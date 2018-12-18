【冬季穿搭】保暖苗條不再二選一！寒流襲港前學識洋蔥式穿搭法

洋蔥式穿搭法，不臃腫又能保暖！冬天要漂亮保暖出門就要學會的秘技！

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撰文：瞌睡喵

天氣突然轉涼，馬上在床下底掏出冷衫、衛衣、羽絨穿上！但為了保暖，難免穿得非常臃腫，出門上班時格外地笨重。為什麼有些人在同樣的溫度下，可以穿得那麼少，而你卻包得像一顆粽呢？不是因為別人不怕冷，也不是因為你特別怕冷，而是因為別人穿對了保暖方法！

洋蔥式穿衣法，是近年非常流行的一種禦寒穿衣方法，主要分內、中、外三層。

洋蔥式穿衣法主要分內、中、外三層。（網絡圖片）

最內裏那層，重點在於排汗，所以應該穿透氣效能較好貼身保暖內衣。坊間有不少品牌都有推出保暖內衣，預算不高的可以鎖定一些日式連鎖品牌，而預算較高而且追求極高保暖程度的，可以留意一些登山用品品牌等。

最內裏那層，重點在於排汗，建議可以穿透氣效能較好的貼身保暖內衣。（資料圖片）

而中間那層，重點則在於保暖，建議該層衣物的物料穿抓毛絨或羊毛。抓毛絨外套非常保暖，大家可以根據溫度，選擇不同厚度的毛衣或抓絨衫。

中間那層應該穿抓毛絨或羊毛（gettyimage/視覺中國）

外面那層，主要是防風防水，建議穿風衣或者防水布料的外套。

外面那層為了擋風，穿擋風物料的外套就足夠了（gettyimage/視覺中國）

現在很多外套裏面有抓毛絨或者羽絨，甚至可以拆分，實用性非常高。無論在香港或者去更加寒冷的地方旅行，學會洋蔥式穿搭法後，也不用擔心不夠暖，女孩子也不用擔心臃腫顯胖了。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「洋蔥式穿衣法讓你冬天也能很苗條」​】

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