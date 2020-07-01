今年香港小姐競選2020以「逆市筍工」為旗號進行招募，又因為新冠肺炎疫情影響，首次進行網上直播面試，看似噱頭十足又貼地，可是，直播間出現技術性問題。進行初選後，大台回歸基本，於6月30日進行親身面試，多位參選佳麗首次真人亮相。

近幾年的港姐面試都出現一個有趣現象，最終能打入三甲的佳麗，原來面試時的戰衣都有共通點：身穿紅或白色，還有通花。而今年的大熱人選如廖慧儀Jessica、范倩雯、譚佩兒等都是大熱人馬，面試當日不約而同也穿上白色戰衣，難道這真是三甲幸運色？

港姐2020面試佳麗，23歲廖慧儀Jessica現職空姐，於中大畢業，是今年的大熱之一。（葉志明攝）

廖慧儀Jessica是今年的大熱之一，一身小麥膚色，笑容充滿陽光氣息，上身lowcut白衣配白色闊褲，線條俐落、幹練自信，令人眼前一亮。她現年23歲，任職空姐兼模特兒，中大畢業，網上面試時已備受注目。不知會否成為三甲人選？

【按圖看】其他身穿白色戰衣的參選佳麗，當中有不少都是大熱人馬，誰最有冠軍相，誰又是你的心水？

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白裙有氣質 穩陣有底分

去年港姐冠軍陳曉華，在初試上穿上一條白色連衣裙，突顯清純簡約的女神感覺。（資料圖片） 不走氣勢路線，基本上只有清純可算，而最安全的顏色離不開純白色。可參考2018年冠軍的陳曉華，在初選上穿上一條白色連衣裙，領部的直紋透視設計令整體簡潔得來獨特，貼身剪裁更顯高佻身形，純白色亦切合女神感覺。想呈現多一點小性感的女生，可參考2019亞軍王菲，穿上白色斜肩通花連衣裙，露出一面鎖骨白肩，加上透花設計，增添白裙的細節，是另一種女神風格。2017年的亞軍何依婷也是最佳的參考，均勻的身形在首輪面試和複試分別以通花黑白配和波浪邊白裙示人，感覺文靜又帶小家碧玉的氣質。2017年的冠軍雷莊𠒇在複試亦穿上白色通花裙，配上一頭凌亂的髮型和無重點的妝容的確有點過於隨性，所以大概只可以說白色是三甲的幸運色。

【按圖看】歷屆港姐面試時穿白色戰衣的三甲港姐：

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紅色氣勢迫人 是三甲必選顏色

龐卓欣和麥明詩在面試中同穿鮭魚紅色裙，卻因為膚色和妝容各異，後者明顯效果更佳。（tvb.com） 過去四年的冠軍人馬，麥明詩和馮盈盈分別在首輪面試和複試上都穿紅色，但二人所取方案都不同。麥明詩可說是野心較大，未知整體對手水平前，在首輪面試便穿了紅裙，決定要先下馬威，要在鏡頭前留下鮮明印象。她所選的深鮭魚紅色不易穿，肌膚不夠白晢便容易顯黃，臉蛋不夠時尚也會有老氣。當時她配襯了粉色mules heels，能為造型添上活力，整體而言時代感十足，也成功搶鏡。同屆亞軍龐卓欣在複試亦同樣以鮭魚紅色裙應戰，上身甚至有透視通花的設計，但因為膚色較暗淡、妝容不夠撐場，還塗上了俗氣的桃紅色甲油，儘管穿上了能使身形較修長的裸色高跟鞋，仍是輸了一大截。

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馮盈盈在首回面試以粉紅通花裙營造甜美感，複試的正紅裙明顯較認真。（tvb.com） 性情中人馮盈盈在參選時卻是個穩重派，首輪面試穿上淡粉紅色的通花裙子，雖然配上黑色粗腰帶略為礙眼，但腳上穿上玫瑰金色的露趾高跟鞋，又沒有多餘的甲油，仍算甜美可人。在複試她才穿上正紅色裙，配上裸色高跟鞋，乾淨兼有冠軍氣派。除了麥明詩和馮盈盈，2017年的「最受歡迎香港小姐」張寶欣分別以暗紅通花裙及鮮橙紅裙示人，及2019年香港小姐冠軍黃嘉雯在第二輪面試穿上橙紅色斜肩開叉連衣裙，同樣具參考價值。

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