對於二十來歲的女子而言，如何買珠寶確是一個學問：如何在有限的預算內，入手品質良好、款式時髦得來又不會過時的珠寶，確是不容易。不過，隨著慢慢長大，總不能一輩子都只買「朱義盛」吧！搜尋品質優良、定價又不會嚇死人的入門珠寶就成為了筆者25歲以後的目標之一，不知道你又有沒有相同的煩惱呢？

今次要介紹的就是De Beers Jewellers入門級首飾。

（圖片來源：IG@debeersofficial）

曾擁有全球最大礦井的De Beers Jewellers，是鑽石行業中數一數二的品牌。雖然歷經商業及文化上的衝擊，但其質素之高依然無可口非。近年De Beers Jewellers因為商業上的考量，不單出品貴到嚇親的高級珠寶系列，更推出不少價格親民的貼地系列，受益的當然就是我們。

其中，Talisman與Infinity系列都有推出$15,000以下首飾。鑽石對於大部份女生而言非常吸引，相信如果可以，大家都會有幾大粒買幾大粒。不過，觀乎實際考量（如戶口有無咁多錢、如戴咁大粒返工實在唔方便），小巧精緻的首飾反而更適合一眾25+女生，而且只要揀得好，更可為日常穿搭帶來畫龍點睛的效果。

Infinity bracelet in white gold with diamonds. HK$8,500（圖片來源：De Beers）

筆者首推Infinity系列中的Infinity bracelet。Infinity bracelet設計走知性簡約風格，幼身鏈子配以一個於帶有鑽石的無限符號，象徵永恆及無限可能，不失為新一年買來勉勵自己又或送給伴侶的好選擇。

中間為白金Infinity bracelet HK$8,500（圖片來源：IG@debeersofficial）

另外，亦想特別推介Talisman You & Me戒指。近年愈來愈多年輕情侶結婚，當中不少人轉而選擇舉辦一個更簡約的婚禮，旨在環保又慳錢。Talisman You & Me戒指設計簡約中性，無論男女戴上都非常合適，而且四位數就有成交，著實是性價比高的好選擇，非常適合budget較少的情侶。

Talisman You & Me HK$8,500&HK$9,000（圖片來源：IG@debeersofficial）

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