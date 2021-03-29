春夏穿搭｜一衣多穿解決衣服荒　GU $79超實用上衣襯12個日系造型

撰文： 陳妙玲 最後更新日期： 2021-03-29 12:58

相信很多人都有自己特定的穿搭風格，但當遇到不同的場合，總會想給人耳目一新的感覺，打開衣櫃，卻發現大部份的衣服都一式一樣...... 這時，你便需要學會「一衣多穿」，即是同一件衣服，透過巧妙的穿搭法，襯出多種不同的風格。日本時尚品牌GU一直推出很多日系百搭服裝，價錢亦非常貼地，適逢春夏季的來臨，今次就教大家如何利用GU的人氣上衣，襯出不同的穿搭風格，解決「衣服荒」！

最簡單的「一衣多穿」穿搭術，就是利用一件性價比高的基礎款式上衣，襯出多種截然不同的風格。說話容易，但你又懂不懂當中的小技巧呢？今次以GU的上衣為大家示範女生和男生的穿搭，單品只需$79-$99。快來看看今季春夏的必需入手的時尚單品吧！

女生穿搭示範1 —— 短版上衣：露出腰部線條 貼身顯瘦

女生穿搭示範1：GU Front button mini T-shirt $79

今個春夏十分流行短版的上衣，配合較為貼身的剪裁，重點放在上半身最瘦的位置——「腰」，露出腰間線條，十分顯瘦。而且，淨色的設計也十分百搭。黑色的短版上衣配搭可愛亮麗的百摺短裙，襯出校園青春感；若配搭白色闊身長褲，上窄下闊，以及顏色上的鮮明對比，突顯職場知性美。

女生穿搭示範2 —— Dirty Pink背心：最溫婉的顏色 清涼感Up！

女生穿搭示範2：GU Rib 2WAY tanktop $79

Dirty Pink雖是粉紅色的一種，但其夾雜著灰調，散發淡淡的溫婉味道，難怪成為近年女生最愛的顏色！今個春夏穿起Dirty Pink的小背心，清涼感倍增，配搭淺色的紗質長裙及裸色高跟鞋，立即變成人見人愛的女神！另一個選擇，可外搭一件短袖襯衣、Mom Jeans及小白鞋，帶出舒適又隨性的小男生感覺，特別平易近人。單品方面，建議選擇同色系，如Dirty Pink可配襯紅、啡、灰調的混麻恤衫、鞋子或手袋等，感覺會更平衡。

女生穿搭示範3 —— 雞翼袖T-shirt：拉長手臂比例 白色更百搭易襯

女生穿搭示範3：GU Mercerized T-shirt $79

白色T-shirt，相信很多人家中也有幾件，貪其百搭易襯，但短袖的剪裁略嫌沉悶？不如試試改穿「雞翼袖」的款式，袖口剛好蓋著肩膊，能拉長手臂比例。GU這款上衣採用絲光棉，質感光潔亮麗，柔軟抗皺。藍白色配搭永遠都是那麼好看，下身配藍色的高腰牛仔闊身短褲，加上一對白色的樂福鞋，帶出型格的感覺。文青女生則可以在T-shirt外搭大地色的吊帶裝長裙，散發夏日的藝文氣質。

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男生穿搭示範1 —— 白色寬鬆T-shirt：什麼場合都OK！

男生穿搭示範1：GU Loose fit T-shirt $99

白色的T-shirt是男生必備的上衣款式，寬鬆的版型配搭不同的單品，可以襯出百變的風格，什麼場合也能派上用場！日本男生最愛穿牛仔，今個春夏不妨外搭一件較鬆身的牛仔Chef Shirt，內搭一件白色T-shirt，下身再配上繭形氣球褲，約會時配合這種日系隨性的風格，令女生對你的好感度大增。白色寬鬆T-shirt外搭長身的深色直間恤衫及較窄身的Skinny Jeans，顯高又顯腿長，並襯出簡潔帥氣的上班Look。

男生穿搭示範2 —— 灰色棉質T-shirt：柔軟又自在 舒適度滿分

男生穿搭示範2：GU Cotton crew-neck T-shirt $79

男生每天都愛穿的T-shirt，當然要選擇舒適度高的棉質，既柔軟又吸汗，感覺自在。GU的基礎款棉質T-shirt剪裁經典，適合不同穿搭方法。今年日本十分流行在T-shirt外搭一件扣帶馬甲背心，背心左右兩邊配備大口袋，實用度極高，襯一條短褲，能帶出日系時尚街頭風！除此之外，在棉質T-shirt外搭一件材質輕薄、垂墜感重的恤衫，即時變成溫文的文青。

男生穿搭示範3 —— 寬短版T-shirt：神奇的剪裁 修飾身形

男生穿搭示範3：GU Wide fit T-shirt $99

每個男生都渴望擁有好看又高䠷的身形，若身高不算高，身形又偏瘦的話，則非常適合穿著寬短版的T-shirt，寬身中袖修飾身形，短身的剪裁亦特別顯高，視覺上有增高增壯的效果。日本男生很喜歡在寬鬆的T-shirt裡內搭一件白色恤衫，悄悄露出領口位，鹽系暖男都愛這樣穿！外表酷酷的醋系男生，黑色寬版Chef Shirt及速乾錐型9分褲，配襯軍綠色的寬短T-shirt，充滿帥氣的神秘感。

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