2026新年獻詞｜是時候 __ __ 了

站在2026年的起跑線上，我們到底是時候做些甚麼？這道「是時候 __ __ 了」的空白題，你又會填上什麼？



隱痛與省思

回望2025年，那是一段充滿考驗又展現韌性的日子。多項經濟指標錄得增長、很多國際排名逐漸回升；然而，在宏大數據的背後，幾場涉及公共行政失當的社會事件，也暴露出不容迴避的現實：我們的行政體系，愈發陷入一種「程序卓越，成效平庸」的治理困境。

從皇后山邨食水含瀝青的風波，到物流署採購冒牌水的荒誕，再到天恩邨母子在收樓令下絕望跳樓的悲劇，這些教訓共同指向一個病灶——只講「程序正確」而不講「道德正義」的官僚避責文化，正在嚴重破壞民生福祉和侵蝕政府威信。當公務員都淪為「跟足指引」的「文件管理器」，而不是切切實實的「問題解決者」，整個行政體系便會喪失感知百姓冷暖的神經，使得原本應該溫暖人心的公共服務，異化成為冰冰冷冷的行政工具。

香港承受不起更多的教訓。如果我們的行政精英無法及時從這種「平庸」當中驚醒，那麼再完美的「程序」，恐怕也無法喚回流失的民心。所以，是時候深省、是時候改革了！

破局與重塑

2025年的諸多遺憾已成定局，站在2026年的起跑線上，我們必須繼續直面那些拖累香港多年的深層次矛盾。延宕11年終於落地的「網約車合法化」正是典型案例，凸顯了往屆政府「不是不能為、而是不願為」的弊端，也展現了李家超政府的勇敢擔當和積極進取。

我們期待一場關於「北部都會區」的深刻變革。這個被視為主導香港未來方向，承載城市重構、人口增長、產業轉型等重任的大型都會項目，自2021年提出至今仍然面對不少挑戰，例如土地開發效率偏低、河套香港園區面對2,000億元資金缺口、產業政策只圍繞招商引資而欠缺生態培育。解困的關鍵，在於落實一場「農地弄價」的土地改革，因為長久以來，新界土地開發都受困於扭曲的補償制度與漫長的利益博弈，導致房價高企、產業枯竭。是時候真正奪回土地主導權，打破農地轉換用途的暴利預期，將收地成本大幅壓低至農業價值水平，讓土地不再成為少數人的獲利工具，而是北都急速發展的基石。

我們也期待公共行政在陣痛後的浴火重生。垃圾徵費的無限期擱置，理應促使政府反思如何制定更符合民情的減廢政策，讓「環保」不再「慢人一步」；醫委會的拖延聆訊，理應促使政府反省如何衝破專業保護主義的枷鎖，讓「醫醫相衛」不再侵蝕病人權益；宏福苑火災所暴露的關於建築維修工程的業界腐敗和監管疏漏問題，理應促使政府反思如何重塑問責文化，讓官僚惰性不再蠶食特區治理；今年特區財政有望實現「由虧轉盈」，理應促使政府反思如何改革行禮如儀的「增量預算」模式，讓「零基準預算」將公共資源從「行政慣性」當中釋放出來，使財政分配更加符合公平正義而又切合發展所需。

座標與使命

世界局勢變幻莫測，2025年初，美國總統特朗普發起「對等關稅」大戰，重挫美元和美債，攪得世界不得安寧；2025年底，日本首相高市早苗以「台灣有事即日本有事」為由透露或會武力介入台海問題，不但引發中國和國際譴責，更加激起地區對於軍國主義復辟的擔憂；2026年伊始，美國總統特朗普突然對委內瑞拉發動大規模空襲、擄走總統馬杜羅，並且宣稱將會「接管」委內瑞拉事務，直到完成所謂「安全、妥善且明智」的政權過渡，而所有費用將由委內瑞拉的石油收益償還。如此赤裸的掠奪，無疑是對國際秩序和人類文明的踐踏，也更讓人認識到國家主席習近平提出全球治理倡議、構建人類命運共同體的重要。

在這樣的大格局下，香港必須重新審視自身的地位與使命，必須徹底告別那種依附於舊秩序、左右逢源的心理。我們不應再做西方文明試探中國的「馬前卒」，更不能成為外部勢力牽制民族復興的棋子，而要積極成為「中國式現代化」的「參與者」與「推動者」——利用香港獨特的國際連結、深厚的法治底蘊與專業優勢，助力國家在全球治理變革當中發揮不可替代的作用。無論是金融的標準制定，還是貿易的規則探索，香港都應該主動出擊，成為國家對接全球、引領時代的「先鋒隊」，才能找回失落已久的管治豪情與文化自信。

最好的香港，從來不在過去。願這座城市，因為你我共同填寫的「是時候 __ __ 了」，重新開拓一個更有擔當、更有希望、更具生命力的新局面。