Longchamp推迷你手袋救亡人氣　打卡實用兼備「月亮袋」你知道嗎

時尚界日新月異，一時流行大得能夠裝下一件厚外套的巨型手袋，一時則流行細得甚麼也裝不下的手袋款式，亦有品牌陸續推出各種形狀奇特的手袋，你又是鍾情哪個派別的人士？

說到橫跨多季，話題性甚高的手袋款式，必然是Mini Bag。2019年春夏季，法國品牌Jacquemus於騷場上發佈迷你手袋：Le Chiquito，及後又推出更迷你、完全裝不到物件的Le petit Chiquito，也成功令一班時尚界人士追捧，就連Saint Laurent、Miu Miu等品牌亦曾推出過迷你外形的手袋款式。

而Mini Bag的熱潮更漫延至2020年春夏季紐約時裝週的騷場，一向講求實用的Longchamp將經典Le Pliage Bag演變成超級迷你的版本，大概尺寸迷你得不可稱為手袋，而是一個只用來作配襯的飾品；儘管如此，仍然得到意想不到的關注。

不過，購買手袋就是為了擺放物件，而不是單純的為了裝飾，消失了原本手袋的用意，故對於喜歡實用型的女性來說，完全沒有意義。如果你也是實用派，卻又希望所用的手袋款式不至於方方正正的傳統款式，或許坊間上的奇特形狀手袋更能符合你的要求。

三角形

Balenciaga Triangle Duffle 於推出不久後，便成為一眾時尚人士的It bag。(irenadworld@Instagram)

厭倦了方正形狀的手袋款式，想要為造型增添一份俏皮玩味感的話，絕對可以把三角形手袋加入你的to buy list！

三角形手袋熱潮源於Balenciaga 2017年秋冬季推出的Triangle Duffle，三角形狀、圓角的設計猶如融合運動元素，使袋款豪不「死板」，亦增加置物空間。袋身設計簡約，設有手挽、單肩、clutch三個用法，純色設計上印有Balenciaga標誌，卻能提升辨識度，故當時於推出不久後，便成為一眾時尚人士的It bag，亦曾登上全球時尚數據平台Lyst 2018年度10大It bag的第三位，可想言之三角形手袋有着極大的吸引力。

及後，Chanel、Saint Laurent、Bottega Veneta亦相繼推出三角形手袋，比起Balenciaga的款式尺寸較細，但挺身的錐體設計卻有另一種奢華精緻感，即使配襯較休閒的服裝，也能幫忙增加焦點，最適合平日穿着簡單，希望依靠飾品增加造型感的女生。

+ 4 + 3 + 2

月亮形

月亮形手袋成為外國街品常出現的單品。(staud.clothing@Instagram)

近日，一班外國時尚達人都在Instagram上發佈月亮形手袋的#OOTD照片瘋狂「洗版」，亦因為該款手袋並不是屬於大品牌而更加讓它隨即成為時尚界話題。火速被大家迷到的手袋是來自洛杉磯的小眾品牌Staud，亦是今個秋季推出的款式：Moon Bag。顧名思義，因為中空半圓形的外形極像月亮而命名，加上孤形手柄位置與袋身像是融為一體，帶來俐落簡潔的線條感，亦是吸引之處。

雖然月亮形手袋暫時來說，比較於市面上難遇到，但用來配襯沈悶的上班衣着絕對能成為點綴，增添活力氣息。而且由於月亮形手袋袋身亦算偏闊，故也能擺放基本物品，不用擔心置物問題。

+ 3 + 2

不規則形

如果平日慣用大袋的女生，或可選擇現時流行的水餃袋形。(chikako.hongo@Instagram)

或許方方正正的手袋款式從不缺席於你的手袋名單，但時尚再不局限於一種形狀的袋款，不規則形款式也可以是其中一個選擇。就如短短成立5年而廣為人知的土耳其品牌Mlouye也以不規則形設計為賣點，小圓桶形、葫蘆形以至可自行摺壘的款式，應有盡有，造型獨特兼具時尚感，不過亦只能放下唇膏、銀包、電話等基本用品。

如果平日慣用大袋的女生，或可選擇現時流行的水餃袋形。水餃袋的最大特色是袋身呈梯形設計，故有一定的容量可擺放更多的物件。同時大部份的水餃袋都會以較柔軟的剪裁與材質製成，沒有了「硬繃繃」的感覺，配上休閒服或西裝等正式感重的服裝也相當得宜，難怪Bottega Veneta 2019春夏款式The Pouch、Jil Sander 2019春夏款式Sombrero Tote深受女生歡迎，當中Bottega Veneta的The Pouch更登上了Lyst 2019第二季最有人氣女性時尚單品的排行榜第五名，有着高超的人氣。