【My Choice】舒適與氣質兼備：25+上班族必備的Bally loafer！

曾幾何時筆者也是一位高跟鞋迷。好吧，其實現時依然如許多女生一樣，無法抗拒那雙可以把腿型修飾得又細又長的高跟鞋。只不過好看還好看，穿起來真的像是在受刑：香港的路面情況確是恐怖，腳趾在每次上斜落斜時都快要爛掉！另外，筆者的公司位於遙遠的荃灣西，若然你走過荃灣的路，你就會知道荃灣的路鋪得凹凸不平，好幾次筆者走著走著就差點「拗柴」…

經歷了幾年高跟鞋的磨練，筆者最近終於放棄，決心找一雙可以陪伴自己度過平凡日常的平底鞋。

（圖片來源：IG@cluelmagazine）

在選擇一對鞋子時，筆者有下列幾項考量：

舒適度 外型 不過時

筆者衣櫃裡的衣服並不是街頭風格，因此近年大熱的波鞋立即踢出考慮範圍之外。芭蕾舞鞋的確方便，卻又少了那一份氣勢與華麗（你也不想跟剛剛畢業的女生穿著一樣的芭蕾舞鞋吧）。同一原因，舒適度滿分的布鞋亦無法成為上班的好拍檔。餘下的，就是只有皮鞋。

（圖片來源：IG@cluelmagazine）

一雙造型經典且質地良好的皮鞋，不單能讓用家穿了一整天也不腳痛，而且效果就如揹上了一個靚手袋一樣，有效提昇整體造型的感覺。而在云云皮鞋當中，筆者尤其推介Bally出品的loafer。

Bally loafer的名氣或許不如Gucci loafer般厲害，然而這個來自瑞士的經典品牌，旗下的皮鞋系列其實早早誕生：於1850年，瑞士廠商Carl Franz Bally前往巴黎，打算公司的絲帶製造廠採購物料。途中，他希望入手一對時尚的皮靴送給妻子，卻忘記了妻子的鞋子尺碼，於是便把皮靴的所有尺碼全部買下。這個舉動引發了他推出自家製作鞋履的念頭，其後Bally便正式開設鞋履生產線。

Bally loafer之所以會得我歡心，原因是鞋子的形狀非常好，穿上腳後就如度身訂造般包裹著整隻腳，卻又毫無擠壓的感覺。而且因為鞋子全以矜貴的蟒蛇皮、小牛皮或麂皮精製而成，因此非常透氣舒服，穿一整天亦不覺焗促。

鞋款則是經典得來不會老土，而且相當好襯，搭配牛仔褲或裙子亦毫無問題。而且就如Gucci loafer一樣，穿上後令造型更俐落灑脫，就連心情亦因而變好。

+ 2

Bally更巧妙地加入一個小小的設計，使得鞋子可以「一鞋兩用」！說的是他們特意在鞋子後跟的位置，縫製了一塊特別柔軟的皮，讓大家可以把鞋子變得「踩踭款」。大家不用擔心鞋跟的位置「唔受力」，就算有時會踩踭著，鞋跟也不會塌陷，而且平常當loafer穿仍然非常舒適。

（圖片來源：IG@bally）

Bally Loafer分Lottie與Janelle兩款：據悉Lottie是Janelle的升級版，鞋面上的金扣是圓型設計，而Janelle則是方型設計。另外，Bally亦有推出不同材質、鞋跟高度、顏色的變奏版Loafer，每款都美得讓人心動。

+ 2

近年Bally Loafer成為大熱款式，令坊間湧現不少仿製Bally鞋款，或許會講大家會覺得Bally Loafer看來「熟口熟面」。如果大家只求買個鞋款，確是可以用一、二百元買對仿製款。然而老實說句，一分錢一分貨，如果你已去到追求舒適度及氣質的年紀，你就會明白入手一雙正版鞋的重要性。而當你擁有了一雙可以滿足到舒適度及外型的經典鞋子之後，你就會明白當初花錢入手一雙好鞋子的決定是正確的。

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