鍾欣潼（阿嬌）於12月18日與「醫界王陽明」賴弘國註冊結婚進行結婚註冊儀式，正式成為賴太。而昨天（20/12），則在香港麗思卡爾頓酒店補擺喜酒，實行與一眾家人、朋友分享幸福。

鍾欣潼（阿嬌）找到她的幸福，正式成為賴太。(Vcg.com)

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阿嬌的婚禮上沿用了大量的花草作裝飾佈置，浪漫至極，而且得到許多藝人朋友前來到賀，包括任達華、何超蓮、張敬軒等，現場可謂星光熠熠。至於，阿嬌的姊妹團除了找到「鐵腳」容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡外，還找來她的一位中學同學，在場的一眾閨密、家人、朋友的見證阿嬌的幸福。

阿嬌的浪漫婚禮場地

鍾欣潼（阿嬌）的結婚場地擺放了她與賴弘國的甜蜜婚照。

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早前結婚註冊儀式的照片：

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阿嬌的星級姊妹團

鍾欣潼（阿嬌）的姊妹團由容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡、中學同學擔任。(Vcg.com)

早於5月的婚前派對、鍾欣潼（阿嬌）已特別為一班姊妹準備了英國品牌Needle & Thread帶有手工刺繡、水鑽的姊妹裙。今次的婚禮，阿嬌再次為姊妹團選擇了同為Needle & Thread的裙款。與其他品牌不同的是，Needle & Thread以經典和華麗感為主，雖然沒有大蓬裙的裙擺，但品牌著重手工刺繡、串珠以及珠片等細節位，形成浪漫的花紋圖案，大多以垂落感重的紗裙打造夢幻柔美的感覺，營造一種低調奢華的風格。

今次阿嬌所選了透視設計,以Nude色作主調，同時配以手工刺繡的繡花圖案，以及少量串珠作點綴的紗裙款式，而腰部位置設有緞帶設計，顯得身形更修長。售價每條為約HK$4,200，4個姊妹總共已用上約HK16,800了。

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因Needle & Thread手工精緻及款式夢幻的因由，不至阿嬌鍾情於這個品牌款式，苟芸慧亦於她的婚禮上為姊妹團挑選Needle & Thread帶有手工刺繡的灰藍色姊妹裙，兩者同樣高貴。

亦證明近年來，明星姊妹團率先帶起另一潮流，開始擺脫一成不變的姊妹裙，反而選擇更為多變，適合姊妹性格的服裝。先有王君馨結婚時為她的姊妹團選擇了灰色系、同色不同款的姊妹裙，後有卓韻芝姊妹團自行配襯粉紅色調的服飾等。

大部份女生都對以上星級姊妹團所穿的款式感到羨慕，證明女生們心底裡一點都不希望穿上平日那普通、人人也一式一樣的姊妹裙呢！

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說實在，在一些婚宴中、甚至有時會在街上遇到有人結婚的喜慶大日子，新娘身邊的姊妹團總是來來去去都是穿上粉色、灰色、淺藍色的姊妹裙為主，若然遇上有多一對新人碰巧也在同一個場地舉辦婚禮，大有機會發生撞款的機會，那到時候豈不是十分尷尬嗎？

記得前陣子，朋友的姐姐結婚，跟姊妹團到婚紗店挑選姊妹裙時，每個姊妹都說不希望再穿著一些大路顏色，想要顯得特別點，雖然不是主角，但畢竟人人都想在好姊妹的大日子穿得美美的祝福對方，如果你也正因為你的姊妹團服裝感苦惱，不妨考慮一下以下較特別的姊妹裙顏色？

最能襯托高貴感 － 珠片

早於5月鍾欣潼（阿嬌）的婚前派對中，阿sa、容祖兒、鄭希怡已身穿Needle & Thread的姊妹裙。(Vcg.com)

若是比較大膽的新娘，也可選擇另類款式，大可參考阿嬌的選擇，選以帶刺繡、See Through和珠片等細節位的款式作姊妹裙。同樣道理，只要選對顏色，一點也不會被姊妹搶風頭呢，如棗紅色的概念一樣，站在金光閃閃的姊妹旁邊，更能襯托出清純典雅的婚紗。

只要不是挑選較俗氣的顏色，而是選擇香檳色、粉色的款式，就能減低珠片的誇張程度，但就又營造特別的形象。倘若還是擔心會被長輩們責怪的話，也可以選擇不是整條帶有珠片的款式，而是只在領位、裙擺等位置帶有珠片的裙款，帶出高貴的氣質。

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古典美 － 棗紅色

棗紅色可帶出一種古典美。(Pinterest)

經常都會聽到別人說除了白色外，另一個專屬新娘的顏色便是紅色了！不過，所說的其實是大紅色，至於其他的紅色系還是可以穿在姊妹的身上（除非新娘的長輩們介意吧！）。

而在眾多紅色系中最推介棗紅色！比起粉紅、桃紅，棗紅色算是屬於一個中性的顏色，冷色調予人一種古典、高貴的感覺，亦能增加女人味。姊妹團穿上棗紅色的款式一字排開的站在新娘旁邊，也能與白色婚紗形成一個強烈對比，更能突出新娘的造型。

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皇室感覺 － 深藍色

深藍色是每個類型的姊妹也可駕馭的顏色。(Pinterest)

姊妹團最大的作用，是陪嫁。幾乎做過姊妹、伴娘的都知道，要陪伴新娘出嫁同時完全不搶風頭，是非常大的學問，那何不從服裝入手，深色系最能突出白色婚紗！比Royal Blue更深一點的藍色，既能帶給人一種皇室的優雅感覺，出席正式場合非常得體。而更重要的一點是，深藍色的姊妹裙適合各種膚色的女生，還能帶有提亮肌膚的作用，令膚色更顯白，容光煥發。唯一要留意的，是部份較傳統的長輩未必喜歡深色不夠喜慶（或同黑色原因），記得先詢問意見。