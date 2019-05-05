【復仇者聯盟4】螳螂女法式魅力　拒塗紅唇　裸粉唇色展浪漫氣場

《復仇者聯盟4》上映後，隨即引起一股追劇熱潮，而女超級英雄在電影中，尤為矚目，不僅具有能力，臉蛋也非常漂亮，特別是擁法國血統的「螳螂女」Pom Klementieff，出席宣傳活動時，感覺別具格調，色彩和型格的打扮下，卻有種浪漫的特質，讓人印象深刻。

Klementieff擁有四分一的法國血統，亦在法國成大，因此受到不少法國文化影響，妝扮都傾向法式。(Getty Images)

法國人個性浪漫，無論打扮或談吐，都講求自然和輕盈，給人脫俗的自由氛圍。Pom Klementieff是位生於加拿大的法國演員，父親擁有法俄血統，在法國擔任領事，但卻在她5歲時，因癌逝世，結果Klementieff由同住在法國的叔叔照顧。

在法國成長和讀書，深受當地文化影響，Klementieff曾自言是位法國人，因此可見其打扮傾向法式，剛好正值法國五月，就讓筆者分析她的妝容重點，到底如何能夠透過化妝，散發浪漫的氣場。

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Klementieff打扮型格，搭以柔和妝容，極具法國女生的魅力：

+ 6 + 5 + 4

法式妝容重點一：比起紅唇，粉色或乾玫瑰色更受歡迎

Klementieff喜歡使用粉色唇膏。(@pom.klementieff) 崇尚自然的法國人，平日出門時，也會用接近原來唇色的唇膏。Klementieff亦然，出席活動時，基本都是裸粉或乾玫瑰色為主，雖然沒如鮮紅色般搶眼，但較淺唇色能減低強烈的感覺。根據顏色心理學，粉紅色具有鎮靜作用，能平復激動的情緒，使人精神放鬆，因此使用較淡的唇膏，看起來會較為舒適，亦讓女生柔和的特質，得以流露出來。

法式妝容重點二：利用眼線和眼影，加重眼部輪廓

比起唇妝，法國女生更著重眼妝。(@pom.klementieff) 每個妝容都有重點部位，沒有奪目的紅唇，法國女生會把重點落在眼妝，以迷人的雙目，吸引他人。眼是靈魂之窗，能透過神情，說出自己故事，散發獨特的魅力，因此若加重眼妝，提升眼部輪廓，便可將他人的集中力，放到眼睛上，亦把整體視覺拉高，有瘦面的錯覺。Klementieff會利用眼線，勾勒出微翹的貓眼，令眼睛看來更有精神，亦運用傾向自然的大地色系眼影，如金色、橘色和啡色等，並混合少許紅色，使輪廓更為突出。

法式妝容重點三：陰影顏色應接近膚色