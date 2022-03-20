【01周報社論】內地與香港要打破隔膜與疏離

內地疫情月中出現反彈，七日平均確診數超過1,000宗。當深圳在內的大小城市採取封城等緊急措施應對，內地輿論場也浮現不少對香港疫情的抱怨。一些人認為疫情復發應歸咎於香港的第五波疫情「倒灌內地」，怪責港府抗疫失敗，「不禁不管控」以致拖累內地，甚至有些激進者要求中央召回已赴港支援的內地醫護。



早在香港本輪疫情爆發之初，已有報道指不少人從香港偷渡回內地，很可能將病毒帶回；內地的病源追蹤發現不少案例的根源來自香港，佐證了這輪內地的疫情與香港有密切關係。香港政府主持的抗疫戰實在難言令人滿意。不管香港政府如何表示自己已經盡力，但所謂「沒有比較就沒有傷害」，深圳應對疫情雷厲風行，內地人看在眼內自然也會對香港有所不滿。因此，難怪內地輿論一窩蜂地挖苦及批評香港。

內地輿論場近日有不少對香港疫情的抱怨，認為香港第五波疫情「倒灌內地」，怪責港府抗疫失敗，甚至有些激進者要求中央召回已赴港支援的內地醫護。（美聯社）

錯讀一國兩制 互不理解非一日之寒

另一邊廂，內地醫護來港援助也引起小風波。有香港記者問及官員假如內地醫護犯上醫療失誤，市民該如何投訴。姑勿論記者應否問這種有預設的問題，提問背後肯定反映了部份香港人的偏見。他們非常抗拒內地的醫護來港。這種心態很大程度上源自長期對內地缺乏認同。估計最令他們不能接受就是香港竟然比內地處理得差，還要內地施以援手。在他們心中，內地的醫療水平遠比香港落後，因此不會因為內地援助而感到高興，反而覺得優越感受損。即使他們最終無法改變現實，但仍以如何投訴、英文水平等問題去質疑內地醫護。

「冰封三尺，非一日之寒」，內地與香港的一部份人互不認同，甚至互相憎惡並非一朝一夕。回歸早年，社會問題尚未如此尖銳，港人與內地曾經同心，例如2008年汶川大地震港人感同身受，捐款高達220億元；同年的北京奧運，不少香港人更以身為中國人而感自豪。隨着香港治理問題逐步浮現，一部份人開始尋找替罪羊，將矛頭指向內地人。2010年代早期開始出現反水貨客運動，以及稱內地人為「蝗蟲」的歧視言論。自2019年的社會騷亂起，我們更看到部份香港人對內地的憎惡在民粹政客的宣傳下走向失控。

陸港有共同的利益和立場，只是通過不同的制度達到目標，兩者必然殊途而同歸，都是為了帶給人民美好的生活。（美聯社）

在這波疫情之中，兩地的互相指摘更顯得毫不理性。用內地的網絡調侃話說，這次疫情令雙方都為彼此的速度感到驚訝。一方面，內地援港建造的方艙醫院及隔離設施快速交付，以及內地面對疫情的快速行動，都令港人驚訝。而另一方面，香港政府在收到這些設施後應用速度之慢、抗疫決策之遲疑，也是震驚了不少內地民眾。而震驚之後，便是更多的不理解、不認同。

但民意的向背只是表象，其根本是因為溝通失效、偏見愈深。細心思考，今日兩地民意落得如此田地，背後原因是政府和官員在向民眾展現「一國兩制」實際運作時出現的偏差。香港之所以發生2019年動亂，是深層次社會矛盾的結果。包括中央政府在內，多種社會力量過去多年強調深層次矛盾的危險，但香港官員仍然不明所以，任由貧富懸殊、住屋、社會欠缺階級流動等問題累積，治理失當終於引爆了社會騷亂。香港市民無處發洩怨憤，再加上被錯誤的民粹政治誤導，竟然將責任歸咎於內地人及中央政府。

中央政府過去可能不想被認為破壞了「兩制」，對香港政府及官員相當「寬宏大量」，助長了兩地民眾間的誤解。回歸以來一段很長時間，中央政府並沒有過多干涉香港的事情。近日內地網絡流傳一段前總理朱鎔基的說話，提到「如果香港搞不好，不但你們（港府官員）有責任，我們（北京中央政府）也有責任。」但同時，中央又認為香港有完善的制度，強調「香港的事可以靠香港自己解決」。然而，或許是過度信任香港官員，令到中央與香港官員欠缺在治理層面的溝通，即使香港的治理埋下了計時炸彈，但中央卻對香港政府及官員總是囿於主動出手問責，也難怪香港官員及市民漸漸以為「一國兩制」即代表「河水不犯井水」，從而互生隔閡。而且，中央政府總是重複表示支持香港政府「依法施政」，這變相亦令香港官員誤以為只要「按本子辦事」便可以交差，失去了改革的想像，養成了香港官員欠缺國家情懷和理解國家總體格局，成為狹隘的技術官僚，不可謂不是「慈母多敗兒」。

香港官員要明白他們並非「無王管」，「一國兩制」更不是失職的擋箭牌，他們必須將「一國兩制」搞好，香港才能擺脫困局，讓陸港關係引向正途。（美聯社）

兩地榮辱與共 官員應擔起責任

過去在治理上的失敗，引起了兩種極端的言論，一種是要求與內地割裂的「港獨」幻想，另一種則是希望由內地全面接管香港要求「一國一制」的呼聲。它們顯然都不符合「一國兩制」這個歷史性制度創立時的原意。

在積極「一國兩制」中，香港與內地雖然是兩個制度，但彼此關係緊密，甚至連「唇齒相依」也不足以形容，而是「皮之不存，毛將焉附」的關係。首任特首董建華用了一句大家都耳熟能詳的說話去解釋，「香港好，中國好；中國好，香港更好」。「兩制」所指的不是兩個不相干的個體，而是活在同一屋簷下的兩種生活方式。陸港有共同的利益和立場，只是通過不同的制度達到目標，兩者必然殊途而同歸，都是為了帶給人民美好的生活。

就以疫情而言，內地與香港一邊爆發疫情，另一邊絕不可能獨善其身。即使已有了隔離的關卡，但香港第五波疫情仍然傳回內地。中央政府對香港疫情甚至比香港政府還要焦急，除了關心香港市民的安危外，更因為兩地無法斬斷聯繫，要控制全國疫情，香港絕不可以成為漏洞。另一個例子是近日波動的香港股市。今年以來，港股中國公司的股票因多種原因而受壓，上周恒生指數更曾一度暴跌穿19,000點，比疫情爆發時還要嚴重，但在內地當局釋放出積極訊號之後，又上演了兩日反彈3,000點的大奇蹟。其背後是我們近年都應該清楚的原因，香港與內地經濟密不可分，尤其是以內地的經濟體量而言，它對香港的影響更是單向的。

要帶領「一國兩制」重回正軌，正如朱鎔基所言，中央與香港官員都有責任。香港不少官員欠缺正確理解積極「一國兩制」的國家情懷與認知格局，在高度自治原則下卻治理失效，中央委婉的訓斥未能令他們醒悟自己的角色與責任。那中央政府便應該用好憲制和《基本法》賦予的權力應對情況。而香港官員也要明白他們並非「無王管」，沒有責任，「一國兩制」更不是失職的擋箭牌。特首和主要官員要明白，他們必須盡一切所能將「一國兩制」搞好，只有這樣，香港才能擺脫困局，讓陸港關係引向正途。

香港不少官員欠缺正確理解積極「一國兩制」的國家情懷與認知格局，在高度自治原則下卻治理失效，應及早醒悟自己的角色與責任。（美聯社）

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