【新冠肺炎】宋慧喬機場包到實仲差一樣嘢？網紅示範最潮防疫穿搭

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，平日最好減少外出，就算要出門都必需做足防疫措施，避免受感染的風險。韓國美魔女38歲的宋慧喬早前在機場現身，為了防疫喬妹戴上口罩，穿搭不見肉，遠看幾乎認不出是喬妹。不過網民發現宋慧喬就算包到實，也欠缺一樣重要防疫裝備......

宋慧喬早前在機場現身。（宋慧乔中文网@微博）

早前宋慧喬出席米蘭時裝秀後，被拍到於仁川國際機場回國入境。韓星們一直都很注重機場穿搭，不過今次宋慧喬則包到實，以一身防疫裝現身，頭戴棒球帽，帽子拉得低低的，身穿黑色長大褸，配襯長短和短靴，同時圍著厚厚的頸巾，並配戴口罩，看不見半吋肉，十分低調。宋慧喬這次的防疫穿搭引起網民熱烈討論，網民們均指她的穿搭保守，而且防護力很好。不過一不做，二不休，有網民發現宋慧喬是次穿搭欠缺另一防疫單品，就是護目鏡！

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新型冠狀病毒肺炎主要傳播途徑是飛沫，亦可以通過接觸、消化系統、即是糞便傳播。平日防疫穿搭除了要配戴口罩外，也可以戴上平光鏡或護目鏡遮擋飛沫、保護雙眼免受細菌感染。香港大學醫學院院長梁卓偉曾呼籲沒有近視的人士考慮配戴平光鏡以防止飛沬，消息一出部分眼鏡店的平光鏡也陷入缺貨情況。

平日防疫穿搭除了要配戴口罩外，也可以戴上平光鏡或護目鏡遮擋飛沫、保護雙眼免受細菌感染。（小紅書）

不少人也怕戴上護目鏡後會令穿搭不好看，但是在內地護目鏡竟然成為潮流單品？網紅們在社交網站上紛紛上載自己的最潮護目鏡穿搭，護目鏡突然成為自拍焦點，在各種防疫產品中跑出。

護目鏡竟然成為潮流單品。（小紅書）

按下圖看網紅示範最潮防疫穿搭：

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防疫產品一直升級！除了口罩和護目鏡之外，最近亦有推出防疫帽、防疫面罩、防疫外套等，掀起一股熱潮，亦成為大眾搶購的新目標。

在香港也可以輕鬆網購到防疫外套，結合防疫帽和面罩的功效，全方位防疫。每天穿著外出，回家後清洗後便可再重覆使用，面罩亦能拆下清潔消毒，十分方便。最後提醒大家，最重要的防疫工作，還是洗手、洗手、洗手！

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/04/10）

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