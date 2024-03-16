土耳其雪嶺搜獲遠古榫卯建築群　挪亞方舟研究機構簽署合作計劃

挪亞方舟國際事工從事方舟探索，於土耳其4,200米高的亞拉臘山雪嶺搜獲遠古榫卯建築群，與中國數千年前已使用於傳統建築物的技術極為相似。挪亞方舟國際事工今日（16日）舉行中土文化考古交流發佈會暨挪亞方舟國際科研考察及文物保育基金共同合作簽署典禮，象徵基金會與一眾國際學者、政府代表等包括土耳其伊迪爾大學，展開共同科研考古合作。



土耳其礦產研究及勘探總局副總經理、採礦工程師Veli ALTUNDAĞ指出，土耳其亞拉臘山地區，由於擁有豐富天然資源，從過去到現在孕育了許多優秀和多樣性的文明，並留下重要考古遺產。他形容亞拉臘山和挪亞方舟的背景下，這實際上是一個露天博物館，是屬於全人類的重要遺產。

挪亞方舟國際事工主席袁文輝致歡迎辭時表示，在20年探索工作中，拍攝了很多影片，記錄世界上最新被發現的木質建築結構遺跡，是人類重要的歷史時刻，具有很大影響力及歷史價值。

今日更展出四件從民間於亞拉臘山搜集而來的珍貴上古器物，作全球首次曝光。格魯吉亞第比利斯歐洲大學助理教授Irakli ANCHABADZE，曾聯同其他考古學家研究據說來自亞拉臘山木結構，目前存放在亞拉臘山地區私人博物館，他利用形態學研究的報告，當中最古老的陶器，推算來自紅銅年代，不少於5,000年前，所以Irakli 認為需要進行更多研究，包括對木結構進行年輪分析。