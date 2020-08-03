【01周報社論】立會選舉延期一年　社會應善用冷靜期

上周五（7月31日），特首林鄭月娥宣布，由於新冠肺炎疫情嚴重，令選舉籌備工作難以順利推進，加上數十萬計境外選民恐無法回港投票，為了令選舉公平舉行，決定運用《緊急法》將原定於9月6日舉行的立法會選舉推遲一年，並將提請人大常委會「決定」如何處理立法會未來一年的「真空期」。選舉押後一整年，難免會引起法律和政治爭議。若然情況許可，我們認為立法會選舉應如期舉行，讓市民行使投票權。然而，從公共衞生角度和選舉公平性而言，疫情如此嚴峻、不確定性如此高，謹慎推遲選舉是可以理解的。既然政府已作出選擇，中央政府亦表明支持押後選舉，香港社會便應善用這一年尋找「反守為攻」的可能，化不理想的遭遇為機遇。

香港正受第三波疫情侵襲，嚴重程度明顯高於此前兩波，而且未見受控迹象，最近兩周每日確診人數均過百，病毒源頭亦尚待追蹤研究。本來，香港在爆發第二波疫情後平靜了兩個多月，如今病毒重新肆虐，說明社會不容鬆懈。在此局面下，政府決定推遲選舉，有其道理。有人指出，可以在疫情平伏後便恢復選舉，無必要一下子推遲一年。然而，選舉工程和立法會的運作都需要一定時間作規劃，難以像「下周是否在家工作」這些防疫措施那樣每一、兩星期改動一次。

有不少食肆貼出告示，指因疫情而暫停營業。（資料圖片／黃穎津攝）

在政治猜忌攻訐頻繁的現實下，推遲立法會選舉一年，難免令人覺得政府或有政治計算，也有人指摘建制派因害怕大敗而逼使政府押後選舉，還有觀點認為中央在爭取時間「清算」抗爭派。然而，林鄭月娥在記者會提到疫情帶來的一些影響選舉公正性因素—疫情防控措施令候選人無法進行競選活動、市民特別是年長選民可能因疫情不敢出門投票、長居外地的選民因入境檢疫控制無法回港投票等，也都是事實。

換個角度看，如果抗爭派認為選民真心實意支持自己，為什麼憂心一年之後會失去這些支持？香港社會經歷了反修例示威，尚未完全從政治躁動中平靜下來，新近實施的《港區國安法》帶來新的震撼，大家仍未有時間沉澱了解《港區國安法》及在中美大角力下整個國際局勢的變化對香港有何影響。在這種情況下投票，到底是理智先行，還是情緒主導，實在毋須多言。

須知道民主政治的優劣，並非單純取決於投票那一刻的考慮。民主還要求選民理解複雜的社會議題，作充分的討論及考慮。有時候，過分地將精力集中於投票的形式，反而忘記了真正重要的理性討論，結果是暴露了選舉制度的弱點。英國脫歐派無所不用其極誇大脫歐的好處，訴諸排外和疑歐情緒，民眾因而情緒化地投票，不少人在公布結果後立即表示後悔。特朗普在2016年之所以當選美國總統，同樣因為成功煽動選民的不滿情緒，而他上台後奉行民粹路線，推出眾多不合理的政策，卻沒有解決社會問題，反令美國逐步喪失國際信譽；新冠疫情更是徹底撕開其「皇帝新衣」，但代價是失去逾15萬人的性命。

美國的疫情一直嚴峻。（資料圖片／路透社）

挑戰底線盡現虛妄 回歸初心理性問政

反修例風波對香港的衝擊是史無前例的，但未嘗不是一次當頭棒喝。它足以證明，政治爭論無法離開「一國兩制」的基本框架，中央政府也不存在被要脅就範的可能性，超越政治紅線必然會遭遇強勢的反擊，得不償失。過去一年發生的諸多事件都蘊藏着深刻的教訓。試想想，自「佔中」以來，諸如「港獨」、邊緣衝突策略和要脅政治，甚至訴諸美英等西方國家幫助港人對抗中央的天真想法，到底為香港帶來了什麼改變？有些政客自我宣傳為讓香港人「覺醒」了，這種鴕鳥思維難以掩蓋他們的政治賭博一敗塗地的實情。繼續沉醉於這些虛妄的政治幻想中，只會讓香港沉淪於毫無意義的政爭遊戲中。虛妄的政治抗爭根本無法解決問題，只會讓社會失焦，錯過改革的良機。

在政府宣布押後立法會選舉前，最少有12名泛民參選人遭DQ，包括一些現任立法會議員及區議員。政府清楚畫出五條紅線，對於擺明車馬把議會視作政治對抗舞台的抗爭派而言，這個結果可謂「求仁得仁」；對傳統民主派，尤其是有多名參選人被DQ的公民黨來說，這卻是一次心靈叩問—究竟是要回歸理性從政初心，繼續爭取在議會裏推動社會改革，還是隨波逐流地被進一步帶向沒有出路的抗爭歧途。這次DQ未必代表一年後不能再報名參選，但如果選擇繼續在議會工作，便要決心與「攬炒」及「勇武」割席，不再踐踏政治紅線，尤其要尊重「一國兩制」的根本原則。

否決抗爭派參選人並不等同香港不再需要政治爭論、不再需要選舉。事實上，香港很多事情急需改革，必須在議會中詳細磋商。只是社會一直被不切實際的政治想像騎劫，如「倒錢落海」般將精力浪費在無謂的政治爭拗上，任由真正重要且需要解決的問題「永續」下去。過去，社會精英和中產代表受英美自由主義思潮影響，錯誤認為「港人富足，有更崇高的追求」，對社會大多數人承受的經濟不公平視若無睹；如今在疫情和中美角力夾擊下，這種不公不義的醜陋一面完全暴露於人前，他們還有「閒情」在那裏高談闊論嗎？

一些原本安逸的人可能突然面對失業的打擊，遑論首當其衝的弱勢基層，他們欠缺自保的能力，被放無薪假，「手停口停」，甚至一度因為食肆暫停堂食而要在路邊用膳。港人應該明白，香港的經濟和社會結構並不如一些人所講的那樣牢固，而經濟和民生分配才是真正影響每個港人生活的基石。香港的產業和分配結構扭曲，亟須進行改革；香港的貧富懸殊源於政府未能改革既得利益結構，公共政策從來不對題，這些在以往都被政治爭吵蓋過，卻實實在在左右港人的日常生活與福祉。總結成一個簡單的問題就是，到底我們是花精力繼續水中撈月般妄想「港獨」、推動民粹和無意義的抗爭，還是聚焦改善民生，讓港人安居樂業？

《香港01》從不認為「自決」、「港獨」等構想是香港的出路。（資料圖片／路透社）

把握時機凝聚共識 調整方向厲行改革

選舉推遲一年，「話長唔長，話短唔短」。說一年很長，但不可能解決香港眾多深層次結構矛盾；說這一年很短，卻足以調整方向、啟動改革，重新凝聚社會共識，嚴厲督促政府承擔責任，切實將市民求變之心轉化為改革動力，推動各種措施。

一年的時間可以有多少意義，取決於社會主觀上要做什麼，從政者尤其不可荒廢光陰。輿論嘲笑推遲選舉乃政府報答建制派的「不離不棄」，但如果建制政黨繼續不思進取，不提出足以說服人心的改革藍圖，一年後即使選民冷靜下來，也不見得會投票給他們，甚至可能流失更多支持者。同樣，民主派在這一年內，是否能放下虛妄的抗爭路線，回到「一國兩制」的大框架內推動改革，證明自己除了叫囂漂亮的口號、尾隨抗爭派煽動的群眾情緒，更具備改變社會的想像和韜略？

至於特區政府，相信許多市民如今對其不再抱有期望，如果一眾高官在未來一年未能證明自己真的覺醒，不僅會在明年9月再看到市民用選票表態，社會民情亦恐再度惡化，新的動盪隨時一觸即發。

讓我們大膽想像，如果有100萬人上街或衝擊政府總部，爭取的是改革房屋與退休保障政策，而不是「港獨」和「五大訴求」，中央政府又是否可以用《港區國安法》應對？或者到時候被清算的是尸位素餐的官員和公務員。林鄭月娥與一眾高官別無他選，只能夠痛定思痛，回應社會求變心切的呼聲，大力推動改革；如果繼續充當既得利益群體的保護傘，無論用任何藉口都只會繼續受討伐，甚至在激進政治中被消滅。

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