銅鑼灣發現「耳環牆」飾品店　打卡前先學如何選對款式瞬間變小臉

每次到韓國旅行，都一定將「耳環牆」飾品店列入check list。近日香港也開設了「耳環牆」飾品店，面對眾多選擇，又會否引發你的「選擇困難症」？

韓國有眾多飾品店，而「耳環牆」正是它們著名的特色，將飾物整齊排列展示於牆上，仿如進入了一所飾品博物館，而時空間（SIGONGGAN）便是最受歡喜的飾品店之一，以木系元素打造一個飾品空間，提供價廉物美的飾品予顧客選擇，亦是打卡熱點之一，得到不少好評。

韓國其中一間具有「耳環牆」的飾品店：時空間（SIGONGGAN），也是女生到韓國旅行必到的一間店鋪之一：

【銅鑼灣】「耳環牆」打卡店發現

然而，「耳環牆」的熱潮終於蔓延到香港！銅鑼灣最近新設了一間具有「耳環牆」的飾品店，吸引不少耳環控朝聖。

店內的裝潢亦是走灰白色的簡約路線，沒有過多複雜的擺設，最壯觀的莫過於是一排排白色的「耳環牆」，牆身約有2米高，擺放多達5000款的首飾，最平定價於HK$59起。飾品由香港設計師與韓國知名首飾設計及製造商合作，難怪成為近期熱話。

香港的「耳環牆」店Codalab Accessory吸引不少女生打卡，面對數千款選擇實在很難裝作專心。（imlamsang@Instagram）

更多Codalab Accessory的環境相：

+ 5 + 4 + 3

不過，如果以上的耳環款式不適合你，或是款式太多，根本不合如何選起，你也能根據自己的臉形去選擇。只要選對耳環的形狀，即能達到修飾臉形的效果，瞬間變成小臉。

圓臉

圓臉的蔡卓妍適合垂墜耳環款式。(choisaaaa@Instagram)

別以為細小的實心圓形耳環款式人人都適合，大部份圓臉女生本身的臉部輪廓並不立體，當配戴圓形耳環時則會形成圓上加圓、向外延伸的視覺效果，故需要避開實心圓形耳環款式，以縷空款式代替，同時也需避免選擇較為誇張的款式。選擇耳環時，最好挑選長形以及垂墜款式，拉長整體臉形比例，營造顯瘦效果。

更多不同飾品品牌的款式：

長臉

薛凱琪的臉形較長，適合大圈設計的耳環款式。(physit@Instagram)

長臉的女生恰巧相反，由於兩頰和下巴位置比較窄，以致容易造成凹陷的視覺效果，予人蒼老憔悴的感覺，故需要避免長形以及垂墜的耳環款式，以免再度拉長臉形。除可選擇細小圓形款式外，若希望讓臉部更加飽滿，可選擇大型耳環，例如是大圈設計的款式，甚或是誇張款式，讓臉形能夠呈現向外延伸的效果，同時顯得更精神。

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方臉

方臉形的女生，可像舒淇一樣選擇大型圓弧形狀，水滴型、不規則型的耳環款式。(sqwhat@Instagram)

方臉形的女生通常額頭與顴骨部份都比較飽滿，而且輪廓分明，容易產生一份強悍感，甚至會被指為「女生男相」，不過這類型的女生卻適合多款耳環款式，若想修飾臉形，建議可選擇大型圓弧形狀，水滴型、不規則型，甚至帶有垂墜流蘇的款式，能夠遮擋臉形呈現小臉效果，更能讓輪廓變得柔和，同時適當地轉移視線，增加親切感。

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