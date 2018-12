【乳癌】經常夜瞓真係會增加患癌風險？專家解說七大正確預防方法

根據台灣衛生福利部的資料,乳癌是台灣的婦女癌症發生率第一名,死亡率第四名,因此如果這則報導是真的,那真的是很重大的發現。但結論真的是這樣嗎?

MedPartner團隊回溯了這篇報導的來源,也評讀了研究本身,發現這個標題和結論其實有點武斷,也有誤導讀者之嫌。這則研究在英美都引起了不少媒體大肆報導,我們也發現國外有專家專門撰文評論了他所看到的報導資訊。我們將以這篇文章為基礎,整理出這些報導可能有哪些問題,以及研究本身是怎麼回事。就讓我們一起來仔細看看,這篇報導之中,可能潛藏有哪些問題吧!

睡眠與乳癌的關係為什麼無法靠這個研究證明?

直接講結論:這則研究目前的證據力其實不足,也無法直接證明早睡早起的女性得乳癌的機率就一定比較低。那這則研究到底是怎麼來的呢?為什麼媒體報導會直接下這樣的結論呢?我們來看看這中間出了什麼問題吧!

▶ 研究方法

這則研究其實根本沒有真的檢測受試者的睡眠時間以及起床時間。這些女性的睡眠時間是很間接的推估,沒有直接測量「睡眠時間」以及「睡眠長度」。

研究者的資料來源有兩個,一個是大約40萬名受試者的基因序列。研究者找到 341 段的 DNA 序列,可以決定一個人會偏好早睡還是晚睡,並依此將這些女性分類為「早鳥」或是「貓頭鷹」。另一個資料來源,則是 18 萬名女性評估自己算是「早鳥」還是「貓頭鷹」的自我報告。

研究從這幾組資料作多因子迴歸分析,所得到的結果是,在 100 名「早鳥」型女性中,有 1 名罹患了乳癌,而「貓頭鷹」型的女性則有 2 名。研究者認為,因為這些基因段落並沒有和其他已知的癌症風險因子有關,所以他們認為這個研究結果,可以直接反映人體生理時鐘的影響。

然而,這種結果也有可能代表着另外幾種可能:

「貓頭鷹」型,或者我們比較常稱為「夜貓子」的人,因為現代社會的運作方式,被迫要跟着不符合自己生理時鐘的作息,因此健康上受到了影響。這些與「早鳥」和「貓頭鷹」作息模式有關的基因,雖然現在被認為和特定的癌症風險因子無關,但或許裏面仍含有我們目前未知的癌症風險因子。無論如何,基因序列並不能夠決定人最終的表現行為,而受試者的行為因子也僅是受試者自我評估,客觀性也顯不足。

▶​ 研究限制

這則研究雖然看起來有幾十萬筆的龐大數據,乍看之下說服力似乎很夠,但其實只觀察短短的 8 年間罹患乳癌的狀況。But ,乳癌最重要的就是這個 But ,一般女性罹患乳癌的高風險期間是 45-69 歲,足足有 25 年的時間!短短 8 年的數據真的可以說明什麼嗎?再者,這則研究的對象僅限於歐洲血統的女性,不能夠確定研究結果是否可以類推至各種不同族群。例如在台灣的女性中,常常乳癌發生的年紀就比白種人還來得低喔!另外,研究所使用的統計方法為「孟德爾隨機化方法」,研究者也指出,這種統計方法並不一定可以推論出因果關係。( ref. 3 )

由一篇報導窺見醫藥新聞的常見問題

光看這樣一則研究報導,大家就可以看出醫藥新聞常見的幾個問題。最常見也最明顯的問題就是標題殺人。這是很複雜的研究,但是這些媒體都很武斷地下了非常簡單的標題,直接將研究結果解讀為:早睡早起可以降低女性乳癌風險。然後有些媒體在內文又自打臉說因果關係無法確定。

這樣的標題放在最大、最醒目的位置,對讀者會產生一種「定錨」的作用,引導讀者對此研究以及報導的判斷,就算內文再試圖平衡也無法挽回讀者先入為主的印象了,也會讓讀者對於此議題的理解過於簡單化。這無論是對民眾的醫療保健知識的提升,或者是癌症的防治,都很難看出會有什麼幫助啊!最有幫助的,應該是這樣下標的媒體們的點閱率吧……

預防乳癌可以怎麼做呢?

預防乳癌的建議蛤,那如果這篇研究不可靠的話,我們女性同胞還是不知道怎麼降低乳癌的風險啊!別急別急,我們在這裏簡單整理一下台灣衛生福利部以及世界衛生組織( WHO )的建議:( ref. 1, 2 )

如同上面所提到的,乳癌已知的風險因子,像是抽煙、喝酒、少運動……等,相較於睡眠而言,反而都是對癌症影響較大的因素。當然早睡早起,或者是維持固定的作息,除了維持健康外,對於工作效率等也是有很多的幫助的!因此,我們還是會建議大家每天要睡滿 6-7 個小時,才可以精神滿滿地面對新一天的挑戰喔!

至於預防乳癌,還是看看上面的7點建議比較實在啦!

網路的醫療資訊很多,但亂講的也多,斷章取義的更多,認真願意報導的卻很少。希望媒體們能夠認真負起自己的責任,不要用過度渲染的方式報導醫療資訊,這樣對民眾健康實在沒有幫助啊!也要請大家對於這類的醫療新聞提高警覺,不要輕信。

