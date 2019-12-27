日本、英國兩地男生約會調查　露肩完勝低胸　高跟鞋愈高愈吸引？

任何時候你的衣着都會影響他人對你的印象分，尤其是在心儀對象面前，一個吸引的造型絕對是加分位。 要是你希望更能抓住男生的目光，就應該嘗試透過各種研究結果了解一下他們的喜好，看看他們喜歡女生穿怎樣的服飾，增加對方對你的好感度吧！即使未有心儀對象的女生，也能參考一下，或可反令男生留意到你呢！

一個吸引的造型絕對能在心儀對象面前加分！(《奇怪的搭檔》劇照）

露肩服裝

王君馨穿上喱士露肩服裝。(gwgurlie86@Instagram)

根據美國媒體Prima的報導，指出英國一間銷售服裝與雜貨的連鎖店曾進行一項調查，發現有42%的女性會選擇露肩服裝，而不是低胸服裝，而19%的男性則認為女性露出肩部比露腿或露胸更有吸引力。而日本網站《ハウコレ》曾請來100位不同年齡層的男性進行一項調查，了解男性最想輕輕觸碰女性哪個身體部位，如頭髮、大腿、胸部、臀部及手臂等選項，結果手臂成為了第一名，有32名男性都表示柔軟的手臂（包括肩部）十分吸引。故不妨多穿上露肩服裝與心儀對象會面。一方面容易令對方心動，另一方面則能巧妙地遮掩手臂的「肥肉」，將視線轉移到肩膀、鎖骨部位，配襯寬褲形成上窄下寬的效果，將會更顯瘦。

如果平日甚少露肉、走開少女風的女性則可選擇帶有荷葉邊或喱士的款式，亦可搭配吊帶裙／褲，營造不裸露卻帶小性感、佻皮的印象。

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高腰剪裁

王君馨以合身背心搭配短褲，展現好身形。(gwgurlie86@Instagram)

許多女性都鍾情於高腰設計的服飾，只因容易拉長整體身形比例，打造纖幼長腿的效果。原來，不只女性喜愛，男性也喜愛女性穿着高腰剪裁的服裝款式。學術期刊Archives of Sexual Behavior曾刊登一項研究，透過眼動追蹤來測量男性觀看女性照片時目光所停留的位置及次數，發現沙漏形身材與纖細腰身的女性最能吸引他們，故不妨選擇貼身剪栽的上衣搭配高腰Skinny Jeans，展現曲線美，亦可瞬間拉長身體線條。

若不喜歡配襯貼身剪裁的服裝，也要避免選擇過於寬鬆的剪裁，盡量選擇合身以及短身的上衣款式，突顯腰線。

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高跟鞋

陳瀅以長裙搭配高跟鞋，帶出女性化的一面。(missjni@Instagram)

對於女性來說，高跟鞋是其中的恩物之一，能夠增高之餘亦可能修飾腿部線條，同時有研究指出高跟鞋能成功吸引到男性的注意，而且鞋跟高度愈高，男性會更為喜愛。該研究結果刊登於學術期刊Archives of Sexual Behavior，研究分為四部份，分別穿上平底鞋與5cm、9cm高度高跟鞋的女士要求男士幫忙不同的事情，例如是關於性別平等的問卷、飲食習慣消費問卷等，發現當女性所穿的高鞋跟高度增加，男性的幫助行為就會增加，而且會更快地主動接近該名女性，故不妨穿上一雙高跟鞋應約吧！

只要選對款式、避免花俏帶圖案的款式，高跟鞋也能如波鞋一樣百搭，例如以長紗裙搭配高跟鞋即可帶出女性化的一面；搭配褲裝的話，則能呈現出一份幹練感。不過，若然你是高跟鞋新手，建議別要過份心急，先從2吋（約5cm）的低跟開始穿起，待適應後才挑戰更高的高跟款式；而且作為初哥，帶有Platform或粗跟設計的款式會更適合。

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（資料來源：Prima, 《ハウコレ》）