臨近喜慶新年，添置新裝已是「指定動作」，女生們少不了一個高端大氣的手袋來襯托，以突出個性新春造型。但隨著綠色時尚流行，入手中古名牌手袋亦是個不錯選擇，不但充滿復古時尚韻味，經典款式亦極具收藏價值，更能以一半價錢入手，性價比這麼高，小資女絕不能錯過！以下推介Céline、Dior、Chanel等多款中古手袋，經典款式不到$4,000便可入手，仲教你一招完美避開假貨陷阱，喜迎新年！



小資女新春必搶！Céline/Dior/Chanel中古包不到$4,000入手

1. Hermès Roulis Slim 錢包 大象灰 (全新)

屬Hermès「三大金剛色」的大象灰色，極具保值及收藏價值！包款全新同時能加入皮帶當腰包、自行改造變小廢包或當原來的銀包使用，一物三用，再配搭素色裝扮造型更顯高貴大方，而且不到$23,000便可入手，是今個新春小資女必搶之一！

Hermès Roulis Slim 錢包 大象灰 (全新）

中古價：$22,500

2. Goyard 白色全皮 Mini Saigon迷你西貢包 (極新閒置品)

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經常處於斷貨的全新白色全皮現時$22,250便可入手，而且比起一般市面買全新售價平$6,000至$7,000左右不等，性價比極高。上手手袋輕巧，容量卻出奇地大，加上小牛皮觸感柔軟細膩，無論斜孭或手拿，都散發著小貴婦氣息，更是由與閨密休閑外出到參與隆重晚宴約會的百搭選擇！

Goyard 白色全皮 Mini Saigon迷你西貢包 (極新閒置品)

中古價：$22,250

3. Dior 30 Montaigne 拋光小牛皮 抹茶綠色（狀況良好）

說到Dior 30 Montaigne包，標誌性Oblique印花款式必定是經典搶手之選，想避免經常與人撞款的尷尬情況？不妨可以考慮入手抹茶綠色，袋款顏色獨特罕見，而且非常容易配搭，一上身即點亮整體造型，更顯個人清爽活潑且高雅的氣質，而且能以61折激抵價不到$14,000便可入手Dior經典袋款，錯過了真的會後悔！

Dior 30 Montaigne 拋光小牛皮 抹茶綠色（狀況良好）

原價：$22,500

中古價：$13,750

4. Chanel Vintage 黑金羊半蓋信封包（狀況良好）

早於80年代推出的Chanel黑金羊半蓋信封包款，經典的信封設計及品牌標誌性雙C成為Chanel代表作之一，備受不少OL及女生追捧，因此收藏價值極高！當中採用一個主要隔層及拉鍊袋，採用柔軟羊皮，實用之餘更顯個人品味。除著Chanel升值漲價，不少經典袋款都要$20,000至$30,000起跳，現時只用$12,250怎能不入手？

Chanel Vintage 黑金羊半蓋信封包（狀況良好）

中古價：$12,250

5.Celine 凱旋門 手機包

新年想添置手袋但預算有限？十分推介這個細小輕盈的Céline手機包，接近全新，而且標誌凱旋門印花更是非常亮眼，價格是門市大約7折，對於想入手名牌包包或「小廢包」的新手們絕對是入門首選！

Céline 凱旋門手機包（92成新）

中古價：$3,700

網購怕買到假貨？一招「安心購」保真放心買賣

除著中古市場興盛，女生都偏好入手二手名牌袋，價格便宜划算，而且極具收藏價值。可是坊間中古店及二手店林立，質素參差令消費者容易跌入假貨陷阱，更要費神去認證，隨時得不償失。想省時方便入手心頭好？來自台灣的二手名牌平台PopChill，不但受多位台灣網紅如見習網美小吳認證，更帶來獨家「安心購」鑑證服務，助你雙重鑑定品質及真偽，讓你安心放心購入心儀中古包，無後顧之憂。

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