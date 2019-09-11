色彩研究機構Pantone每年年尾都會公布來年的一個代表顏色，不過與其期待數個月後的事情，還不如放眼現在！事關Pantone已於早前率先公布了2020年春夏季時裝流行色趨勢報告。

Pantone公布了最新的2020年春夏季時裝流行色趨勢報告。(leftiesofficial@Instagram)

每年兩季都會舉行的四大時裝周已率先於紐約開鑼，除了欣賞各大時裝品牌於2020年春夏季的新設計，也能從中發掘來年的潮流趨勢。不過，Pantone已為大家整理好時裝品牌於紐約時裝週內所呈現的春夏作品色彩，以及發表來年的流行色彩趨勢。

Pantone的報告總共公布了16種來年流行色彩，包括12種較鮮艷奪目的春夏色盤，以及4種春夏經典色彩。Pantone的行政總監Leatrice Eiseman分享每年流行的色彩都會被世界和周圍發生的事情所影響，更會成為一個指標，正因為世界所發生的各類型動盪事件，2020年春夏季的色彩都會傾向於紅調與藍調色系，以熱情的色彩為主導之餘更需要平靜的色彩。

Leatrice Eiseman亦指出2020年春夏的色彩較年輕化與現代化，創出充滿活力的配色。然而，這些顏色定必會成為時尚界的潮流，快Bookmark起來，追緊機會置入這些顏色的新裝吧！

12種2020春夏流行色彩：

+ 8 + 7 + 6

如果你傾向喜歡百搭的顏色，以下4種接受度高的2020春夏經典色彩必定適合你：

雲雀（Lark）

雲雀（Lark）是2020春夏經典色彩之一。(pantone.com)

說明是經典顏色，當然是傾向低調而容易搭配的色彩。卡其色系當中的雲雀色就完完全全擁有這些特質，絕對能橫跨多個季節。Leatrice Eiseman表示從過去幾個季度中都能看到雲雀色的出現，就如Fendi 2019秋冬系列。而且對比於熱情的色系，深信傾向溫暖的中性色系將會更流行與能夠應用不同的造型配搭中，也是雲雀色成為2020春夏經典色彩之一的原因。

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海軍西裝藍（Navy Blazer）

2020春夏經典色彩其中之一為海軍西裝藍色，時尚而高貴。(pantone.com)

藍色一向也是深色系的百搭之選，而海軍西裝藍色既沒黑色般沉靜，但同時帶有一份神秘感，無論是春夏，甚或是冬天也相當適合，展現自信與高貴的一面。

鮮明白（Brilliant White）

鮮明白色是其中一種2020春夏經典色彩，相信沒有人會不接受。(pantone.com)

鮮明白色這永恆經典顏色會上榜，絕有驚喜，或許是近年不少total look都以全白上陣之故？當然沒有人會否認白色的易襯程度，也是萬無一失的顏色。Leatrice Eiseman指出鮮明白色帶有一種非常乾淨與純淨的感覺，特別適合走休閒風的人士。除此之外，當你厭倦了那些色彩繽紛的日子，清澈雪白的鮮明白色也可於這時候帶來一份清新氣息。

蒼白灰（Ash）

蒼白灰色十分百搭，故成為2020春夏經典色彩。(pantone.com)

蒼白灰色調能應用於深色系和淺色系的色彩搭配組合之中，亦與火紅、日光黃等2020年流行顏色十分相襯，帶來百變的視覺衝擊效果，故一直以來都是時尚界鍾情的基本色調，也有永恆不朽的象徵。

（資料來源：Pantone, WWD）