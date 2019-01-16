燈芯絨隨性、吊帶褲可愛！六種褲裝穿搭　跳出牛仔褲「百搭」框框

牛仔褲因為百搭和不容易髒的特性，幾乎是人人必備好幾條的單品之一，但如果不管什麼樣風格的衣服都搭牛仔褲其實也蠻無趣的。這時如果換上不同款式、材質的長褲或許就會讓人眼睛為之一亮！我們一起來盤點那些褲子吧！

格紋褲

和牛仔褲人氣有得比拼的格紋褲可不能遺漏！不管是淺格紋、深格紋或是撞色格紋，只要是格紋都是一條好褲子！大家常穿的大學 Tee 應該不少人會直接套上牛仔褲就出門吧！但如果換上寬鬆的格紋褲會顯得更加時髦呢！

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闊腳褲

近年來人氣直線攀升的寬褲，因為穿起來舒適又修身也是不少人人愛的單品之一！皮衣常常會和緊身牛仔褲做搭配，但換上寬褲後反而多了都會女性的俐落感，而腳上的高跟鞋則能呈現出你強大的氣場與成熟韻味！

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運動褲

不管是運動褲或是瑜珈褲，國外都超級流行！而且鬆緊帶的設計比起任何褲子都來得易穿脫，簡直是懶人的最愛。它最常見的搭配不外乎是大學 Tee 與 帽 Tee 這兩種，或是你想隨便搭上一件 Bra T 也都很適合！

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燈芯絨

秋冬就是該來件燈芯絨單品啊！深藕粉色不會給人過於甜美的感覺，且微微的喇叭褲讓你增添了幾分隨性美，而燈芯絨在材質上看起來更有份量感，也會使你在人群中顯得更有時尚感！

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斜紋棉布褲（卡其褲）

稍微硬挺的材質，柔和又中性的顏色，難怪不少人都對卡其褲愛不釋手！最常見的就屬緊身直筒造型為主，這時可以選擇把褲管捲起製造層次與時髦感。但現在其實也不少廠商推出闊腿版型的卡其褲，能夠更加散發出卡其獨特的慵懶感！

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吊帶褲

帶褲常常給人休閒與帥氣的感覺，穿起來也能呈現女生可愛與俏皮的一面！如果擔心穿著長褲容易比例不好，可以加上高跟鞋延伸腿部的修長感，如果你想展現復古風情寬褲版型的吊帶褲也是很不錯的選擇！

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結語： 看完後是不是發現世界上除了牛仔褲，其實還有不少選擇呢？有時別被「百搭」兩個字給局限住，試著換穿不同的下半身，你也許能從中獲取更多的穿搭靈感呢！

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【本文由「Dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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