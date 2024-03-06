青少年書法推廣日　傳承中華文化

由民政事務總署、九龍樂善堂和全港青年學藝比賽大會合辦的「青少年書法推廣日」，於3月2日（星期六）假元創坊(PMQ)地面廣場圓滿舉行。當日的活動非常豐富，主辦單位有幸邀請到署理民政及青年事務局局長梁宏正先生BBS, JP擔任主禮嘉賓，及全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長、民盟中央美術院副院長、四川什邡人洪厚甜先生專程由北京到香港作現場示範指導，與136位學生，包括少數族裔，一同寫書法。同場更有樂善堂轄屬學校的精彩中國舞蹈及舞獅表演，及不同關於書法、文字及中華文化藝術的攤位遊戲和體驗活動等，並派發由樂善堂贊助的文房四寶書法套裝紀念品。



當日下午，主禮嘉賓署理民政及青年事務局局長梁宏正先生BBS, JP與全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長洪厚甜先生、九龍樂善堂主席李聖根先生及全港青年學藝比賽大會主席陳毅生先生BBS一同為活動主持啟動儀式。儀式後，136位學生接受洪老師指導，一同書寫「福」字，並與洪老師書寫的「龍」字組成一幅百家書法，寓意百福賀龍年。

主禮嘉賓署理民政及青年事務局局長梁宏正先生BBS, JP (右二)與全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長洪厚甜先生(左二)、九龍樂善堂主席李聖根先生(左一)及全港青年學藝比賽大會主席陳毅生先生BBS (右一)一同主持啟動儀式。

九龍樂善堂李聖根主席致歡迎辭時提到，樂善堂成立逾143年，作為本港歷史悠久的辦學團體，轄屬學校十分重視國民教育及藝術方面等全面發展，鼓勵學生認識中華文化，培養正面的價值觀，與及國家觀念和國民身分的認同，傳承傳統美德。中華文化源遠流長、博大精深，其中書法是中國的重要藝術，希望藉是次活動讓青少年可以接觸到書法，加深對中華文化的認識。同時，他表示，同學從書法中的所學所得，亦可以活用於日常生活上，因為書法不單對日常寫字有幫助，更可以鍛練心性，磨練耐性。樂善堂會繼續於屬校及單位推廣中華文化，並持續優化教育服務，為國家培育優秀的未來棟樑努力。

主禮嘉賓署理民政及青年事務局局長梁宏正先生BBS, JP於致辭時提到，漢字的筆劃組合變化多端，形體優美，結構巧妙，是華夏民族的智慧結晶。隨着時代演變，寫字不再只為傳言記事，更成為一種美學追求。中國書法是中國國粹，不論是用墨、線條，還是結構、布局，全都有嚴格要求，實在是一門高深的學問。書法一直是中國人傳統教育的重要一環，中國人深信書法能體現人的品性和修養，更能陶冶性情。現今社會科技發達，執筆寫字常被電腦鍵盤和手機取代，實在可惜。是次活動正好讓年輕人體驗潑墨揮毫的樂趣，讓他們更深入了解中國傳統文化，感受當中的獨特魅力，培養對中國書法的興趣，實在十分有意義。他提醒同學們，學好書法非一日之功，沒有捷徑可走，必須持之以恆，用心練習，才可有所進步。

主辦單位希望藉活動提高青少年對書法的興趣，並鼓勵青少年參與由九龍樂善堂和全港青年學藝比賽大會合辦、民政事務總署贊助，於3 月23日舉行的「全港青年中文書法比賽」，弘揚中華文化。同學們於活動後，都表示獲益良多。

全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長洪厚甜先生指導學生書法。

136位學生接受全國政協委員、中國國家畫院書法篆刻所副所長洪厚甜先生指導，一同寫書法。

樂善堂梁銶琚學校學生表演中國彝族舞蹈。

樂善堂文吳泳沂幼稚園學生表演舞獅。

場內設有不同關於書法、文字及中華文化藝術的攤位遊戲和體驗活動。

(資料及相片由客戶提供)