米蘭時裝周｜Gucci涉足電影！劇情解說Demna首作重點：誰是老虎？

米蘭時裝周的首天，Gucci便引起全城熱話，皆因新任創意總監Demna，打破於明年時裝周展示首作的說法，早前清空社交媒體帖文，並發布全新系列「La Famiglia」。有別傳統的時裝秀，Gucci打造非一般首映會，透過自家攝製的微電影《The Tiger》，在展示新系列的同時，表達品牌的概念和基因。到底誰是那隻老虎？就讓我們看看電影如何呈現新系列的重點吧！



米蘭時裝周｜認識Gucci新任創意總監Demna

剛轉往Gucci，Demna便大刀闊斧變革，不過在時尚迷心中，已見怪不怪。Demna過去任職Balenciaga長達10年，設計概念常在高級及街頭概念中遊走，宣傳手法亦符合年輕人追捧的未來科技感，在離開前的最後作品，更邀請穿高級服飾的模特兒，穿梭日常街頭小巷拍攝，反應一直充滿爭議。

米蘭時裝周｜Gucci 呈獻微電影《The Tiger》(IG@gucci)

以往不少品牌以模特兒的舞台演技和張力，來呈現系列概念。Demna卻直接放棄傳統的走秀環節，拍攝有關豪門生活的微電影，由Demi Moore擔任主角，透過故事呈獻首作，得到多位品牌大使和好友現身首映支持。

早於2021年，有電影公司便以Gucci為題，製作電影《GUCCI名門望族》（House of Gucci）；今次則是Demna找來Spike Jonze和Halina Reijn，來負責編劇和製片《The Tiger》，親自講解豪門的生活。

米蘭時裝周｜Demi Moore有份參演《The Tiger》 (Getty Images)

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點1. 獨特的高街美學

民以食為先，在《The Tiger》大多情節裡，都是在聚會用餐，反映出貴族生活其實再平凡不過，也呼應Demna一直以來的設計理念。沿用品牌的復古美學，Demna將造型以拍攝肖像的型式（舊時只有富裕家庭能負擔費用）呈現，在經典的服飾剪裁上，注入繁複花卉圖案、毛茸皮草和寬肩輪廓等，看來帶有巴洛克般奢華風格，同時大部分服飾日常也能穿著外出。

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點1. 獨特的高街美學 (IG@gucci)

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點2. 開放多元個性

「如果你與老虎處於同一空間，你會怎樣做？」電影以這句話，點亮故事的高潮。該段情節先說明眼中的自己，或與別人看見的自己不同，可見出家庭成員個性不一、難控，繼而恐懼如「老虎」襲來。但「La Familglia」就是接納多元的風格和特質，從系列造型可見，從雍容高雅、中性、搖滾，甚至全身赤裸都包括其中，同時模特兒們各有著不同膚色、種族和身材，塑造出任何人都能穿的概念。

你讓牠食掉你。你原諒牠，你愛牠，然後那隻老虎也會有這樣的特質。 Gucci 微電影《The Tiger》

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點2. 開放多元個性 (IG@gucci)

此外，雖然電影呈現出「家人」的愛，不過筆者認為，如果將「家人」看成自己的各種個性，其實也說得通。就像《玩轉老朋友》般，接納每個特質，喜歡完整的自己，這樣整個「La Famiglia」系列，便是自己的衣櫥。

為何我會在一間有老虎的房間？ Gucci 微電影《The Tiger》

你已經在，我們都在。 Gucci 微電影《The Tiger》

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點3. 重塑品牌DNA

除了表達新系列的理想，Demna還悄悄重塑品牌經典款。電影中多次提到行李箱為Gucci起家的根源，故新系列包括印滿品牌標誌圖案GG Monogram的行李箱。Demna亦將Bamboo 1947手袋，轉以新比例設計，並帶來全新1953 Horsebit樂福鞋設計。

米蘭時裝周｜Gucci 新系列「La Famiglia」重點3. 重塑品牌DNA (IG@gucci)