【手袋實測】CELINE易帥後Hedi Slimane第一個作品「16」

對於女生而言，手袋及鞋子從來都是難以抗拒的單品，就算平日不是時裝精，心目中總有幾個心水手袋，希望有天可以將它們帶回家。不過，並不是每個女子都會走入專門店將手袋拿上手，再「驗屍」般檢驗手袋細節。 於是乎我們決定以100%零廣告的方式進行手袋實測，讓一眾不敢走入專門店的女生可以有個真實的用後感作個小參考。 攝影：龔嘉盛

今次我們特意挑選了CELINE啡色緞面小牛皮中型16手袋進行實測。

攝影：龔嘉盛

據了解，16是Hedi Slimane到CELINE就任第一天的作品，極具標誌性。在正式發佈前，不少女星如Lady Gaga、Angelina Jolie、長澤正美都曾攜帶16亮相，在明星效應下，16未發佈前已被廣泛討論。

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這種技倆的確帶來了不少曝光率，間接帶來強烈的宣傳效果。然而，消費者如我看慣了明星效應，因此未有被影響。手袋當然要講款式及材質，於是我們特意挑選了啡色緞面小牛皮中型16手袋進行實測，看看16是龍還是鳳。

CELINE易帥後，不少忠粉不約而同對「新CELINE」大失所望，認為Hedi Slimane筆下的作品「一點都不Céline」。16確實與從前知性的Céline有很大的不同，不過當一收到手袋，感覺比想像中好，就算是編輯部的同事亦紛紛感嘆：「唔差喎！」

手袋設計頗為復古，裁切翻蓋以圓滑收邊，正中有個刻有CELINE字樣的黃銅開關，配上袋內金色拉鍊，如果你是個偏愛型格復古風格的朋友，相信16一定合你心意。而同事尤其被掛在皮革手挽上的皮革鑰匙護套加CELINE掛鎖吸引，認為是個別出心裁的小設計。

手袋拿在手上的第一個感覺是：重。整個手袋全以小牛皮配上100%羊皮襯裡製成，堅實的材料亦讓手袋具有一定份量。因此，16未必經常要攜帶手袋「上山下海」的朋友。

話雖如此，中型16尺寸非常適合上班一族。中型16為32 X 23.5 X 13厘米，就算放入所有日常用品如長銀包、電話、充電器、少量化妝品、hand cream、眼藥水等都綽綽有餘，甚至還有空間多帶一本書，夠有實用性。

攝影：龔嘉盛

而且16設有中央拉鍊內袋、兩個扁平內袋、前面設有翻蓋扁平外袋，間隔十足，讓人可以把用品放置得整整齊齊，不用在街上慌亂翻袋，任何時間都能保留著優雅感覺。

攝影：龔嘉盛

不過，因為16全以小牛皮配上100%羊皮襯裡製成，保養起來殊不容易。根據官方網站的教學，他們建議：

避免手袋接觸液體、護手霜、洗手液、化妝品和香水； 避免過度曝露於直接光線之下，並遠離暖爐等熱源及避免於夏季時置於車內； 請勿將手袋與粗糙或磨蝕的表面摩擦； 將手袋存放於CELINE防塵袋中； 請勿存放於高溫、潮濕或不通風的地方；切勿存放在塑料袋中

有位同事一摸到16便即時拋下一句：「嘩！呢隻皮勁易刮花！帶住佢唔好同人迫地鐵同迫巴士，亦都唔好俾隔離位同事摸，一陣佢刮花咗我個袋，我真係殺咗佢！」不過相信大家入手一個價值幾萬元的手袋後，應該都會用心打理吧，同事的感想亦都只是for your reference而已。

攝影：龔嘉盛

總結：

16就如同事所言：「唔差」。儘管16因為真皮材質而非常重，而且若然拿著它坐地鐵，很有可能會導致刮花手袋然後極之心痛的情況，不過16外型型格簡潔，亦夠有間隔，而且有多種顏色及質地可供選擇，易襯又時髦。

一次過欣賞不同顏色及質地的16：

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