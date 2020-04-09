【春夏配搭】韓國女星大愛「紫丁香色」　一件衣服穿出減齡少女風

編按：春天快到了，想要今個春夏過得不一樣，不妨試穿最近韓國女星大愛的「紫丁香色」！「紫丁香色」不但是減齡色，而且十分易配搭，一起看看各女星如何利用它來穿出少女風吧。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「2020春夏必備「紫丁香色」 一秒展現少女心」，刊於01撐場】

春天不知不覺地到來了，除了把厚重大衣收起來，也是時候要購入色彩繽紛的新衣，迎接為充滿正能量的春天和夏天。近日，許多時尚達人、韓國女星都不約而同穿起了浪漫的「紫丁香色」，這個充滿少女心的配色將是2020春夏的流行色，所以不妨購入幾件「紫丁香色」的單品吧。

泫雅是紫丁香色的終極喜愛者。（金泫雅Instagram圖片）

泫雅是紫丁香色的終極喜愛者，她從帽子、鞋子、上衣、衛衣到洋裝……滿滿都可以紫丁香色的蹤影！所以她常常會用整身紫的Tone-On-Tone來搭配，而這也是在處理飽和色搭配時，絕對不會出錯的方法。

有「人間香奈兒」之稱的Jennie日前以心型領上衣搭配淺刷色牛仔褲，再外罩一件紫丁香色的Oversize毛衣，並特別小露香肩襯出專屬於少女的小性感。一件小外套也能輕鬆跟上潮流。

除了像Jennie用局部色彩點綴，也可以像秀智一樣，穿上一件紫丁香色的碎花連身洋裝，裙長建議落在膝蓋以上，才不會顯老。若想要減齡一點，則可以選擇有荷葉邊拼接的款式。因為洋裝本身顏色就夠搶眼，所以其餘配件也不用花太多心思，是本季必學的懶人穿搭！

內容提供：瞌睡喵

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