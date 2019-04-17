【金像獎2019】周秀娜性感大deep V襯鑽石鏈　搶盡焦點卻非最貴？

香港電影金像獎頒獎禮日前舉行，眾星無論紅地毯或台上，都星光熠熠，除了晚裝性感亮眼，所佩戴的珠寶，亦為她們的氣場加持，當中數最吸引的，莫過於周秀娜一身Deep V露背長裙，搭以多顆鑽石組成的水滴形項鏈，看來雍容華貴，不過一覽其他女星們佩戴的首飾，原來還有更矜貴？

周秀娜佩戴的BVLGARI項鍊，竟不是最場最貴的一條？(品牌提供)

每逢香港金像獎頒獎禮，都是爭妍鬥麗的場合，有的看來性感，有的散發氣質，有著各種不同的美。要顯得華麗，珠寶絕對不能少，亦是紅地毯的重要看頭，愈顯眼的首飾，只要配搭得宜，其實貴精不貴多，像以下的女星般，所戴的項鍊並非全場最貴，但巧妙令整個造型提升，極為聰明。

延伸閱讀：

【黃心穎許志安】偷食斷正 回顧渣男語錄：你以為出軌沒罪惡感？

【黃心穎許志安偷食】鄭秀文馬國明IG網民集氣：果斷斬纜換過個！

37歲胡定欣愛情隨緣 演技、感情放得開：與前度女友亦可以做朋

【點圖即看】節錄眾女星所戴的鑽石項鍊價錢排名，「最貴」竟然是她？＝＝＝＞

+ 10 + 9 + 8

【金像獎2019】周秀娜配戴過百萬BVLGARI鑽石鏈，搶盡焦點。(葉志明、陳順禎、梁碧玲攝) 周秀娜：紅色點綴更顯高貴 當晚最矚目的造型，周秀娜算是數一數二，以較難駕馭的Stella McCartney白色開胸露背裙亮相，大膽的剪裁和簡約的設計，突顯出其曲線身形，以及白晢肌膚。 單穿裙子的話，胸口會顯單調，故她亦醒目地佩戴大型的BVLGARI Divas’ Dream項鍊修飾，而項鍊上有24顆共值7.9卡的紅寶石點綴，使整體更顯神氣和高貴，即使項鍊價值12.5萬歐元（約110.7萬港元），不算較貴的款式，但筆者則認為這是最佳的造型。除了同系列的耳環和戒指，她亦特意塗上鮮紅色唇膏和指甲油，呼應項鍊上的紅寶石，平衡奢華的感覺，提升造型的氣質。

+ 5 + 4 + 3

【金像獎2019】惠英紅當晚戴著逾二百萬的鑽石項鍊，勇奪最佳女配角。(葉志明、陳順禎、梁碧玲攝) 惠英紅：項鍊設計像領帶，散發女強人氣質 紅地毯以外，女星在頒獎舞台上，所佩戴的首飾，都是重量級別，因鏡頭一般都會較近，更能清楚地看到她們整體的造型。當晚其中一個焦點，便是由三位前輩級影后頒發的「最佳女主角」，其中惠英紅所戴的項鍊，更是非常搶眼。 惠英紅頒獎時，戴價值25萬歐元（約221.5萬港元）的Fiore di Bulgari系列花型項鍊，並以沉實的黑色高領皮革連衣裙示人，突顯出鑽石閃爍的光芒。項鍊的設計，由多個心形圖案串連，並以鑲滿鑽石的四瓣花作主體，帶出嫵媚的一面，配戴後，它的外形亦像一條領帶，與惠英紅帶中性感覺的裙子，相當合襯，散發出女強人的氣場。

+ 10 + 9 + 8

延伸閱讀：

【奧斯卡2019】Lady Gaga向柯德莉夏萍致敬 黃鑽值2億成歷年最貴

Super Girls成員Jessica宣布結婚 微胸女才能駕馭的性感：吊帶衫

【金像獎2019】宋慧喬配搭詔百萬的鑽石項鍊，盡顯古典氣質。(@kyo1122) 宋慧喬：桂冠般的設計散發古典美 這次大會特邀韓星宋慧喬頒發「最佳電影」，而她當晚亦以廣東話，嘗試朗讀提名電影名單，獲得全場掌聲鼓勵。宋慧喬當晚穿樸素的Avouavou黑色V領長裙出場，稍加提升的肩位，以及貼身的曲線剪裁，配搭幼皮帶，盡顯優雅，而簡潔的中分低髻髮型，亦顯出韓國女性獨有的美態。 置於首飾方面，她選用價值135萬港元的CHAUMET Josephine Aigrette Imperiale白金鑽石項鍊，這款靈感源自法國拿破崙的第一任妻子約瑟芬王后，透過古典的美學和力量，創出充滿詩意的設計。項鍊共鑲嵌322顆合共24.18卡的鑽石，遠看猶似桂冠，與宋慧喬的女神造型，非常合襯，而它亦可轉為頭飾帶佩戴，配搭使用程度相當高。

+ 4 + 3 + 2

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！ 按此立即購票 ; 按此瀏覽武博專頁