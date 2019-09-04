美國二手網站公佈手袋轉售價格Top5　打敗LV第一名回本率高達89%

買名牌手袋除了考慮它的耐看程度，有部份人更會加入投資角度，考慮該款式的保值度，好讓將來用厭後把它轉售也能賣出好價格。

現時轉售的方法除到實體店外，還可以把手袋資料放到一些二手網上平台進行寄賣，加快為手袋找到下一個主人的速度，而自己也能足不出戶就能把舊袋換取金錢，一舉兩得。

美國二手奢侈品寄售網站The RealReal就於早前根據2019年份的購買數據進行統計，發佈了多方面的轉售報告，其中就以「Emerging Resale Value Stars（新興轉售價值之星）」結果最為驚喜。

The RealReal按過去的購買數據公佈了在二手市場上轉售價值較高的5款手袋。

【按圖了解】第三至五名分別是以下這些款式：

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【第二名；二手轉賣價為原價75%】Chloé C Bag

Chloé C Bag為The RealReal新興轉售價值之星第二名。(sarahbelleelizabeth@Instagram)

每個季度Chloé都能交出一張優秀的成績表，在手袋設計方面總不會讓人失望，就如早前AW19所推出的環形釦Tess Bag，以至SS19才推出的C Bag，都頻頻亮相於一班時尚達人的社交平台，而C Bag更穩列於The RealReal的Emerging Resale Value Stars（新興轉售價值之星）名單中第二名，在市場上的零售價為HK$10,800-13,800，而The RealReal的數據顯示C Bag的二手轉賣價可達75%。

簡約款式一向是Chloé的致勝關鍵，C Bag也不例外，除了普通皮革款式更設有壓紋鱷魚皮效果的款式。加上小巧精緻的形狀配上「C」字金屬扣，優雅而不單調，同時也十分搶眼，簡約款式使其真正實用與經得起時間的洗禮。

【第一名；二手轉賣價為原價89%】Jacquemus Le Chiquito

Jacquemus Le Chiquito為The RealReal新興轉售價值之星第一名。(ingridwilkinson@Instagram)

大玩創新元素的法國品牌Jacquemus一向於配飾方面都會帶來驚喜，於SS19 Collection中，推出Micro Bag款式：Le Chiquito，迷你外形一出場已受到在場人士的嘩然注目，騷後隨即引起話題以及一班時裝買手的追捧，甚至可說是帶起一陣Mini Bag熱潮。

即使Le Chiquito的尺寸細得裝不下大部份物件（就連手機也未能擺放），但由於手袋大多為鮮豔色彩，故即使身在遠處也能化身全場焦點。Le Chiquito的零售價為USD486-522（約HK$3,812-4,095），而The RealReal的數據顯示其二手轉賣價為89%。雖然Jacquemus僅只創立10年，但品牌的大膽創新風格深受歡迎，加上官方網站所顯示Le Chiquito暫時缺貨中，故站穩第一名的位置也並不無道理。

不過，以上數據只屬外國市場的結果，僅可作其中一個參考之用，未必能完全應用於香港市場上。就此，《01女生》詢問了經營了4年多中古名牌手袋店Stylekiki的店主Crystie，她指出Jacquemus Le Chiquito屬新興款式，相信短時間內仍然有轉售價值可言，不過對於其他品牌則有所保留，例如Chloé和Prada一向在香港二手市場沒太大的轉售價值，只有約30%，始終於香港市場中仍然是以Chanel和Hermès為主。

就以Chanel長青款Vintage Classic Flag Bag為例，Crystie指短短4年間於Vintage市場上的價格由HK$7,000升至約HK$44,000，而二手放售的話則大約可達至50%。（資料圖片；龔嘉盛攝）

如希望將手袋轉售開去，又應該在選擇款式與其後保存方法有什麼注意的地方？Crystie則表示：「Classic款式一直都會出，而一直也有人會喜歡，當然是如大家所說的比較保值，但仍要看手袋的保存程度，有否損壞等等。」她又補充選擇袋款時可選擇不會輕易損毀的皮革材質與避免淺色款式，一來淺色款式容易污穢、留下痕跡，二來一但損毀了就難以輕易有人願意接手。

同時，若希望手袋能有較高的轉售價值，需保留完整的配件、紙盒與單據，一套才會有價值。不過Crystie仍強調並不主張以「用完會賺」的心態購買手袋，以自用為主的心態去購買就最好不過，畢竟自己喜歡才是最重要。

大家或能參考一下美國二手奢侈品寄售網站The RealReal的報告與Stylekiki店主Crystie的意見，找個最合乎自己要求的手袋吧！

（資料來源：The RealReal）