體驗工作坊分別有芬蘭木棋、飆速盤、流體熊製作和皮革製作體驗，讓保良局唐乃勤初中書院、保良局李城璧中學、保良局馬錦明夫人章馥仙中學和保良局羅傑承(一九八三)中學不同年級的學生親身體驗紓壓之道。

其中李城璧中學的李同學和劉同學當日就體驗了芬蘭木棋和皮革製作，就讀中五的劉同學就直言備戰DSE的壓力很大，而今次活動就令自己放鬆不少，「最重要的一點是謹記朋友和家人都可以為大家分擔壓力，因為你不是自己一個人的。」中四的劉同學形容芬蘭木棋令大家學識團隊合作和溝通，而解壓方法方面，他就建議：「聽音樂亦是一個很好的紓壓方式！」

李城璧中學的李同學（右）表示有壓力就要向親友傾訴，劉同學（左）則建議可以聽音樂。

至於馬錦明夫人章馥仙中學的周同學和黃同學則體驗了飆速盤和流體熊製作，中三的周同學同樣認為與親友建立同行關係十分重要，更在飆速盤活動當中，了解到合作和同行的重要性。至於中四的黃同學就比較文靜，她的解壓方法亦與眾不同：「壓力很大的時候，你可以找一個安靜的地方，靜靜地、慢慢地梳理自己的思緒，聆聽自己的想法。」

馬錦明夫人章馥仙中學的周同學（左）認為與親友建立同行關係十分重要，黃同學（右）則表示找個安靜的地方梳理自己的思緒亦是個紓壓好方法。

義工呼籲家長與子女共建「同行」關係

負責協助芬蘭木棋體驗和皮革製作體驗的中信里昂義工Vincent就坦言年輕人若因為沒人幫助自己走出情緒健康困局而輕生，是十分可惜，所以他分別向家長和年輕人呼籲道：「家長可以花更多時間與子女溝通，了解他們的想法和生活，與他們同行；而子女則可以更勇敢地表達自己意見，讓大家有幫助你的機會。」

中信里昂義工Vincent呼籲家長和子女各多行一步，共建「同行」關係。

（資料及相片由客戶提供）