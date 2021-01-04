【01周報社論】 中國國際佈局成功　香港怎樣自我定位

2020年的確是資訊量很大的一年，無論是香港以至全球都經歷了不少事情。即便已到年關，但仍傳來重磅消息。上周三（12月30日），國家主席習近平與歐盟、德、法四方領導人舉行視像會議，宣布中國與歐盟雙方如期於2020年底前完成《中歐全面投資協定》（簡稱「中歐CAI」）的談判，只待雙方走完內部審核程序，便可正式簽署。中歐CAI是中歐歷時多年談判的成果。對歐盟而言，它開放了中國市場，令歐盟企業在中國投資獲得更公平待遇，也回應了勞工待遇、企業補貼等歐盟對中國不滿的問題；對中國而言，也打開了在歐洲投資的路徑，可在容許的範圍投資而毋須再被政治問題操弄。協議現已是弦上之箭，即使歐盟內部傳出一些反對聲音，但估計亦無礙這項歷史性合作協議的通過。

中歐CAI所關乎的並非只是中、歐兩個板塊。在中美角力的國際化背景下，歐盟不顧美國的反對與中國簽訂一份全面性經貿協定，具有非常大的標誌性和實際意義。美國鷹派在特朗普政府時期操控了對華政策的主導權，他們其中一個戰略是致力將國際形勢回復至冷戰格局。一方面可以拉幫結派，將中國摒除於西方先進國家之外，拖慢其發展步伐；另一方面也是維持美國在西方領導地位的最終手段。尤其是近一兩年，鷹派一改特朗普早期針對同盟揮動關稅、軍費大棒的做法，轉為強調要與同盟合作對抗中國，更可見美國精英早已等不及特朗普下台，預先準備修復與歐洲等盟友的關係，企圖孤立中國。

在12月中，有傳中歐將達成投資協議時，美國候任總統拜登團隊的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）就公開表示希望歐盟先跟美方商討，非常坦白地展露了美國不樂於見到中歐合作跨進一步。但歐盟的意志終究沒有被美方的「警示」所左右，最終還是完成了與中國的談判。當然，單憑中歐CAI便吹捧中歐關係會有多好，又或是歐美關係會有多差，都是言過其實。中、歐、美三者的關係相當複雜，也很難簡單以好壞這種二分法用幾句話總結。但中歐CAI順利完成談判，顯示歐洲終究沒有完全跟着美國的路走。比起重新形塑新冷戰格局，一個可持續發展的全球合作才更合乎歐洲的期望與利益。

中、歐、美三者的關係相當複雜，也很難簡單以好壞這種二分法用幾句話總結。（資料圖片／新華社）

中國突破美國圍堵 崛起勢頭漸見明朗

更重要的是，中歐CAI並非特例，而只是反映了當下正在轉變中的世界秩序與格局的一面鏡子。在去年11月，中國才剛與「東盟+5」等15個亞太地區國家簽署了《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），是為區內最大規模的關稅與投資協定。RCEP與中歐CAI並非徒具象徵意義的空洞合作協議，而是對各簽署國實體經貿有着規範性作用的關鍵規則製造者。這些都反映了一個以中國為中心的經貿體系不只正在快速成長，更漸漸通過這些規則穩固下來。長遠而言，這個經貿體系的發展將有助於穩定中國在國際上的地位。

2020年過去，美國鷹派孤立中國的計劃不單沒有成功，世界經濟反更趨依賴中國。無論是否要用「中國成最終贏家」這種簡單論述去形容，中國突破了美國過去幾年所發動的猛烈圍堵已是不爭的事實。

2019年香港發生的社會動亂，以至其在2020年的後續發展，令不少香港人終於認識到國際視野的重要性。可惜的是，大部份抗爭者對國際的了解只來自於一些偏頗的意見領袖，他們深信「中國崩潰」、「美國干預」、「西方圍堵中國」等虛無飄渺卻引人入勝的論述，自以為了解國際形勢，甚至倒過來把反對他們的人標籤成不識國際事務的人。然而，現實卻不斷證明，抗爭者所認知的「國際」根本從未真實存在過。

過去一年，中央為香港制定《港區國安法》及一系列雷厲風行的政治行動，顯示中央政府根本毫不忌憚香港示威者「自殘式」的要脅，將「攬炒論」從立論之處連根拔起。要知道，香港對內地改革開放與實現當今繁榮雖然功不可沒，但內地之所以取得成功，最根本的原因是內地人民對美好生活的追求及政府有效施政的結果，香港只是促成這一結果的其中一個因素，絕非唯一而不可取代。試問中國今天有如此體量龐大的經濟生命力，又怎麼可能全盤建基於香港之上呢？而疫情所致的長期封關，更告訴我們，中國沒有了香港，也可以過上安好的日子；但香港的安定繁榮，無一處能離開中國而獨存。疫情封關阻隔了兩地來往，大大打擊了本地零售、旅遊業等支柱產業。香港賴以求存的金融行業，也是依靠中概股回流熱潮穩固下來。香港不是中國的唯一，但中國卻是香港的唯一。

認清真正國際形勢 始能為港找到出路

放眼世界，中歐CIA與RCEP的簽署都證明中國崛起愈發難以阻撓，所謂西方圍堵中國的陣營也難有多大規模。在中美全面對抗的局面下，美國在沒有辦法之下，必會竭盡所能針對香港。這一年來，美國口中一直說支持香港，卻不斷在盤算如何制裁香港，這難道還不明顯嗎？繼續幻想香港可以作為阻礙中國發展的「新冷戰西方陣營」一員，不但不可能令香港真正加入西方，更只會令香港處於裏外不是人的可悲境地。

長久以來，部份港人出於對內地存有偏見及自以為是的傲慢，令他們無法看清楚這些現實。在政治動盪加上疫情肆虐下，不少港人感到前路茫茫，但只要他們肯放下偏見與傲慢，出路並不難找。只有認清香港與內地是在同一條船上，堅實地將香港與內地的利益扣鈎，這樣才能找到香港未來的出路。認清這條出路絕對是香港保持繁榮穩定的關鍵，也只有保持繁榮，香港才有空間進行人民所要的社會改革。無論抱着何種政治理念，香港人均須清楚自己沒有足以改變世界局勢的實力，要生存下去，只能以務實的心態和破格的想法，找尋屬於自己的出路。

「務實」與「破格」看似矛盾，卻是可以兼得的。很多年輕人對「務實」有非常負面的感覺，認為講務實相當於沒有夢想和追求。其實非也，務實只是指想法必須有一個現實可行的方案，不能建基於空中樓閣式的想像。因此，務實的同時，我們需要有破格的想法，拋開墨守成規的因循官僚作風，才能有所突破。

無論如何，香港未來還是要發揮「一國兩制」的獨特之處，在中國和平崛起中找尋並扮演好只有自己才能勝任的角色。（資料圖片）

無論如何，香港未來還是要發揮「一國兩制」的獨特之處，在中國和平崛起中找尋並扮演好只有自己才能勝任的角色。問題是，香港到底要扮演什麼角色？可以肯定的幾點是，香港必須有作為中國一份子的覺悟。在「一國」的大前提下，香港與內地的利益是一致的，香港得更主動融入國家的發展大局，找到自己的定位，以履行促進國家現代化的使命。而在「兩制」的格局下，香港應擔當中國與世界融入的先鋒角色，協助國家進一步開放和發展。

無論是中歐CAI，又或是RCEP，甚至國家整體發展，香港其實都可以擔起一些內地城市難以扮演的角色。在經濟金融上，香港可以提供一個自由的資本平台，讓各方交流，繼續發揮金融中心的作用。更重要的是在政治與文化上，香港是一個讓中西互相諒解的平台，是中國融入世界的關鍵。要做到這點，香港人最應做的是認清中美角力中「香港不可能作為美國棋子」這條紅線，更加不要甘願成為助長西方偏見的媒介，而是應該積極消除與內地的隔閡。只要香港能夠認清自己的位置，國家從來都是香港發展強而有力的後盾。

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