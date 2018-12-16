羽絨唔係大媽專利！掌握兩個關鍵穿搭法則　襯出保暖Street Style

羽絨衣在印象中，就是一團米芝蓮的化身，處處都是行走的層層肉粽。其實這是因為穿搭錯誤，不要因為套上羽絨衣而放棄搭配，更不要因為像大嬸而不穿羽絨，只要掌握關鍵準則，羽絨衣也可以跟時尚劃上等號。

一件就夠

如果已經選擇穿上羽絨衣，真的不需要再做洋蔥式穿搭，羽絨衣的厚度與保暖度已足夠取代層層疊疊的衣物，更不需要繁瑣的披披掛掛，選對材質屬性，裏頭搭配簡單大學連帽TEE（Hoodie） 或 ONE PIECE 即可，簡直是懶人穿搭術的最佳典範。

只要掌握關鍵準則，羽絨衣也可以跟時尚劃上等號。（Pinterest）

1）短版修身

停留流行韓妞長版羽絨的女孩們，請留意合適的問題所在，短版適合普遍亞洲矮個身型，修身的效果也不會因為羽絨外型而蓋過，加上在香港的天氣穿厚重的長版也過於悶熱，所以短版剪裁會是更好入手的選擇。

2）顯眼亮色

把亮色的羽絨衣會顯得擁腫的觀念拋開，秋冬的造型上充滿許多暗色系，此時身上就會黯淡無趣。如果身上要有亮點，秋冬視覺效果就是要放在外套上，無論是材質拼接或是剪裁層次，而羽絨衣能玩出特點就是顏色搭配，跳色的選擇就是最基本的關鍵。

結語： 不妨拋開對羽絨衣的成見！羽絨衣真的是寒冷天氣的救星，學會穿搭就可以時尚保暖兼具，就讓羽絨衣成為明日搭配選項之一。

延伸閱讀：

擺脫冬天厚重穿搭，一件高領毛衣就搞定，秘密藏在三大特點裡！

學起三招穿戴法則，同一條圍巾也能玩出不同視覺！

原文：先不要放棄「羽絨衣」！掌握三點關鍵準則，也可以很時尚的！

【本文由「Dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】