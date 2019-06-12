黃翠如周日IG着白衫撐遊行？白TEE穿搭　氣質是女生最強秘密武器

夏天最受歡迎的衣物，想必便是簡單易搭的白色TEE，不僅顏色清爽和不吸熱，無論外穿還是內搭，都很易配襯。不少女星於台上穿得亮麗，但放假時則偏向簡約，喜歡悠閒風格，如黃翠如、唐詩詠和林泳淘等，便經常會穿白色TEE，雖然款式看似單調一致，但正因這種簡單，才更能顯出自我的魅力。

由民間人權陣線於上周日（6月9日）發起的反對修訂《逃犯條例》遊行，大會公布全日有103萬市民出席，遊行人數是近年之冠，藝人黃耀明、何韻詩等亦有出席。不知是否事有湊巧，當日黃翠如亦在IG上載了白色上衣造型，寫道：



「很炎熱，

但很美的太陽。

星期天，

街去。」

起熱話。雖然翠如已表明不作回應，但反觀她平日的打扮，白Tee從來都是她的must-have item，幾乎無論任何角度打卡，都好看得似不用修圖，更盡顯氣質。不少女星還會配搭不同服飾，塑造個人風格，大家不妨參考一下。

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黃翠如喜歡以高腰褲配襯白TEE。(@wongtsuiyu) 高腰款式顯型格、時尚 或會有人認為，白TEE感覺隨意，亦不能突顯身形，若要談時尚，似乎不太入流，不過其實只要配搭高腰褲或高腰裙，平平無奇的它，便可轉為時尚的物品之一。高腰款式的重點，便是在於長腿，故把前方部分衣擺塞進褲內，或是將寬鬆的衣擺向前打結，不僅看來整潔企理，沒有凌亂感覺，亦能呈現較好的身形比例，修飾較寬的臀部，給人模特兒身材的錯覺。

+ 9 + 8 + 7

唐詩詠間中會穿全白造型。(@natalietong53) 全白造型顯氣質 若然喜歡純潔的感覺，全白造型絕對是不錯的選擇，有韓國媒體曾票選出「最受男生歡迎的女生造型」頭五位，當中全白造型便榜上有名。每次在街上看到全白造型的女生，都會不自覺地偷瞄，因對方都會散發吸引的氣質，令人印象深刻，不過同時以白衫、白褲和白鞋，作為時尚配搭的話，由於膨漲的效果，或會讓身形看來臃腫，因此建議穿搭時，不妨以修身的款式為主。一眾女星之中，唐詩詠亦不時以全白造型亮相，難怪「最佳女朋友」的形象如此深入民心。

+ 2

林泳淘愛將白TEE當成內搭配襯。(wingt) 配搭連身衣物更顯年輕 白色TEE既能成時尚的主角，也能擔任其他衣物的配角，例如在外面穿上連身褲或連身裙，便能打造可愛和活力的清新感。由於吊帶予人性感的瑕想，易產生不良和隨便的形象，故若在裡面加上內搭，如白色TEE等，便能減輕這種感覺，還會增加少女感覺，有減齡之效。