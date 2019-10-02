激似石原里美日本KOL撞樣爆紅　仿妝以外155cm顯高穿搭吸64萬粉絲

石原里美清純的樣貌、甜甜的笑容，加上她在《校對女王》戲內的時尚穿搭，成為的新一代日劇女神，迷倒的不只是男生，女生同樣甘拜下風，多麼希望有一張「石原里美」的臉。 這願望大概已被日本的模特兒伊原葵Ihara Aoi搶去了，今年22歲的伊原葵有「翻版石原里美」之稱，不單樣貌甜美，她155cm的穿搭風格同樣是嬌小女生學習榜樣。

今年22歲的伊原葵有「翻版石原里美」之稱，樣貌甜美，是一位模特兒兼KOL。（aoi186@Instagram）

1997年生的伊原葵與相差11年的石原里美有幾分相似，而且每張照片中的她笑得甜美又率真，確是惹人喜愛，雖然只有155cm，也吸引不少服裝品牌找她擔任模特兒，另外，她也有拍攝美妝和生活影片分享到Youtube上，是日本新一代網絡紅人。

美麗的女生總讓人有一種距離感，但這從不會在伊原葵身上找到，她除了臉孔美麗，更是一位率真美的女生。她不會像一般女生盲目追求美白，膚色偏向健康型，在夏天時她會曬太陽，而不是有一點陽光便要撐起傘；她又不會只留「女神」代表髮型－長髮，她也曾剪了一頭隨興短髮，如此陽光又時尚的女生，難怪分別在Instagram和Youtube吸納共64萬追蹤者。

【石原里美笑容】點擊伊原葵Girlfrend-able美照：

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伊原葵不單外表好看，她的矮個子穿搭亦值得女生學習：

伊原葵的穿搭非常簡易，人人都能駕馭。（aoi186@Instagram）

高腰褲 +「攝衫」 = 矮個子必備穿搭公式

伊原葵的穿搭偏簡約風，以純色服裝為主，不繁複又舒適，在夏天時，她主要以鬆身的連身裙、長裙，清爽又有日系文青風，如果怕連身裙影響身材比例，便可像伊原葵利用腰帶，讓腰線「跑出來」。

但說到伊原葵出鏡率高的單品莫過於高腰褲，它不但時尚又百搭，更是嬌小女生的好伙伴，高腰褲配上短版上衣，身材比例瞬間成「九頭身」少女，而伊原葵多選擇T-Shirt、衛衣、襯衫和冷衫，利用「攝衫」把腿的比例拉長，不特別，但非常好看，正所謂「簡單就是美。」

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魔鬼就在細節中

對簡約的穿搭感到有點沉悶？飾物一定是你的好幫手。伊原葵都以簡約輕鬆的服裝為主，但她的造型依舊時尚、有品味，全因她會善用飾品，除了基本的戒指、手環等，她會戴金色復古感的大耳環，她又會戴小領巾、帽子等，這些細節都足以令簡約的造型提升。

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【石原里美是這樣化成】一同看看伊原葵化妝步驟：