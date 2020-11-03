聖誕禮物2020｜首選Pandora人氣璀璨星空系列　至抵$399最啱閨蜜

眨眼又到聖誕節，想準備一份精緻的禮物送給閨蜜或犒賞自己，首飾絕對是不二之選！Pandora Timeless系列以璀璨星空為主題，推出手鏈、項鏈和耳環等飾物，有華麗款式亦有低調優雅的設計，讓你游走各種場合。

聖誕又是好好犒賞自己的日子，今年不如用Pandora首飾裝點冬日吧！（Pandora）

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秋冬服裝顏色暗沉，一層又一層的衣物讓人感覺沒精打采？今次推出的Pandora Timeless系列採用閃爍寶石和心形設計，以現代風格注入經典造型，耐看又易襯，無論出席聖誕派對和約會，抑或日常上班逛街，都可輕鬆點亮造型！

這個系列共有戒指、耳環、項鏈、串飾和手鏈款式，讓你隨意mix & match，或送給不同的對象，立即看看以下禮物提案！

講到Pandora，又怎會錯過它最有代表性的串飾和手鏈系列？Pandora有數之不盡的串飾選擇，串連專屬自己的故事，今次Pandora Timeless系列以星夜和藍色為主調，設計和風格一貫多元化，相信每個女生都找到代表自己的寶石！

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