Zara知性姊妹品牌高質媲美COS　性價比高有「Zara Outlet」之稱？

提起Fast Fashion就只會想到Zara、H&M以及近日屢傳破產的Topshop和Forever 21嗎？其實，這些品牌的母公司集團均有推出其他服裝品牌，照顧不同風格的小資女，也提供更多選擇。

凱特於於今年5月穿上了H&M集團旗下品牌& Other Stories的碎花膝下連身裙，引發一陣搶購熱潮。(theroyalfamily@Instagram)

早於今年5月，英國劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）於參觀RHS皇家園藝學會的自然花園時，穿上了H&M集團旗下品牌& Other Stories的碎花膝下連身裙，隨即引發該條裙的搜尋率以及一陣搶購熱潮，同時也無疑讓更多人認識到該品牌。然而，對於Zara、Topshop所屬集團旗下的品牌，你又熟悉嗎？

Zara姊妹品牌：Uterqüe

Uterqüe為Zara所屬集團Inditex Group於2008年成立的品牌。(uterqueofficial@Instagram)

Uterqüe為Zara所屬集團Inditex Group於2008年成立的品牌，主打將傳統皮革製法融入新設計當中，一開始品牌只以皮製配飾起家，後來才陸續加入Ready to Wear系列。

看見Uterqüe，你可能會聯想起H&M集團旗下品牌COS，同樣是走知性、型格設計，重視剪裁、物料的路線。而Uterqüe卻多了一份知性美，剪裁與COS相比偏女性化。所走的風格與Zara一樣，傾向簡約為主，但同時兼備細節設計作賣點，希望以精湛工藝增長服裝的壽命，當然定價亦較Zara高，約在€49-1,500（約HK$422-12,913）。Uterqüe可於官方網站和天猫旗艦店都能購買得到，十分方便，即使價格方面比Zara略貴，但品牌的服裝款式也較為多變，除基本色系，亦設有大量鲜明色彩的款式，就像SS19系列推出了許多絲綢材質、鮮豔的設計，為日常造型增添色彩。

+ 5 + 4 + 3

Zara姊妹品牌：Lefties

Lefties為Zara所屬集團Inditex Group於1993年成立的品牌。(leftiesofficial@Instagram)

同屬集團Inditex Group的Lefties在歐洲有「Zara Outlet」的稱號，光看這個稱號明顯地所售賣的服裝就是比Zara定價便宜。不過，卻並非因爲這原因而被貫徹「Zara Outlet」之名，而是品牌於1993年成立時真的負責售賣Zara過季產品，更因此大受歡迎，故Inditex Group就於2013年將Lefties重新定位。

不但更換了品牌Logo、開設官方網站，更重要的是生產定價比Zara更低的服裝款式（€ 5-29.99 ；約HK$42-257），包括男、女、童裝，以及嬰兒系列。Lefties暫時只有在西班牙、葡萄牙、俄羅斯、墨西哥、卡塔爾和沙特阿拉伯設有店鋪。不過因品牌定價親民，令利潤變低，無法承擔起物流運輸成本，故不設網購，身處香港的女生或許只能趁到外地旅遊時購買了。

+ 6 + 5 + 4

Top Shop姊妹品牌：Dorothy Perkins

Arcadia Group於1909年創立Dorothy Perkins。(dorothyperkins@Instagram)

Top Shop所屬集團Arcadia Group於1909年創立Dorothy Perkins，可謂已經擁有過百年的歷史。除了以價位親民，介乎於英鎊8-150元（約HK$76-1,432）與定期約一星期設有新款式爲賣點外，服裝款式風格簡約而且大眾化也是品牌的一大賣點，無論是端莊感重還是休閒款式都能在品牌中找到。另外，更值得一提的是，Dorothy Perkins亦設有Tall、Curve、Petite和Maternity系列，完完全全照顧不同身形女生的需要。可惜的是，Arcadia Group近年來生意一直下滑，並傳出破產和需關閉集團旗下部份店鋪的消息，未知Dorothy Perkins會否受影響。