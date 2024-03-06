海事處長袁小惠突退休前休假　無主動公布　記者查詢後稱稍後刊憲

《香港01》接獲消息，海事處處長袁小惠正在放「退休前休假」，並由原為海事處副處長王世發擔任署理海事處處長一職。但有關的高級官員人事調動，卻罕有未對外公布。

翻查海事處及政府機構電話簿網頁，海事處處長已改由王世發擔任。消息人士稱今次人事調動未對外公布，但該部門職員卻在數日前收到內部郵件通知處長退休前休假，並由原定在上月尾退休的王世發擔任署理處長一職，事件引起廣泛關注。

《香港01》就處長退休及未公布一事查詢，海事處稱將會稍後刊憲有關安排。



《香港01》接獲消息，海事處處長袁小惠（中）正在放「退休前休假」，並由原為海事處副處長王世發（右）擔任署理海事處處長一職。但有關的高級官員人事調動，卻罕有未對外公布。（海事訓練學院facebook）

海事處處長袁小惠在2021年2月1日，擔任海事處處長至今約三年。《香港01》接獲消息，海事處職員在上周五（3月1日）收到內部電郵通知，海事處處長袁小惠在3月2日放「退休前休假」，由副處長王世發繼續擔任署理海事處處長一職。

消息稱未聽聞袁小惠提及退休

消息人士透露，未曾聽聞袁小惠提及過退休，接任的副處長王世發，亦原定在2月底會退休，由王世發接任處長一職令該部門職員感到十分驚訝。

他指該部門職員早在2月初，打算為王世發餞行，並準備了歡送的告別卡，但王其後卻聲稱有事取消了餞行宴會，部門職員本不以為然。但在餞行取消後約一個月，內部電郵3月卻通知了袁小惠退休一事，並由王繼續擔任署理處長。

《香港01》接獲消息，海事處處長袁小惠（左一）正在放「退休前休假」，並由原為海事處副處長王世發擔任署理海事處處長一職。但有關的高級官員人事調動，卻罕有未對外公布。（政府新聞處）

高官調動一改慣例 未有對外公布

消息人士稱，高級官員人事調動過往都會先對外公布，但今次調動卻十分倉卒，並且改變先對外公布的慣例。

翻查海事處及政府機構電話簿網頁，海事處處長已改由王世發擔任，並非「署理海事處處長」。海事處網頁的歡迎辭，都是署名「海事處處長王世發」。

海事處：有關安排將稍後刊憲

《香港01》就處長退休及未公布一事查詢，海事處稱袁小惠於2日起放取「退休前休假」，王世發先生由當日起署理海事處處長職務，有關安排將於稍後憲報刊登。但處方未有回覆袁小惠退休的生效日期及退休原因。

處方另指袁小惠1月底的休假安排，由王世發署理處長職務，有關安排早已在憲報刊登。

消息人士透露，未曾聽聞袁小惠提及過退休，接任的副處長王世發，亦原定在2月底會退休，由王世發接任處長一職令該部門職員感到十分驚訝。

2021年政府提前半個月發稿 公布袁小惠任海事處處長

翻查資料，2021年1月15日，政府發出題為「高層官員任命」的新聞稿，公布袁小惠將於同年2月1日，出任海事處處長，接替升任運輸及房屋局常任秘書長（房屋）的王天予。不過這次袁小惠、王世發的職位變動，政府並無發出新聞公告。

袁小惠於1986年6月加入政府任職中文主任，並在1988年6月轉職政務職系後，於2014年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前皇家香港警務處、前政務總署、前規劃環境地政科、前教育統籌科、公務員事務局、工業貿易署及保安局。

袁於2012年10月至2016年9月出任商務及經濟發展局副秘書長（工商），於2016年10月至2019年7月出任財經事務及庫務局副秘書長（庫務），在2020年5月起出任商務及經濟發展局副秘書長（通訊及創意產業），並在2021年2月1日起擔任海事處處長。