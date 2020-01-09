日本醫學節目「三大去黑眼圈方法」　10分鐘即可解決熬夜熊貓眼

香港人每天都是忙忙碌碌，營營役役，有時候更需要通宵達旦地溫書或工作，結果一雙「熊貓眼」就伴隨而生。一大對的黑眼圈頓時令樣貌變得滄桑又顯老。相信不少女生也有嘗試購買不同眼部產品，來減淡煩惱的黑眼圈的經驗，可是卻沒有多大的改善。

黑眼圈是眾多女生面對的共同敵人，也是令人為之煩惱的一事 (unsplash@harishankphotography)

黑眼圈是眾多女生的共同敵人，一雙久而不散的「熊貓眼」不僅讓人看起來沒有精神，那怕皮膚是如何的亮白透徹，一雙黑眼圈總是讓別人感到你很蒼老，加上現時坊間有很多宣稱是減淡黑眼圈的眼部產品定價也較高，長時間購買也會增加自己的日常開支負擔，而且也不是每款的眼部產品都達到其所標籤的功效，種種的問題令有意解決頑固黑眼圈的女生感到氣餒。

IU在韓國出名是「樣靚聲甜」的歌手，現時更在影視界中發展，從她的照片也看不到她有黑眼圈呢！(ig@dlwlrma) 不過，原來想要解決煩惱的眼圈，先要了解自己一對「熊貓眼」的顏色就可以迎刃而解。日本一個名為《林先生が驚く初耳学！》的醫學節目中，邀請到日本醫生山屋雅美到場分析一雙黑眼圈的形成原因，並分享相對應的解決方法。

日本節目《林先生が驚く初耳学！》是由一位主持人林先生，講解從日本全國1.3億人民中，結集了鮮為人知的資訊和智慧分享給大眾！(《林先生が驚く初耳学！》截圖)

日本醫學節目中的《林先生が驚く初耳学！》其中一集就邀請到醫生山屋雅美，到場分享解決頑固黑眼圈的方法，她更在節目指出原來有八成人都有潛在機會擁有黑眼圈的問題，話畢之後，更在場的嘉賓無一不驚訝。不過，她同時也指出只要了解清楚黑眼圈的顏色，便可以找到相對應的解決方法。

茶色的黑眼圈：色素沉澱造成

茶色的黑眼圈是因為色素沉澱的原因造成 (《林先生が驚く初耳学！》截圖)

普遍女生臉上都頂著一雙「熊貓眼」，茶色的黑眼圈也是較為常見的黑眼圈顏色，醫生指出茶色的黑眼圈形成的主要原因是經常揉眼睛的不良習慣，因揉眼睛的關係，令眼角四周的皮膚角質層因而變厚，造成色素在角質層中變厚。

揉眼睛的不良習慣也會容易形成茶色的黑眼圈(《林先生が驚く初耳学！》截圖) 另外，不少女生都會貪圖方便，外出的時候並不會塗抹防曬在臉上，但原來陽光當中的紫外線直接照射皮膚會讓色素留存在臉上，久而久之除了會形成雀斑之外，更會產生茶色的黑眼圈。加上不卸妝或是卸妝不徹底也會同樣地產生茶色黑眼圈，令化妝品的色素也殘留在皮膚內。

含有維他命Ｃ的化妝水或乳液，有助減退茶色黑眼圈(《林先生が驚く初耳学！》截圖) 如果女生了解到自己的黑眼圈是茶色的話，可多使用含有維他命Ｃ的化妝水或乳液，因維他命Ｃ的功用是可促進皮膚的更新替換，加快新陳代謝作用，達到美白和的淡化色素的效果。

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青色黑眼圈：睡眠時間不足

青色黑眼圈的成因通常是因為睡眠不足，導致眼睛疲勞而產生。 (《林先生が驚く初耳学！》劇照)

很多皮膚亮白的女生眼底四周也會出現青色的黑眼圈，很多女生會誤以為是因為眼底皮膚過薄的關係，讓血管浮現了出來，看起來就像眼圈，不過其實原因是在因睡眠不足的關係，導致眼睛下方的血液循環不暢順，讓眼底下的血管暴露出來，形成青色的黑眼圈。

擁有青色的黑眼圈的女生，記得要保持充足的睡眠呢！(《林先生が驚く初耳学！》劇照) 擁有青色的黑眼圈的女生，可以利用一條暖毛巾和冰毛巾交替數次並敷在眼睛的周圍，有助提升血液循環，醫生建議可以整個時間持續10分鐘，每次冷暖毛巾各敷30秒鐘的時間。

黑色黑眼圈：皮膚鬆弛

黑色黑眼圈的形成多數是因為皮膚鬆弛的關係 (《林先生が驚く初耳学！》劇照)

很多時，你會發現年老的女士通常都出現黑色黑眼圈，通常黑色黑眼圈的形成是由於疲倦或衰老的關係，令眼睛四周的皮膚出現鬆弛、變薄的關係和失去彈性。

按摩頭皮布有助改善黑色黑眼圈的問題 (《林先生が驚く初耳学！》截圖) 如果想改善以上問題的女生，可以從按摩頭皮入手，從而促進血液的流通，另外一個方法就可以使用乳霜按摩眼部四周的肌膚，令到皮膚恢復彈性來消除眼下皮膚鬆弛而產生的黑眼圈。

除此之外，不少女生都跟網民或是在節目上分享自己去除黑眼圈的方法，畢竟女星不時都要熬夜工作，更因為工作的關係需要長期化妝，對她們來說黑眼圈真是一個老是常出現的問題，以下女星去除黑眼圈的方法，相信對同樣有黑眼圈問題的女生有很好的參考價值。

徐熙媛

台灣有「美容教主」之稱的徐熙媛（大Ｓ）一向都是美容達人，更曾出書分享自己的美妝心得。 (ig@hsushiyuan)

在台灣有「美容教主」之稱的徐熙媛（大Ｓ）一向都是美容達人，她曾經在一書《揭發女明星 美容大王2》中分享道：「睡美容教就是去黑眼圈的不二法門。」當中的美容覺是指晚上睡眠的黃金時間，由晚上11點至凌晨3點，必需已經入睡了，需要讓眼睛四周的皮膚放鬆和休息。另外，除了睡眠充足外，她還說自己也是多進食含豐富維他命C的食物，當中的維他命C也有助減退黑眼圈色素的問題。

范冰冰

范冰冰在小紅書出名是「皮膚護理達人」。(ig@bingbing_fan)

剛走過陰霾的范冰冰皮膚非常透亮，狀態更是愈戰愈強，在小紅書有「最強帶貨客」之稱的她，表示自己對護理黑眼圈的一套獨門技巧，便是一星期最少使用至少兩次眼膜，更指堅持兩星期便會看到效果。同時間，更可以塗抹眼部精華配合輕力的眼部按摩，但千萬不能拉扯眼部四周的皮膚，最好可以輕輕圍繞著眼部四周打圈。

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資料來源：《林先生が驚く初耳学！》，《@urcosme》