【阿嬌結婚】薛凱琪婚宴打扮達災難級　學阿Sa低調著出高貴感！

鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國在12月18日完成註冊儀式，成為幸福人妻。註冊當日，阿嬌傾向低調，只邀請了30多位摯親好友見證；而12月20日則在香港麗思卡爾頓酒店筵開38席婚宴，廣邀朋友、同事、娛樂圈朋友出席，共同分享她的喜悅。 雖然星光熠熠，可到場嘉賓的裝扮沒有驚喜之餘，甚至更顯驚嚇，直達災難級的程度！反觀，蔡卓妍（阿Sa）於阿嬌註冊當日的衣著似乎更為莊重美觀。

鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國於12月20日筵開38席婚宴，邀請好友們見證他們的幸福。(Vcg.com)

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阿嬌婚禮的嘉賓多屬星級人馬，包括：任達華、汪明荃、羅家英、溫碧霞、李克勤等，更有阿嬌的好閨密：楊丞琳、何超蓮等。

一向出席婚宴等重要場合，都會花上無限心思盛裝赴會，大概也會看到五顏六色的色彩；相反，出席阿嬌婚禮的賓客均傾向穿著沉色調或是較平凡的服裝，尤其一眾女星們的打扮幾乎也徘徊於「出事」的狀態。

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輕度災難級：霍汶希（Mani）、楊丞琳

左：英皇經理人：霍汶希（Mani）、右：楊丞琳(Vcg.com)

當中，霍汶希（Mani）和楊丞琳的打扮算是輕量級的出事，雖然Mani不是藝人，不過身為阿嬌經理人的她，心情應該猶如嫁女一樣，本以為她會打扮得像個主人家，但當晚的她卻選擇以一身全黑色打扮出席，先不理是否婚禮禁忌的顏色，但整個造型似乎略厭普通，加上連身裙的手袖位置帶有流蘇，認真奇怪。幸好的是，她同時以一雙閃石鞋、頸鏈與亮皮手袋搭配連身裙，拯救了她的平庸程度。

至於，楊丞琳以一身棗紅色與白色的配搭出席，白色恤衫配棗紅色西裝長外套與七分長褲，本應也沒有什麼大問題，但問題在於她穿上了一對白色皮靴，雖然露出了少許腳裸，但也極度顯腿短。

中度災難級：溫碧霞

溫碧霞(Vcg.com)

雖說溫碧霞的保養確實是做得相當好，不過在造型方面卻要多加改善了！當晚的她穿上了白色吊帶連身裙，裙款是A-Line剪裁的傘裙擺，夢幻的款式本應符合她平日的穿衣風格，可是腰間的啡色腰帶亦不配於白色的裙上，而且裙款上的印花圖案略厭老土，配於白色的布料上更像是一張餐桌布！

終極災難級：薛凱琪

薛凱琪(Vcg.com)

想也想不到，薛凱琪(Fiona)會一身Pink Lady打扮出現。Fiona擁有白哲的膚色，粉紅色對於她來說，並不太難駕馭，憑Fiona當天的衣著打扮與髮型，應該是希望打造一個夢幻甜美Look，可她所選擇的連身長裙款式卻令她甚為出事，引來一連串的負評！

當晚她穿上一條薄紗背心長裙，不顯腰線外，白色的薄紗透出Barbie粉紅色的內裙，先是內裙顏色與白色薄紗的配搭並不相襯，加上薄紗過多細節位，裙款的中間位置既有一條由領口長至裙擺位的大荷葉邊，在裙款下擺亦有多條皺褶荷葉邊，拼在一起認真累贅，加上她配上一對紅色搭帶高跟鞋，令她瞬間由甜美變成鄉村姑娘。

反觀，在阿嬌註冊的那天（18/12），嘉賓們的打扮更得宜，其中就以姊妹團中的蔡卓妍（阿Sa）的衣著更值得參考，平日已具Fashion Sense，善於衣著配搭的她，於阿嬌註冊當天更是用盡心機打扮，雖然阿Sa所選的服裝也不是屬誇張的款式，但如果應用於出席婚宴，也相當適合。

鍾欣潼（阿嬌）結婚註冊當日，容祖兒、蔡卓妍（阿Sa）、鄭希怡一同擔任阿嬌身邊的「小助手」。(Vcg.com)

阿Sa簡單的以黑色靴配上一條長袖連身裙，裙款上部份用上大熱的天鵝絨材質，配以帶有少量皺褶的裙擺，深藍色的天鵝絨質地能為裙款增添一份奢華感，然而，裙款腰間的金色與紅色形成縷空的細節位，亦甚為特別。

加上，裙款下身部份沿用拼布設計，將一塊塊的彩色直間條布料車縫起來，拼合成完整的裙擺，特別之餘亦能巧妙地令間條的方向變得不一，借助視覺效果令人分散注意力，不會集中於下半身的身形上，極為顯瘦。同時，她戴上一條帶有閃飾的choker，大增高貴感。

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