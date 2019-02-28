沒有了Phoebe Philo的CELINE又如何　下一個Dream Bag可能是它！

去年時尚圈發生了不少大事，加上年頭老佛爺Karl Lagerfeld的離去，不禁讓人覺得這真是「The end of an era」。

但對於大部份的消費者（尤其是一眾OL）來說，沒有比Phoebe Philo 離 CELINE而去更叫人惋惜，皆因出自她筆下的手袋已成為一眾上班族的dream bag；這邊廂錢還未儲到，那邊廂的box bag已成絕唱。換了主帥的Chloé稍為走了樣，浮華的Gucci拎返工也未必過於招遙。一時間，一個優雅實用又出得場面的手袋，就如一個好男人一樣如此難求。

但Ladies，All Is Not Lost！放眼其他品牌，其實這季也有不少驚喜之作；不少更有着親民price point呢。

Loewe｜Gate Shoulder Bag

(pinterest)

相比其他一線品牌，本人一直偏心Loewe，皆因Jonathan Anderson上場後為品牌換了當代新裝，用料及手功卻仍上乘紮實。事實上Puzzle bag早就俘虜不了港女的心，但個人其實更鍾情品牌近兩季主打的Gate bag。尺寸與Puzzle bag相若，但Gate bag的外型與配襯就比前者versatile得多。每季的拼色變奏叫人看得心癢，而除了作shoulder bag配戴，也可以收起肩帶當作優雅的clutch。設計低調卻同時出得大場面，絕對是個good value的投資。

Victoria Beckham｜Half Moon Box Bag

(pinterest)

曾經有一位stylist朋友對我說，Victoria Beckham的設計也許不是最trendy，但總是會令穿上它的女人變得很好看；同一道理完全能夠套在品牌的Half moon box bag身上。承傳了CELINE box bag簡約雋永的氣質，設計低調卻同時精緻；其他款色如Eva bag一樣有台型，拼在一眾大品牌出品之間，一點都不失禮。

Wandler｜Hortensia Shoulder Bag

(pinterest)

對許多人來說也許是個陌生的名字。這個誕生於荷蘭的品牌「出道」不久，已成為許多時尚買手的心頭好。設計簡約並偏愛用軟身皮革，成名作Hortensia Shoulder Bag既有獨立品牌的清新，同時不失大品牌的手功與風度。其餘款色如Luna、Mia等都成為了不少時尚網店的搶手貨。假如你走的是個性路線，Wandler絕不會令你失望。

Marni｜Truck Bag

(pinterest)

自從上任設計師離開後，無可否認Marni比先前沉寂了不少。但作為其長期支持者，不得不為其Truck bag討個公道。雖然品牌的風頭沒有CELINE強勁，但手袋剛勁優雅的造型其實一點都不輸，多年來暗暗贏得不少fashion lovers的歡心；加上特別多間隔設計，實用度可說是眾品牌之冠，造功與用料更是勝過不少一線大品牌。愛嘗鮮的你固然可考慮color blocking的款色（即使換了主帥，可幸品牌聞名的色調配搭仍然出色），但個人由衷推薦全黑一款，推出多年仍無半點過氣之感，反倒愈用愈耐看。就說手袋與男人一樣，time will tell。

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