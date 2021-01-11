【01周報社論】美國會騷亂震全球　反思社會緣何至此

就在特朗普卸任總統前兩星期，美國國會山莊鬧出二百多年來最大騷亂，叫全美以至全球驚呆。但這場騷亂某程度上也不在意料之外—特朗普一直聲稱大選舞弊，將這種「另類事實」和陰謀論深深植根到支持者腦海，四年來，他對暴力甚為「包容」，騷亂當天更曾呼籲支持者「走向國會大廈……因為你永遠不能靠軟弱奪回我們的國家，所以你必須展現實力，必須變得強大」。

上周三（1月6日），參眾兩院舉行聯席會議，確認民主黨人拜登的總統當選資格。期間，數以百計示威者闖進及佔領國會山莊，多處陷入一片混亂，催淚氣體煙霧瀰漫，更有四名示威者喪命。國會山莊淪為流血之地，莊嚴的民主選舉被現任總統特朗普的支持者「輸打贏要」，前總統奧巴馬形容事件令美國「極不光彩及蒙羞」。相信不只美國人，凡欣賞甚至崇尚美式自由民主傳統者也難免感到痛心。

特朗普煽動群眾衝擊國會，共和黨人、幕僚及閣員紛紛割席。一直質疑大選結果的共和黨眾議院領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）也譴責暴力，形容騷亂「有違美國精神」（unamerican）。兼任參議院議長的副總統彭斯以最強烈方式譴責暴力，表示暴力永遠不會獲得勝利。白宮副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）、交通部長趙小蘭、教育部長德沃斯（Betsy DeVos）相繼請辭。

過去四年「黨性」凌駕國家利益的共和黨人，再也無法為特朗普護航；等不到特朗普十多日後完成任期，政治盟友要提早「跳船」。他們之所以如此，乃因這次騷亂已超出底線。衝擊者不只破壞了國會山莊和打斷議會進行，更是在阻止國會確認總統程序，等同阻止合法當選的總統接任。試圖讓已敗選的特朗普續任總統，製造不合法的政權。因此，共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）形容這是一次事敗的「叛亂」（insurrection），《紐約時報》及《華爾街日報》的社論也用上了「叛亂」一詞來形容這次事件。「叛亂」雖然未及「政變」（coup）之嚴重，但已帶有針對政權的意思，屬嚴重罪行。

過去四年「黨性」凌駕國家利益的共和黨人，再也無法為特朗普護航；等不到特朗普十多日後完成任期，政治盟友要提早「跳船」。（資料圖片／美聯社）

民主未解矛盾 是誰製造暴徒

參與騷亂的人料將面對法律後果，但我們必須進一步問，美國社會為何會出現這個結果？此批被稱為「暴徒」的人緣何走上了衝擊國會、企圖「叛亂」之路？被國會警衛擊斃的35歲女示威者是一名居於南加州聖迭戈的退伍軍人，一生品行良好，絕非作奸犯科的罪犯。然而，她同時為特朗普的忠實支持者，深信極右陰謀論「匿名者Q」（QAnon），認為政府已被「深層政府」控制，大選結果遭到大規模操縱。為何證據如此薄弱的陰謀論，依然有數以千萬人由衷相信，甚至願意千里迢迢前往華盛頓出席集會，一心只想推翻其認為被偷去的選舉？為何《經濟學人》在國會受襲後的民調顯示，竟然有近一半共和黨選民認同示威者的行為？

Twitter在國會事件後永久中止特朗普帳戶，但社交媒體所造成的厚厚同溫層，不就是令民眾各說各話、立場各走極端的原因嗎？朝野上下排山倒海譴責暴力，但過去是誰在各自「圈粉」、只為得票當選？是誰酣於政爭而輕視民生？美國自由派媒體奮起抨擊騷亂「暴徒」，但他們是如何成為右翼民眾眼中與既得利益者沆瀣一氣的偏頗媒體？這些媒體同樣是站在爭議的一端，又如何聲稱自己擁有絕對的客觀性？無怪乎美媒被質疑既然前年讚譽香港激進示威者衝擊立法會大樓，如今怎能道貌岸然地譴責極右民眾衝擊國會山莊。

香港和美國有複雜的政治及社會背景差異，直接類比並不科學，但西方政客與媒體的虛偽無從遮掩，美國輿論對中國和香港的偏見更無法否定。一些人認為香港的議會並不符合民主的標準，其功能組別向既得利益傾斜，無法讓人心悅誠服接受某些界別的代表比其他人更具政治優越性；無論是功能組別或直接民選的代議士，部份人的庸碌無為、尸位素餐令人髮指。然而，制度不民主是否就構成違法的合理依據，甚至可以包容對主權的挑戰？

相對之下，美國的制度確實更符合一般人對民主的想像，然而，它的民主並沒有避免社會頻繁發生政治衝突，更無法平息各種社會矛盾和階級衝突。特朗普的右翼支持者眼中，媒體的「陰謀」嚴重影響了選舉的公平性，投票及點票程序也存在舞弊，「扭曲」了大選結果。換言之，他們視自己為不公義制度的反抗者。既然如此，為什麼衝擊國會山莊的示威者被指摘為「暴徒」，而不是與衝擊香港議會的示威者一樣是「民主鬥士」？

暴力是強迫性的，是寬容的對立面。「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」這句話，有力地說明了反對強迫、主張寬容的精神。奈何衝擊國會山莊的人接受不了國會議員竟然可以對「選舉舞弊」視若無睹，確認拜登的當選，因而選擇了暴力。甚至在他們眼中，國會議員正在製造不合法的政權，不擇手段的衝擊是為了公義、為了國家。在認識論的層面來說，這是因為他們只看到自己的世界，看不到他人的合理性。他們沒有或者不願思考：為何這麼多人認為拜登是合法當選、特朗普已全然落敗？也可能他們在想了之後，還是覺得「眾人皆醉我獨醒」。

2021年1月6日，美國總統特朗普的支持者於國會大廈外面集會，演變成為衝突，警察施放催淚彈。（資料圖片／路透社）

霸道心態危險 多元更重內涵

這種心態顯然是危險的，也是霸道的。人一旦自以為「眾人皆醉我獨醒」，就容易變得霸道。我們在前年狠批政府粗暴修訂《逃犯條例》，也是因為政府的手法霸道，而不是對修例的必要有懷疑。官員沒聆聽法律人士的聲音，不消解社會憂慮，只顧拉攏商界和建制派議員支持，強行通過法案，就是霸道。「6．9大遊行」後，政府發聲明表示會如期在立法會二讀辯論修例，體現的就是同樣的霸道。

但香港社會不但不需要政府的霸道，也不需要任何人的霸道，不論你是否以為自己擁有真理。為了延續示威浪潮而阻止別人上班，是一種霸道。「私了」不同意見人士、破壞被指為支持政府的「藍店」，也是一種霸道。這些做法說到底就是不接受另一種立場，不容許別人希望社會回復秩序，不容許別人反對暴力示威，更不容許別人支持政府。若然有人自認為掌握了絕對的正確性就能不擇手段，甚至凌駕法律之上，這種霸道無法讓人接受。在法律和政治正確之間，社會絕對不能接受違法達義的謬論，更無法讓無知、幼稚的政治正確掩蓋背後的瘋狂。

正如拜登上台或許能平息選舉爭議，但不會自動修補美國社會的撕裂，中央及香港政府雷厲風行的打擊措施，最多只能換來街頭上的一時平靜，社會深層的躁動和矛盾卻不會消失，甚至日益加劇。我們是否仍然要抱持以往的心態，深信非此即彼，認為非我族類的都是愚蠢或者萬惡？我們是要繼續在同溫層內放大同聲同氣的聲音，還是以更寬闊的視野，看到事情另一面的可能及合理性？

法治、自由和民主是香港社會的核心價值，而民主的理念本質上應該是承認多元的，它不只是徒具形式，更必須符合社會上的公平正義。正因為社會承認不同人有不同的價值觀和聲音，才要以民主機制找出大家都能接受到的妥協點，維護社會各個階層的生活尊嚴。這是海納百川，是集思廣益，也是求同存異。香港未有全面的民主選舉，這誠然是可惜的。但若然在爭取「雙普選」早日落實的同時，卻沉醉於大多數人的暴力，這又是否民主的初衷？外在的制度形式固然重要，但內在的價值堅持更可貴。

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