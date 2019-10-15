Gucci捲疑抄襲事件　果凍藝術家控訴：透露製作過程後被終止合作

向來，時尚界不斷湧現形形色色的抄襲事件，聽最多的是速食時裝品牌疑似抄襲的消息；然而最近則傳出Gucci疑似盗用加拿大一名殘疾藝術家作品，而品牌與藝術家本人亦走出來回應，到底事件的詳情是怎樣？Gucci會否因此而令人失去信心？

Gucci最近捲入一項疑似盗用加拿大一名殘疾藝術家作品的風波，未知事件是如何？(gucci@Instagram)

Gucci又再捲入風波 廣告創作疑似抄襲

Gucci早前捲入一宗疑似抄襲事件，被投訴的對象並非服裝，而品牌Cruise 2020系列廣告照中的「果凍」。現年32歲的殘疾藝術家Sharona Franklin患有多種慢性疾病，依靠於社會援助，但一直對「果凍藝術」存一份熱愛。早於20多歲開始，她已接觸以及製作由可食用和可生物降解的明膠製成的雕塑作品，並曾於畫廊展出作品，她的作品Instagram有27.8K名追蹤者，今年8月亦曾登上《紐約時報》的報導。

Sharona Franklin曾於5月與Gucci交談合作，但Gucci團隊以超出預算的原因，取消其合作計劃；不過，Gucci Cruise 20的廣告硬照卻出現了疑似Sharona Franklin的「果凍藝術」作品。(paid.technologies@Instagram)

Sharona Franklin的作品：

Sharona Franklin早於20多歲開始接製作「果凍藝術」作品。(paid.technologies@Instagram)

Gucci Cruise 20廣告硬照「果凍藝術」作品：

Gucci Cruise 20的廣告硬照出現了疑似Sharona Franklin的「果凍藝術」作品。(gucci@Instagram)

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沒達成合作卻在品牌廣告硬照，發現類似果凍？

不過，Sharona Franklin近日則發現Gucci Cruise 2020的廣告硬照出現了疑似自己的「果凍藝術」作品，然而原來Sharona Franklin的確於5月曾與Gucci接觸，不過卻從來沒有促成合作。根據《每日郵報》訪問Sharona Franklin的內容，Gucci當初是透過她的Instagram接觸到她的作品，並主動透過電子郵件與電話與她聯繫，希望商討雙方設計合作。經過數次交談下，Sharona Franklin與Gucci簽署了一份保密協議，而其後Sharona Franklin更在電話交談下向Gucci講解「果凍藝術」的製作過程，以及就Gucci來季的計劃加上個人意見與計劃。

而根據FASHION Magazine訪問Sharona Franklin的內容，Sharona Franklin指出在講述製作過程後，Gucci曾透過電話表示將在7月2日至5日在羅馬拍攝，並且詢問Sharona Franklin到羅馬需時多天的時間，而Sharona Franklin亦向Gucci拿取合同並確認條款。直至6月初Gucci仍未聯繫Sharona Franklin，Sharona Franklin沒有就此跟進，而最後Gucci的團隊於6月21日回應Sharona Franklin，指由於超出預算的關係，故將取消合作計劃。

取消合作原因成疑？

除了沮喪失去了一個具挑戰性的機會，Sharona Franklin對Gucci的回覆感到十分驚訝，她接受《每日郵報》訪問時稱自己與Gucci的對話內容中從沒討論過有關他們的預算或成本費用事宜，那為何會用上「超出預算」的原因，更在講解製作過程後才取消合作，最終卻又在品牌廣告硬照中，出現了外形相似的「果凍藝術」作品？

更多Sharona Franklin的作品：

+ 10 + 9 + 8

Sharona Franklin指控Gucci曾無禮詢問

Sharona Franklin亦告訴FASHION Magazine，指Gucci於交涉過程中曾詢問過有關她的身體殘疾狀況，Sharona Franklin認為這是一個無禮的詢問，而且像是給她的一個標籤，此等行為讓她認為品牌需要重新審視他們的溝通方式。

就這事件，Gucci回應指品牌早已於多個系列主題嘗試過使用「果凍藝術」作活動裝飾，多年來仍會邀請大量的藝術家進行溝通與考慮會否與他們達成合作，而對於沒有被選中合作的藝術家亦會對他們的創造能力作出最高的敬意和讚賞。

品牌近年接連捲入時尚風波

我們沒法去證實Gucci有否抄襲與運用了Sharona Franklin的作品或提議，而Gucci亦沒有直接回應Sharona Franklin的控訴。然而Gucci近年卻捲入不同的時尚風波，早於今年2月所發佈含有鮮紅色豐唇設計的黑色高領毛衣Balaclava，捲入種族歧視而決定將毛衣急急下架同時作出道歉。而早前於米蘭時裝周發佈2020年春夏系列時，模特兒Ayesha Tan-Jones於掌心寫上「Mental health is not fashion」的字句，並一邊走騷一邊舉起手掌展示於人前，被認為是藉此諷刺Gucci其中一款「制服」創作，靈感以醫院限制病人活動時所穿的束衣，並以精神疾病作為賺錢工具。而品牌發言人事後回應，指該系列制服只是時裝騷表演的一部份，將不作出售。

（資料來源：《每日郵報》, FASHION Magazine）